Đà Nẵng có doanh thu lưu trú, ăn uống và dịch vụ khác tăng trên 20% trong 9 tháng

9 tháng năm 2026, doanh thu bán lẻ hàng hóa của thành phố Đà Nẵng tăng 14%, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 21,7% và doanh thu dịch vụ khác tăng 23,4%. Như vậy, doanh thu của thành phố Đà Nẵng ở cả 3 nhóm đều cao hơn mức tăng chung của từng nhóm trên cả nước. Đà Nẵng có mức tăng cao nhất ở bán lẻ hàng hóa và dịch vụ lưu trú, ăn uống. Riêng nhóm dịch vụ khác, Quảng Ninh tăng 34,1% và Huế tăng 27,3%, cao hơn Đà Nẵng.

Phố cổ Hội An tiếp tục là điểm đến yêu thích của du khách quốc tế

Trong bức tranh tăng trưởng chung của thành phố Đà Nẵng, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng năm 2026 ước tăng 10,31% so với cùng kỳ, cải thiện liên tục qua từng quý, từ 9,31% trong quý I lên 11,83% trong quý III. Khu vực dịch vụ cũng đóng góp lớn nhất, chiếm hơn một nửa mức tăng GRDP, riêng quý III tăng 12,39%.

Thành phố Đà Nẵng đứng thứ 3 trong số các thành phố về tốc độ tăng GRDP, cả quý III và 9 tháng; riêng quý III dẫn đầu khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ.

Chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của Đà Nẵng thu hút đông đảo du khách quốc tế đến tham quan, lưu trú

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cấp, ngành phải quyết tâm bứt phá để đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra: “Chúng ta phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc tất cả các mặt trận, tất cả các lĩnh vực để đạt kết quả cao nhất. Du lịch, dịch vụ vừa qua đã lan tỏa rất tốt, tăng trưởng khách cùng các chỉ tiêu đều rất tích cực. Lĩnh vực này cần tập trung làm tốt hơn nữa. Chúng ta phải đạt tăng trưởng ở lĩnh vực dịch vụ ở mức hai con số, mà phải là hai con số cao, chứ không phải hai con số thấp”.