Khu tái định cư ở Đà Nẵng bàn giao 95% mặt bằng vẫn "đứng bánh" vì thiếu vốn



Trong khi đó, dự án Đường vành đai Bắc Quảng Nam mà khu tái định cư này phục vụ cũng đang chậm tiến độ, được gia hạn thực hiện đến năm 2027. Đây là 2 dự án liên quan với nhau và đều chậm tiến độ, được Đoàn giám sát của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng yêu cầu chấn chỉnh trong buổi giám sát ngày 8/7

Cầu Quảng Đà nối xã Hòa Tiến với phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng đã thông xe kỹ thuật từ cuối tháng 3/2025. Tuy nhiên, dự án Đường vành đai Bắc Quảng Nam, tuyến kết nối trực tiếp với cây cầu này vẫn chậm tiến độ. Dự án này khởi công ngày 24/8/2024, dự kiến hoàn thành tháng 10/2025 nhưng đến 21/5/2026, UBND thành phố Đà Nẵng phải gia hạn thực hiện đến năm 2027, trễ gần 2 năm so với kế hoạch.

Dự án thi công dở dang, mặt đường lầy lội, ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

Dự án Đường vành đai Bắc Quảng Nam có tổng chiều dài hơn 4,6km, tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng, trước đây do UBND thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam cũ) làm chủ đầu tư. Ngày 18/4/2026, UBND thành phố Đà Nẵng điều chuyển chủ đầu tư sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp. Tính đến 30/5/2026, khối lượng thi công mới đạt 12%, giải ngân hơn 17%.

Đến nay, mặt bằng thi công mới được bàn giao hơn 10 héc ta/18 héc ta, đạt gần 56%, chủ yếu là đất nông nghiệp; phần còn lại vướng xác định nguồn gốc đất và bố trí tái định cư cho các hộ giải tỏa trắng.

Nguyên nhân chậm tiến độ được xác định do năng lực nhà thầu, vướng giải phóng mặt bằng và khan hiếm đất đắp. Đáng chú ý, 120 hộ dân tổ dân phố Xuân Diệm, phường Điện Bàn Bắc phản ánh đoạn đường dẫn lên cầu Quảng Đà chưa có đường dân sinh kết nối khu dân cư, lo ngại nguy cơ bị cô lập mùa lũ.

Liên quan dự án này, Khu tái định cư đường vành đai Bắc Quảng Nam tại xã Điện Tiến cũ có quy mô 4,7 hecta, vốn đầu tư 59 tỷ đồng cũng chậm tiến độ nhiều năm. Dù bàn giao mặt bằng đạt 95% nhưng dự án vẫn chưa thể khởi công vì chưa được bố trí vốn. Thành phố dự kiến khởi công vào quý III/2026.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng (áo trắng) yêu cầu chủ đầu tư phải xây dựng ngay bản tiến độ cụ thể.

Ngày 8/7, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức Đoàn giám sát thực tế các dự án. Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng yêu cầu Ban Quản lý dự án phải xây dựng ngay bản tiến độ cụ thể, đặc biệt chú trọng công tác tái định cư để đảm bảo quyền lợi cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

“Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan phối hợp với địa phương để giải phóng mặt bằng, cần triển khai đồng thời việc xây dựng khu tái định cư và các phần việc còn lại. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu một phương án cụ thể để vận động người dân bàn giao sớm mặt bằng, trong đó có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm cho người dân trong thời gian chờ tái định cư. Phương án này phải được công khai, minh bạch và lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân”, ông Lê Trí Thanh cho biết thêm.