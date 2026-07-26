Khu công nghiệp VSIP Đà Nẵng gần 250 ha được chấp thuận đầu tư chỉ trong 57 ngày

Theo Quyết định số 3276, ngày 25/7, UBND thành phố Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore làm nhà đầu tư dự án xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp VSIP Đà Nẵng tại phường Điện Bàn Bắc.

Dự án được thực hiện trong thời hạn 50 năm, chia làm 3 giai đoạn: Chuẩn bị đầu tư đến quý III/2027; Nhà nước bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao đất đến quý II/2028; xây dựng cơ bản và đưa vào khai thác đến quý IV/2031, dự kiến bắt đầu thu hút đầu tư thứ cấp từ quý III/2028.

Dự án được xác định thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo Luật Đầu tư, được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất theo quy định. Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng sẽ trực tiếp giám sát, kiểm tra quá trình triển khai, bảo đảm dự án thực hiện đúng quy hoạch, tiến độ.

Dự án Khu công nghiệp VSIP được triển khai tại khu vực Điện Tiến, nay thuộc phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, ngày 7/1/2026, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã làm việc với Tập đoàn VSIP Việt Nam về đề xuất nghiên cứu đầu tư khu công nghiệp tại khu vực Điện Tiến (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ), thống nhất chủ trương và yêu cầu rút ngắn thời gian chuẩn bị trên nguyên tắc bảo đảm đầy đủ trình tự, thủ tục.

Ngày 28/5, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Điện Tiến. Một ngày sau, VSIP chính thức nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư. Sau khi giải trình, bổ sung hồ sơ ngày 18/6, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng hoàn thành báo cáo thẩm định vào ngày 24/6, trước khi UBND thành phố ra quyết định chấp thuận đầu tư vào ngày 25/7.

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Đà Nẵng

Ông Vũ Quang Hùng, Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, công tác cải cách thủ tục, công khai quy trình và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ được duy trì xuyên suốt, góp phần củng cố môi trường đầu tư minh bạch, chuyên nghiệp và hiệu quả.

“Thành phố Đà Nẵng và Ban Quản lý kiên trì cải thiện môi trường đầu tư, minh bạch và rút gọn thủ tục, tạo sự yên tâm cho doanh nghiệp. Chúng tôi chuẩn bị tốt quỹ đất và hạ tầng mới. Ban Quản lý đồng hành rất sát với nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai, giúp dòng vốn tăng liên tục qua từng năm” - ông Vũ Quang Hùng chia sẻ.