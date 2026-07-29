Đà Nẵng khởi công Dự án Khu công nghiệp Hòa Ninh

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Ninh (Phú Mỹ 3 Đà Nẵng IP) góp phần hình thành chuỗi liên kết công nghiệp - logistics đồng bộ, tạo “động lực kép” trong thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao vào thành phố Đà Nẵng.

Dự án rộng hơn 400 ha, tổng vốn đầu tư 6.204 tỷ đồng. Đây là hạ tầng mắt xích công nghiệp chiến lược, góp phần bổ trợ trực tiếp cho hệ sinh thái sản xuất, logistics và thương mại của thành phố Đà Nẵng.

Phối cảnh Dự án KCN Hòa Ninh

Khu công nghiệp Hòa Ninh được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, hiện đại và thân thiện với môi trường, trọng tâm là Tổ hợp Bến cảng lỏng/khí Liên Chiểu và Nhà máy điện LNG Hòa Ninh giai đoạn 1 công suất 1.500 MW, tổng vốn đầu tư 1,59 tỷ USD, và dự kiến sẽ được đưa vào khai thác vận hành vào năm 2030. Trong đó, Bến cảng lỏng/khí Liên Chiểu đóng vai trò là cửa ngõ cung ứng nguồn năng lượng khí chiến lược; không chỉ phục vụ trực tiếp cho Nhà máy điện LNG Hòa Ninh, mà còn cung cấp năng lượng cho các nhà máy điện khác tại khu vực miền Trung. Chuỗi liên kết này giúp tăng cường khả năng bảo đảm nguồn điện năng chất lượng cao, ổn định, an toàn và liên tục cho hoạt động sản xuất nội khu, đồng thời góp phần giữ vững an ninh năng lượng quốc gia.

Khu công nghiệp Hòa Ninh cùng với Dự án Khu công nghiệp FTZ Phú Mỹ 3 Đà Nẵng tại vị trí sản xuất số 4 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng sẽ tạo ra "động lực kép" chiến lược, từng bước hình thành quần thể công nghiệp đồng bộ và quy mô tại khu vực Tây Bắc Đà Nẵng. Nằm tại vị trí thuận lợi, có khả năng kết nối trực tiếp các trục hạ tầng chiến lược của Đà Nẵng như Cảng nước sâu Liên Chiểu, Sân bay quốc tế Đà Nẵng, Khu công nghệ cao, Trung tâm tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do Đà Nẵng, Khu công nghiệp Hòa Ninh được định vị là điểm đến công nghiệp chiến lược có khả năng kết nối về logistics, năng lượng, công nghệ và chuỗi cung ứng toàn cầu. Đặc biệt, sự liên kết với Khu công nghiệp FTZ Phú Mỹ 3 Đà Nẵng tại khu vực liền kề giúp dự án mở rộng lợi thế từ hạ tầng khu công nghiệp truyền thống sang mô hình tích hợp giữa sản xuất, thương mại và dịch vụ giá trị cao trong không gian kinh tế mở.