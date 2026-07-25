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Khởi công tổ hợp công trình phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

Thứ Bảy, 12:51, 25/07/2026
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VOV.VN - Sáng nay (25/7), tại thành phố Đà Nẵng đã khởi công Tổ hợp công trình phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Đây là tổ hợp lễ hội, sự kiện, văn hóa và giải trí quy mô quốc tế đầu tiên của Đà Nẵng, mở ra một hệ sinh thái văn hóa, giải trí và kinh tế đêm sôi động.

Dự án được kỳ vọng nâng tầm thương hiệu Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) và trở thành không gian của các lễ hội, sự kiện và show diễn đẳng cấp quốc tế của thành phố bên sông Hàn.

Tổ hợp công trình phục vụ lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng xây dựng trên diện tích hơn 210.000 m², tại vị trí trung tâm của đại đô thị Da Nang Downtown, phường Ngũ Hành Sơn. 

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Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại lễ khởi công

Hạt nhân của dự án là sân khấu - khán đài ngoài trời gần 20.000 chỗ ngồi, hướng trực diện ra sông Hàn và khu vực trình diễn pháo hoa. Hạ tầng kỹ thuật hiện đại cho phép sân khấu không chỉ phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng mà còn tổ chức các đại nhạc hội, lễ hội văn hóa, triển lãm, hội nghị và sự kiện MICE quy mô quốc tế. Nằm trong tổng thể dự án, khối nhà thương mại - dịch vụ cao 47 tầng (khoảng 183m) sẽ tích hợp hệ thống khách sạn, căn hộ lưu trú, trung tâm thương mại, nhà hàng, ballroom và các tiện ích cao cấp.

Công trình lấy cảm hứng từ dòng chảy sông Hàn và hình ảnh vầng trăng. Hình khối trung tâm phát triển từ vòng tròn đường kính 69 m, đối diện tòa tháp 69 tầng của Da Nang Downtown, tạo nên ý tưởng thiết kế “Mặt trăng gặp Mặt trời trên dòng sông ánh sáng”. Ý tưởng kiến trúc độc đáo này sẽ hình thành một biểu tượng kiến trúc mới để nâng tầm biểu tượng văn hóa Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng- sự kiện vinh danh Top 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất thế giới.

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Phối cảnh Tổ hợp công trình phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

Dự án tổ hợp công trình phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng thể hiện một bước đi cụ thể trong hiện thực hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Dự án này không chỉ bổ sung một công trình mới cho Đà Nẵng, mà còn tạo ra hạ tầng để các chương trình văn hóa, nghệ thuật và sự kiện quốc tế có thể diễn ra thường xuyên. Qua đó, từng bước đưa Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng-DIFF từ thương hiệu lễ hội của một thành phố trở thành thương hiệu công nghiệp văn hóa có tầm vóc quốc gia.

Việc dự án được đầu tư hoàn toàn bằng nguồn vốn doanh nghiệp cũng thể hiện vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong việc đồng hành cùng Nhà nước xây dựng các thiết chế văn hóa quy mô lớn, có khả năng tạo giá trị lâu dài cho cộng đồng và nền kinh tế.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, đây không chỉ phục vụ lễ hội mang tính thương hiệu của thành phố mà còn góp phần hình thành không  gian văn hóa, giải trí hiện đại, bổ sung những sản phẩm du lịch mới, thúc đẩy phát triển kinh tế đêm, kéo dài thời gian lưu trú, nâng cao mức chi tiêu của du khách, tạo ra giá trị gia tăng đô thị, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch thành phố Đà Nẵng.

Đình Thiệu-VOV-Miền Trung
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