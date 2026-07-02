Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc đất đai gần 5000ha, khơi thông 456.000 tỉ đồng



Ngày 2/5/2024 Bộ Chính trị Khóa XIII ban hành Kết luận số 77 về Đề án "Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố". Trong đó, có thành phố Đà Nẵng. Theo Kết luận này, Bộ Chính trị định hướng xác định đối tượng, những nguyên tắc cơ bản để tập trung tháo gỡ vướng mắc trong các kết luận thanh tra và các bản án.

Tiếp đó, ngày 30/11/2024, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 170 về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Khánh Hòa.

Đà Nẵng tích cực tháo gỡ vướng mắc các dự án, đất đai

Triển khai kết luận 77 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 70 của Quốc hội, đến nay, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành xử lý 1.984 trên tổng số 2.035 dự án, cơ sở nhà đất, đạt 97,5%. Tổng diện tích đất sử dụng của số dự án được tháo gỡ này gần 4.939ha với tổng giá trị vốn đầu tư khoảng 456.000 tỉ đồng.

Kết quả này đưa nhiều dự án triển khai trở lại, khơi thông nguồn lực đất đai, tạo thêm dư địa thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, 6 tháng đầu năm 2026, tăng trưởng GRDP của Đà Nẵng đạt 8,88%, xếp thứ 12/34 tỉnh, thành phố và vượt qua nhiều địa phương lớn trong cả nước.

Ông Phạm Nam Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết, các đơn vị rà soát để hướng dẫn cho các chủ đầu tư thực hiện các thủ tục, đảm bảo rằng sau khi nhà đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo phương án tháo gỡ sẽ đưa đất vào sử dụng, tiến hành triển khai dự án; không để trường hợp sau khi tháo gỡ các khó khăn về tài chính lại tiếp tục báo cáo và xin hướng dẫn các thủ tục khác. Sở lên kế hoạch dự kiến thời gian hoàn thành, cố gắng nỗ lực, quyết liệt trong việc thực hiện tham mưu cho UBND thành phố hoàn thành tháo gỡ khó khăn vướng mắc.