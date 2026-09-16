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Đà Nẵng khởi công dự án nhà ở xã hội với 326 căn hộ tại Hòa Xuân

Thứ Tư, 15:26, 16/09/2026
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VOV.VN - Sáng 16/9, tại phường Hòa Xuân, UBND thành phố Đà Nẵng khởi công Dự án Nhà ở xã hội Lê Kim Lăng, cung cấp khoảng 326 căn hộ, đáp ứng nhu cầu nhà ở của các đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội.

Dự án nhà ở xã hội có tổng mức đầu tư khoảng 495 tỷ đồng, được triển khai trên khu đất khoảng 0,7ha, gồm 1 khối chung cư cao 12 tầng và 1 tầng hầm, cung cấp 326 căn hộ. Mỗi căn hộ có diện tích từ 45-70m², đáp ứng nhu cầu nhà ở của các đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội.

Dự án đầu tư xây dựng đồng bộ cùng hệ thống kỹ thuật và hạ tầng xã hội với các tiện ích thiết yếu như trường mầm non, khu vui chơi trẻ em, khuôn viên cây xanh, khu thể thao, siêu thị tiện ích và phòng sinh hoạt cộng đồng. Dự kiến dự án hoàn thành, bàn giao vào quý II/2028.

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Ấn nút khởi công Dự án nhà ở xã hội tại phường Hòa Xuân

Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho rằng, Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian đô thị rộng hơn, quy mô dân số lớn hơn, yêu cầu ngày càng cao về hạ tầng, dịch vụ và môi trường sống. Khu vực Hòa Xuân đang từng bước hình thành không gian đô thị mới, sức hút dân cư ngày càng lớn. Dự án nhà ở xã hội này góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của người dân, cụ thể hóa chủ trương phát triển nhà ở xã hội gắn với bảo đảm an sinh và nâng cao chất lượng sống trong quá trình phát triển đô thị.

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Giai đoạn 2021–2030”, thành phố Đà Nẵng dự kiến hoàn thành xây dựng 42.700 căn nhà ở xã hội

Được biết, theo Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021–2030”, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho thành phố Đà Nẵng hoàn thành 42.700 căn trong giai đoạn 2025–2030. Thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt 113 vị trí khu đất để đầu tư phát triển nhà ở xã hội.

PV/VOV-Miền Trung
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