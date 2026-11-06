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Đà Nẵng đưa sản phẩm “Made in Da Nang” vào trung tâm thương mại, siêu thị

Thứ Sáu, 21:54, 06/11/2026
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VOV.VN - Tối nay (6/11), tại Siêu thị Aeon Mall Đà Nẵng, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng khai mạc Chương trình quảng bá sản phẩm “Made in Da Nang” năm 2026.

Chương trình gồm 18 gian hàng trưng bày của 20 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đặc trưng, quà tặng lưu niệm, sản phẩm làng nghề, sản phẩm khởi nghiệp… của thành phố Đà Nẵng.

Da nang dua san pham made in da nang vao trung tam thuong mai, sieu thi hinh anh 1
Người tiêu dùng mua sắm các sản phẩm đặc trưng của Đà Nẵng tại siêu thị

Theo đó, từ ngày 6/11 đến 27/12, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng phối hợp với các siêu thị, trung tâm thương mại tổ chức 4 đợt quảng bá sản phẩm “Made in Da Nang” năm 2026; đồng thời, kết nối và mở rộng tiêu thụ tại các kênh phân phối hiện đại trên địa bàn.

Da nang dua san pham made in da nang vao trung tam thuong mai, sieu thi hinh anh 2
Khách hàng tham quan và mua sản phẩm Made in Da Nang

Chương trình quảng bá sản phẩm “Made in Da Nang” năm 2026 là hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực, thúc đẩy tiêu dùng nội địa và quảng bá các sản phẩm tiêu biểu của thành phố. Chương trình này góp phần tạo không gian xúc tiến thương mại thiết thực, đưa sản phẩm địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, tăng cường kết nối cung cầu và thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa dịp cuối năm 2026.

Bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết: “Chương trình đưa hàng hóa Made in Đà Nẵng vào các siêu thị lớn trên địa bàn thành phố giúp doanh nghiệp Đà Nẵng có cơ hội được tiếp cận với du khách, người dân, các thị trường mới hơn ngoài chợ, siêu thị và các sự kiện thương mại thông thường. Qua việc cùng trao đổi hàng hóa và trưng bày, giới thiệu nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, các doanh nghiệp Đà Nẵng tiếp cận hệ thống mới từ đó học hỏi kinh nghiệm, cải tiến bao bì, chất lượng, mẫu mã sản phẩm và cả ngôn ngữ mà khách hàng nước ngoài thường xuyên đến siêu thị nhất”.

Thành Long/VOV-Miền Trung
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