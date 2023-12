Đà Nẵng tập trung xử lý dứt điểm các dự án kéo dài hơn 20 năm

Trình bày tổng hợp ý kiến cử tri và công tác xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng hôm nay (12/12), ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đề nghị thành phố xem xét, có chính sách hỗ trợ về hạ tầng để chia sẻ những khó khăn hiện nay doanh nghiệp đang đối mặt.

Tại kỳ họp này, trên cơ sở tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả theo dõi giám sát, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng kiến nghị thành phố có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn vay, phát triển kinh tế, góp phần ổn định đời sống, việc làm của nhân dân.

Kỳ họp cuối năm 2023 Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Qua tổng hợp ý kiến cử tri, Mặt trận các cấp thành phố Đà Nẵng nhận thấy, công tác giải tỏa đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố còn nhiều vướng mắc về đất đai, tài nguyên... Vì vậy, đề nghị thành phố tập trung giải quyết, xử lý dứt điểm các dự án kéo dài, nhất là dự án đã triển khai trên dưới 20 năm đến nay vẫn chưa xong, đơn cử như: Dự án Trục 1 Tây Bắc ở quận Liên Chiểu, Dự án Làng Đại học ở quận Ngũ Hành Sơn… Hiện một số khu vực thấp trũng, nhà cửa tạm bợ do vướng quy hoạch hoặc do chưa khớp nối, chưa bàn giao hạ tầng... nguy cơ mất an toàn về người và tài sản nếu xảy ra mưa lũ và bão lớn, gây khó khăn, bức xúc trong Nhân dân.

Cử tri huyện Hòa Vang cũng phản ánh về tình trạng nợ đất tái định cư kéo dài nhiều năm chưa được giải quyết. Nhiều hộ dân đã bàn giao mặt bằng hơn 5 năm nhưng đến nay vẫn còn 647 lô chưa có đất tái định cư thực tế để làm nhà ổn định cuộc sống. Qua giám sát cho thấy, vướng mắc lớn nhất hiện nay vẫn là công tác đền bù giải tỏa, chậm cả về tiến độ thực hiện và kế hoạch vốn được giao.

Ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng phát biểu tại kỳ họp.

Ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét quyết nghị các giải pháp hết sức cụ thể, thực hiện giám sát trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan chuyên môn của thành phố, cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương trong việc trực tiếp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của từng dự án. Thành phố cần có giải pháp kiểm soát chặt chẽ mục tiêu, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch; kiểm soát chất lượng, hiệu quả sử dụng công trình đã đưa vào sử dụng, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư công.