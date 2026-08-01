Đà Nẵng dành 580 tỷ đồng hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội

HĐND thành phố Đà Nẵng vừa thông qua Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030.

Các đối tượng được hưởng ưu đãi và áp dụng cơ chế hỗ trợ này bao gồm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn vốn tài chính công đoàn; nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp; nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân không bằng nguồn vốn đầu tư công; các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân không bằng vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Thành phố đầu tư 580 tỷ đồng, nguồn thu ngân sách từ quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn và cân đối thêm nguồn ngân sách khác. Nguồn kinh phí này để hỗ trợ bồi thường, tái định cư, phí, lệ phí thực hiện thủ tục đầu tư, đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án…

Một khu chung cư ở trung tâm thành phố Đà Nẵng

Được biết, nhu cầu về nhà ở xã hội của các nhóm đối tượng như công nhân khu công nghiệp, người lao động và cán bộ, công chức là rất lớn, đặc biệt là nhu cầu về nhà ở của lực lượng lao động di chuyển về khu vực trung tâm thành phố làm việc sau sáp nhập tỉnh. Tuy nhiên, số nhà ở xã hội và nhà ở công nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Nhiều dự án chậm triển khai hoặc chưa thu hút được nhà đầu tư nhà ở xã hội do vướng mắc về quỹ đất, thủ tục, cơ chế ưu đãi.

Nghị quyết ban hành nhằm đảm bảo đồng bộ cơ chế chính sách để phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu rất lớn hiện nay, góp phần thực hiện chỉ tiêu hoàn thành gần 29 ngàn căn nhà ở xã hội trong giai đoạn từ 2025-2030 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết:“Các chính sách hỗ trợ gồm: hỗ trợ 100 % kinh phí bồi thường, tái định cư đối với diện tích xây dựng nhà ở xã hội và hạ tầng kỹ thuật liên quan; Hỗ trợ 100 % các khoản phí, thẩm định, quy hoạch, phòng cháy chữa cháy và báo cáo đánh giá tác động môi trường; Hỗ trợ kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Mức hỗ trợ là 30 % và tối đa 6 tỷ đồng/dự án tại các phường thuộc khu vực đô thị trung tâm và Hội An; Mức hỗ trợ 50 % và tối đa không quá 10 tỷ đồng/dự án tại các xã, phường và đặc khu còn lại. Các khoản hỗ trợ này không được tính vào giá bán, giá thuê mua, giá thuê nhà ở xã hội”.