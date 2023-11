Cưỡng chế Công ty cổ phần dệt Long An nợ thuế triền miên

Quyết định trên được ban hành để thi hành Thông báo số 9007 của Cục Thuế tỉnh Long An về việc thông báo tiền thuế nợ.

Công ty Cổ phần Dệt Long An gần như không còn hoạt động thời gian dài (Ảnh: TC)

Theo đó, Công ty Dệt Long An có mã số thuế 1100797422, địa chỉ kinh doanh: khu vực Cầu Voi, Quốc lộ 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Lý do bị cưỡng chế là do Công ty CP Dệt Long An có số tiền nợ thuế quá hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế. Số tiền bị cưỡng chế hơn 11,6 tỷ đồng. Thời gian thực hiện cưỡng chế kể từ ngày 15/11.

Cùng ngày, Cục Thuế tỉnh Long An cũng ra thông báo việc ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty CP Dệt Long An. Theo thông báo này, kể từ ngày quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành (15/11), nếu Công ty CP Dệt Long An sử dụng hóa đơn thì được coi là không hợp pháp (trừ trường hợp sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh).

Khuôn viên Công ty Cổ phần dệt Long An xuống cấp, cỏ um tùm (Ảnh: TC)

Công ty CP Dệt Long An gần như không còn hoạt động thời gian dài, cơ sở vật chất xuống cấp, cánh cổng bên ngoài luôn đóng kín, thỉnh thoảng chỉ có bảo vệ đến kiểm tra.

Một phần trụ sở của Công ty CP Dệt Long An tiền thân của Công ty Dệt Long An của tỉnh Long An, nhưng doanh nghiệp nhà nước của tỉnh đã chính thức đóng cửa ngày 15/7/2004 sau 29 năm hoạt động.