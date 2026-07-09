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Đà Nẵng quảng bá Sâm Ngọc Linh và dược liệu định kỳ hàng tháng

Thứ Năm, 11:40, 09/07/2026
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VOV.VN - Từ 18 giờ đến 22 giờ tối thứ 7 và chủ nhật của tuần thứ hai hằng tháng trong năm 2026, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng phối hợp với UBND phường An Hải và Hội Sâm Ngọc Linh Đà Nẵng tổ chức Chương trình giới thiệu, quảng bá sản phẩm Sâm Ngọc Linh và dược liệu thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng lần đầu tổ chức không gian quảng bá Sâm Ngọc Linh

Chương trình có chủ đề “Hành trình Quốc bảo Sâm Ngọc Linh - Gắn kết không gian trải nghiệm Sâm Ngọc Linh và dược liệu Đà Nẵng”, nhằm quảng bá giá trị của Sâm Ngọc Linh và dược liệu Việt Nam; tạo không gian kết nối giữa doanh nghiệp, người dân và du khách; đồng thời thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường trong nước gắn với du lịch và văn hóa. Địa điểm tổ chức là khu vực đối diện Chợ đêm Sơn Trà, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng.

Chương trình này được tổ chức trên diện tích khoảng 600 m² với 50 gian hàng, quy tụ các doanh nghiệp, hợp tác xã và đơn vị sản xuất, kinh doanh Sâm Ngọc Linh, dược liệu và các sản phẩm chế biến từ dược liệu.

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Các mặt hàng từ sâm Ngọc Linh được bày bán tại phiên chợ sâm trước đây thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp, người dân

Không gian trưng bày bố trí thành các khu vực chuyên đề gồm: Khu trưng bày Sâm Ngọc Linh và các sản phẩm chế biến từ Sâm Ngọc Linh; Khu trưng bày dược liệu và các sản phẩm chế biến từ dược liệu; Khu trình diễn, trải nghiệm sản phẩm; Khu hướng dẫn nhận biết Sâm Ngọc Linh và dược liệu thật, giả; Khu xúc tiến, giới thiệu các tour, tuyến du lịch trải nghiệm vùng trồng Sâm Ngọc Linh; Khu vực sân khấu và các hoạt động giao lưu.

Quảng bá sản phẩm trên nền tảng số

Bên cạnh hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, chương trình còn tổ chức các hoạt động kết nối giao thương; quảng bá sản phẩm trên nền tảng số; giới thiệu quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc và các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, trong khuôn khổ kỳ tổ chức đầu tiên sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc như trình diễn cồng chiêng, múa vòng xoang, chương trình nghệ thuật truyền thống, trình chiếu phim giới thiệu "Sâm Ngọc Linh - Quốc bảo Việt Nam", góp phần quảng bá bản sắc văn hóa vùng trồng sâm và tạo điểm nhấn thu hút người dân, du khách.

Hiện nay, Sâm Ngọc Linh được bảo tồn và phát triển chủ yếu tại vùng núi Ngọc Linh, đặc biệt tại các xã Trà Linh, Trà Tập, Trà Vân, Trà Leng và một số địa phương khác của thành phố Đà Nẵng. Với những giá trị đặc trưng về dược liệu, kinh tế và thương hiệu, Sâm Ngọc Linh được thành phố Đà Nẵng xác định là một trong những sản phẩm chủ lực trong định hướng phát triển ngành dược liệu, góp phần phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương và nâng cao giá trị sản phẩm.

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Giao dịch hàng tỷ đồng tại phiên chợ sâm Ngọc linh tỉnh Quảng Nam

VOV.VN - Sau 2 năm tạm dừng vì dịch Covid-19, phiên chợ sâm Ngọc Linh tại tỉnh Quảng Nam thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan. Ngay trong ngày đầu mở cửa trở lại, các hộ trồng sâm tại huyện Nam Trà My đã thu về hàng tỷ đồng từ bán sâm Ngọc Linh, có củ sâm trị giá hơn 800 triệu đồng được rao bán.

Thành Long/VOV-Miền Trung
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Hiện thực hóa sâm Ngọc Linh thành thương hiệu Sâm Việt Nam

Hiện thực hóa sâm Ngọc Linh thành thương hiệu Sâm Việt Nam

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