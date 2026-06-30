5 nhóm giải pháp trọng tâm để Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng

Sáng nay (30/6), tham luận tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, sau hợp nhất, Đà Nẵng có quy mô lớn với nhiều dư địa phát triển và cơ chế ưu đãi đặc thù. Thành phố có diện tích khoảng 11.860 km², dân số trên 3 triệu người, sở hữu hệ thống hạ tầng chiến lược đồng bộ gồm Sân bay quốc tế Đà Nẵng, Sân bay quốc tế Chu Lai, các cảng biển nước sâu Tiên Sa, Liên Chiểu đang được đầu tư trở thành cảng cửa ngõ quốc tế và Chu Lai, kết nối với cao tốc Bắc - Nam, Hành lang kinh tế Đông - Tây cùng các tuyến hàng hải quốc tế.

Để tận dụng các lợi thế này, thành phố đề xuất 5 nhóm giải pháp trọng tâm nhằm thu hút dòng vốn chất lượng cao gắn với phát triển Khu thương mại tự do, qua đó tạo động lực tăng trưởng mới cho vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng tham luận nội dung “Giải pháp thu hút dòng vốn chất lượng cao gắn với phát triển khu thương mại tự do tạo động lực tăng trưởng vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung”. Ảnh: VGP

Phát triển Khu thương mại tự do theo mô hình thế hệ mới

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết, giải pháp đầu tiên được Đà Nẵng xác định là phát triển Khu thương mại tự do theo mô hình thế hệ mới.

Đến nay, thành phố đã cấp quyết định chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư hạ tầng tại các vị trí số 2, 3, 4 và 5 của Khu thương mại tự do. Trong giai đoạn 2026 - 2030, Đà Nẵng sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng không gian phát triển về phía Nam, ưu tiên bổ sung 2 vị trí mới gồm khu vực Cảng Container Liên Chiểu quy mô khoảng 172ha và khu vực tiếp giáp sân bay Chu Lai quy mô khoảng 223ha, phục vụ logistics hàng không và kho ngoại quan.

Song song với đó, thành phố chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo số lượng sang lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược, ưu tiên những ngành có giá trị gia tăng cao. Theo định hướng này, Đà Nẵng sẽ xây dựng danh mục dự án trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, công nghệ sinh học, vật liệu mới, công nghệ môi trường, năng lượng sạch, logistics thông minh, dịch vụ tài chính quốc tế và kinh tế số.

Thành phố cũng sẽ đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư tại các thị trường trọng điểm như Mỹ, Nhật Bản và EU; ưu tiên tiếp cận các tập đoàn xuyên quốc gia, đặc biệt là doanh nghiệp thuộc Fortune 500 và các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Ông Hồ Kỳ Minh cho biết thêm, việc lựa chọn nhà đầu tư sẽ không chỉ căn cứ vào quy mô vốn mà còn đánh giá toàn diện năng lực công nghệ, quản trị, nghiên cứu phát triển, khả năng chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, sử dụng năng lượng xanh và mức độ liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Xây dựng hệ sinh thái đầu tư đồng bộ và phát huy vai trò Trung tâm tài chính quốc tế

Nhóm giải pháp thứ ba tập trung xây dựng hệ sinh thái đầu tư đồng bộ nhằm giảm chi phí và nâng cao sức cạnh tranh của môi trường đầu tư.

Theo đó, Đà Nẵng sẽ phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng số, năng lượng, hải quan thông minh, chính quyền số và các dịch vụ công chất lượng cao. Đồng thời, thành phố tăng cường kết nối giữa Khu thương mại tự do với Khu công nghệ cao, Trung tâm đổi mới sáng tạo, Cảng Liên Chiểu, sân bay quốc tế và Trung tâm tài chính quốc tế.

"Cùng với phát triển hạ tầng, Đà Nẵng chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp với các trường đại học và viện nghiên cứu nhằm đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghệ cao cũng như các tập đoàn đa quốc gia", ông Hồ Kỳ Minh cho hay.

Ở nhóm giải pháp thứ tư, thành phố xác định Trung tâm tài chính quốc tế sẽ giữ vai trò quan trọng trong thu hút dòng vốn đầu tư vào Khu thương mại tự do.

Hiện nay, Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng (VIFC-DN) đang triển khai 3 nhóm sản phẩm trọng tâm. Thứ nhất là VIFC Connect, nghiên cứu cơ chế kết nối thị trường vốn quốc tế theo mô hình Bond Connect của Hong Kong (Trung Quốc). Thứ hai là phát triển sản phẩm mã hóa tài sản thực trên nền tảng công nghệ chuỗi khối (blockchain) nhằm huy động vốn cho các dự án hạ tầng và các dự án quy mô lớn. Thứ ba là thu hút nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng phi ngân hàng nước ngoài để hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Bên cạnh đó, VIFC-DN đang phối hợp với các định chế tài chính quốc tế nghiên cứu phát hành trái phiếu chính quyền địa phương nhằm huy động nguồn lực cho các dự án hạ tầng trọng điểm, trong đó có tuyến đường đô thị tốc độ cao phía Đông thành phố quy mô 27.000 tỷ đồng kết nối Sân bay quốc tế Đà Nẵng với Sân bay Chu Lai và tuyến đường sắt đô thị, ưu tiên đoạn Đà Nẵng - Hội An, quy mô 95.000 tỷ đồng.

Tăng cường liên kết vùng, tạo động lực phát triển bền vững

Giải pháp thứ năm được Đà Nẵng nhấn mạnh là phát huy vai trò dẫn dắt liên kết vùng, tạo không gian phát triển chung cho Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung.

Theo đó, Đà Nẵng sẽ tập trung phát triển các chức năng trung tâm về logistics quốc tế, tài chính, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển và dịch vụ chất lượng cao; trong khi các địa phương trong vùng phát huy thế mạnh về công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng và kinh tế biển.

Thông qua hệ thống cảng biển, sân bay, cao tốc và Hành lang kinh tế Đông - Tây, Đà Nẵng sẽ trở thành cửa ngõ kết nối khu vực với thị trường quốc tế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn vùng.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Ông Hồ Kỳ Minh cho biết, để thực hiện hiệu quả các mục tiêu này, thành phố kiến nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý cho Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế; bổ sung nhà máy điện LPG Hòa Ninh vào Quy hoạch điện VIII; cho phép thí điểm các cơ chế vượt trội về đổi mới sáng tạo, tài chính số, công nghệ mới và quản trị hiện đại; tăng cường phân cấp, phân quyền trong quản lý đầu tư, đất đai, hải quan, lao động chất lượng cao, đồng thời xây dựng cơ chế điều phối phát triển vùng.

Theo ông Hồ Kỳ Minh, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư toàn cầu ngày càng gay gắt, ưu đãi thuế hay chi phí nhân công không còn là yếu tố quyết định. Thay vào đó, chất lượng thể chế, năng lực đổi mới sáng tạo, khả năng kết nối chuỗi giá trị toàn cầu và hệ sinh thái đầu tư đồng bộ mới là nền tảng để thu hút dòng vốn chất lượng cao.

“Vì vậy, Đà Nẵng xác định phát triển Khu thương mại tự do gắn với Trung tâm tài chính quốc tế, đổi mới sáng tạo, đô thị đáng sống và liên kết vùng là hướng đi chiến lược nhằm trở thành cực tăng trưởng của miền Trung và cả nước, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị”, ông Hồ Kỳ Minh khẳng định.