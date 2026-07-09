English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khu tái định cư ở Đà Nẵng bàn giao 95% mặt bằng vẫn "đứng bánh" vì thiếu vốn

Thứ Năm, 08:09, 09/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bàn giao mặt bằng đạt 95% nhưng Khu tái định cư đường vành đai Bắc Quảng Nam tại phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ) vẫn chưa thể khởi công vì chưa được bố trí vốn.


Trong khi đó, dự án Đường vành đai Bắc Quảng Nam mà khu tái định cư này phục vụ cũng đang chậm tiến độ, được gia hạn thực hiện đến năm 2027. Đây là 2 dự án liên quan với nhau và đều chậm tiến độ, được Đoàn giám sát của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng yêu cầu chấn chỉnh trong buổi giám sát ngày 8/7

Cầu Quảng Đà nối xã Hòa Tiến với phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng đã thông xe kỹ thuật từ cuối tháng 3/2025. Tuy nhiên, dự án Đường vành đai Bắc Quảng Nam, tuyến kết nối trực tiếp với cây cầu này vẫn chậm tiến độ. Dự án này khởi công ngày 24/8/2024, dự kiến hoàn thành tháng 10/2025 nhưng đến 21/5/2026, UBND thành phố Đà Nẵng phải gia hạn thực hiện đến năm 2027, trễ gần 2 năm so với kế hoạch.

khu tai dinh cu o Da nang ban giao 95 mat bang van dung banh vi thieu von hinh anh 1
Dự án thi công dở dang, mặt đường lầy lội, ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

Dự án Đường vành đai Bắc Quảng Nam có tổng chiều dài hơn 4,6km, tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng, trước đây do UBND thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam cũ) làm chủ đầu tư. Ngày 18/4/2026, UBND thành phố Đà Nẵng điều chuyển chủ đầu tư sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp. Tính đến 30/5/2026, khối lượng thi công mới đạt 12%, giải ngân hơn 17%.

Đến nay, mặt bằng thi công mới được bàn giao hơn 10 héc ta/18 héc ta, đạt gần 56%, chủ yếu là đất nông nghiệp; phần còn lại vướng xác định nguồn gốc đất và bố trí tái định cư cho các hộ giải tỏa trắng.

Nguyên nhân chậm tiến độ được xác định do năng lực nhà thầu, vướng giải phóng mặt bằng và khan hiếm đất đắp. Đáng chú ý, 120 hộ dân tổ dân phố Xuân Diệm, phường Điện Bàn Bắc phản ánh đoạn đường dẫn lên cầu Quảng Đà chưa có đường dân sinh kết nối khu dân cư, lo ngại nguy cơ bị cô lập mùa lũ.

Liên quan dự án này, Khu tái định cư đường vành đai Bắc Quảng Nam tại xã Điện Tiến cũ có quy mô 4,7 hecta, vốn đầu tư 59 tỷ đồng cũng chậm tiến độ nhiều năm. Dù bàn giao mặt bằng đạt 95% nhưng dự án vẫn chưa thể khởi công vì chưa được bố trí vốn. Thành phố dự kiến khởi công vào quý III/2026.

khu tai dinh cu o Da nang ban giao 95 mat bang van dung banh vi thieu von hinh anh 2
Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng (áo trắng) yêu cầu chủ đầu tư phải xây dựng ngay bản tiến độ cụ thể.

Ngày 8/7, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức Đoàn giám sát thực tế các dự án. Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng yêu cầu Ban Quản lý dự án phải xây dựng ngay bản tiến độ cụ thể, đặc biệt chú trọng công tác tái định cư để đảm bảo quyền lợi cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

“Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan phối hợp với địa phương để giải phóng mặt bằng, cần triển khai đồng thời việc xây dựng khu tái định cư và các phần việc còn lại. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu một phương án cụ thể để vận động người dân bàn giao sớm mặt bằng, trong đó có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm cho người dân trong thời gian chờ tái định cư. Phương án này phải được công khai, minh bạch và lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân”, ông Lê Trí Thanh cho biết thêm.

Long Phi/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Dữ liệu là nền tảng quan trọng để phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng
Dữ liệu là nền tảng quan trọng để phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng

VOV.VN - Phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng (VIFC-DN) cần lấy trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu và nguồn nhân lực chất lượng cao làm nền tảng, tập trung phát triển các sản phẩm tài chính xanh, tài sản số và token hóa để tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Dữ liệu là nền tảng quan trọng để phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng

Dữ liệu là nền tảng quan trọng để phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng

VOV.VN - Phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng (VIFC-DN) cần lấy trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu và nguồn nhân lực chất lượng cao làm nền tảng, tập trung phát triển các sản phẩm tài chính xanh, tài sản số và token hóa để tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Dự án sông Cổ Cò (Đà Nẵng) còn vướng 64 hồ sơ mặt bằng, gia hạn đến cuối năm 2027
Dự án sông Cổ Cò (Đà Nẵng) còn vướng 64 hồ sơ mặt bằng, gia hạn đến cuối năm 2027

VOV.VN - Dự án nạo vét, chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, thành phố Đà Nẵng sau gần 8 năm triển khai mới đạt 89% khối lượng. Dự án sông Cổ Cò có tổng mức đầu tư 850 tỷ đồng này phải gia hạn đến cuối năm 2027 do còn vướng 64 hồ sơ giải phóng mặt bằng.

Dự án sông Cổ Cò (Đà Nẵng) còn vướng 64 hồ sơ mặt bằng, gia hạn đến cuối năm 2027

Dự án sông Cổ Cò (Đà Nẵng) còn vướng 64 hồ sơ mặt bằng, gia hạn đến cuối năm 2027

VOV.VN - Dự án nạo vét, chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, thành phố Đà Nẵng sau gần 8 năm triển khai mới đạt 89% khối lượng. Dự án sông Cổ Cò có tổng mức đầu tư 850 tỷ đồng này phải gia hạn đến cuối năm 2027 do còn vướng 64 hồ sơ giải phóng mặt bằng.

Quảng Ngãi: Nghị quyết 71 đã mở hướng cho ngành giáo dục nâng cao chất lượng
Quảng Ngãi: Nghị quyết 71 đã mở hướng cho ngành giáo dục nâng cao chất lượng

VOV.VN - Sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi đạt nhiều kết quả tích cực.

Quảng Ngãi: Nghị quyết 71 đã mở hướng cho ngành giáo dục nâng cao chất lượng

Quảng Ngãi: Nghị quyết 71 đã mở hướng cho ngành giáo dục nâng cao chất lượng

VOV.VN - Sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi đạt nhiều kết quả tích cực.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp