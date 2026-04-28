Đà Nẵng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu



Theo quy hoạch đến năm 2030, diện tích sâm Ngọc Linh tại thành phố Đà Nẵng khoảng 17.000 ha, chủ yếu phân bố ở khu vực có độ cao trên 1.200m. Đến nay, diện tích đã trồng và đưa vào khai thác mới đạt khoảng 1.300 ha. Trong đó, Trà Linh được xác định là vùng trọng điểm, tập trung triển khai các mô hình khoanh nuôi và di thực sâm.

Thành phố hiện có hơn 10 doanh nghiệp chế biến dược liệu, nhưng liên kết chuỗi chưa chặt chẽ, thị trường tiêu thụ chưa ổn định. Việc phát triển dược liệu dưới tán rừng, nhất là rừng đặc dụng và rừng phòng hộ gặp nhiều vướng mắc về cơ chế, chính sách; trong khi hạ tầng số, hệ thống truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý chưa được khai thác hiệu quả, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ và hoàn thiện chuỗi giá trị.

Bà Nguyễn Thị Bích Hậu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng nhìn nhận: “Quy mô còn nhỏ lẻ, thiếu cơ chế, hạ tầng số, truy xuất, khai thác chỉ dẫn địa lý còn thiếu… và cơ bản nhất là nguồn nhân lực, khó có thể phát triển được chuỗi giá trị dược liệu”.

Mới đây, tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, một doanh nghiệp đã đề xuất chiến lược phát triển vùng trồng sâm Ngọc Linh và dược liệu theo hướng quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Doanh nghiệp này dự kiến triển khai dự án “Sản xuất trồng trọt sâm Ngọc Linh tập trung theo phương pháp công nghiệp, kết hợp trồng cây lâm nghiệp và dược liệu dưới tán rừng” tại xã Trà Linh và xã Trà Tập, với tổng diện tích khoảng 4.600ha.

Theo kế hoạch, dự án thực hiện trong giai đoạn 2026–203 với định hướng phát triển theo hướng tích hợp, tuần hoàn, kết hợp trồng sâm, cây dược liệu, cây lâm nghiệp và chăn nuôi phù hợp dưới tán rừng, hướng đến nền nông nghiệp xanh, bền vững. Vùng trồng sẽ bố trí tại khu vực có độ cao từ 1.000–1.500m, tổ chức sản xuất theo hướng công nghiệp. Đồng thời, dự án cũng nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ để trồng sâm Ngọc Linh trong nhà màng.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng xác định khoa học – công nghệ là “chìa khóa” để tháo gỡ các điểm nghẽn. Thành phố triển khai Chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm sâm Ngọc Linh và dược liệu, tập trung vào nghiên cứu, nhân giống bằng công nghệ sinh học; ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng, sản xuất; xây dựng cơ sở dữ liệu số, truy xuất nguồn gốc và phát triển sản phẩm chế biến sâu.

“Thành phố cũng đã triển khai kế hoạch cụ thể. Đà Nẵng phát triển trở thành trung tâm dược liệu của toàn quốc. Chúng ta cần phải làm nhanh và mạnh mẽ hơn nữa”, ông Hồ Quang Bửu cho biết thêm.

Chương trình ứng dụng khoa học – công nghệ, thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm sâm Ngọc Linh và dược liệu sẽ tạo bước đột phá, từng bước đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm dược liệu của khu vực và cả nước.