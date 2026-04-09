Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất chạy hết công suất vào giữa tháng 4

Thứ Năm, 17:24, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau thời gian bảo trì, hiện, Công ty CP Nhiên liệu sinh học Dầu khí miền Trung đang tăng tốc vận hành Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất ở KKT Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, dự kiến đạt 100% công suất vào giữa tháng 4 này để cung cấp ethanol phục vụ phối trộn xăng sinh học E10.

Tháng 1/2026, Công ty Cổ phần Nhiên liệu sinh học Dầu khí miền Trung (BSR-BF) đã đưa Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất trong Khu Kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi hoạt động trở lại sau khi hoàn tất công tác bảo dưỡng, sửa chữa.

Ngay trong đầu tháng 2, nhà máy này đã cho ra lô sản phẩm đầu tiên với khối lượng hơn 460 m3 ethanol (E100) thành phẩm. Sau đó, lô hàng E100 này đã được vận chuyển cho Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) để thực hiện việc phối trộn xăng sinh học. Sau khi hoàn tất công tác bảo dưỡng sửa chữa, hiện Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất đã vận hành ổn định. Đến nay, Nhà máy đang vận hành bình quân 75% công suất và dự kiến đạt công suất tối đa 100% vào giữa tháng 4 này. 

nha may nhien lieu sinh hoc dung quat chay het cong suat vao giua thang 4 hinh anh 1
Các phân xưởng sau khi bảo dưỡng, sửa chữa đã sẵn sàng vận hành ở 100% công suất

Theo ông Phạm Văn Vượng, Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiên liệu sinh học Dầu khí miền Trung, hiện nhà máy đang sử dụng nguồn nguyên liệu đầu vào là sắn lát để sản xuất E100. Đây là nguồn nguyên liệu sẵn có trong nước, có nhiều lợi thế về chi phí và khả năng cung ứng, đảm bảo việc vận hành của nhà máy. Để chủ động nguồn cung nguyên liệu cho vận hành nhà máy, Công ty tính đến giải pháp nhập khẩu thêm nguyên liệu từ Lào. Thời gian tới, Công ty sẽ nghiên cứu việc thay thế nguồn nguyên liệu bằng ngô cao sản được nhập khẩu từ các nước như Mỹ, Brazil… để đảm bảo sự ổn định nguyên liệu trong hoạt động của nhà máy. Ngoài ra, đơn vị cũng đang triển khai thêm nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu như thay thế enzyme và men vi sinh thế hệ mới giúp rút ngắn thời gian lên men, tăng hiệu suất chuyển hóa; cải tiến trong hệ thống tách, chưng cất để gia tăng sản lượng,…

Ông Phạm Văn Vượng, Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiên liệu sinh học Dầu khí miền Trung cho biết: “Ngày 12/2/2026 chúng tôi đã bắt đầu xuất lô hàng đầu tiên cho Nhà máy lọc dầu triển khai chương trình pha trộn xăng E10 theo chỉ đạo của Chính phủ. Đến thời điểm hiện tại, nhà máy đang chạy ổn định ở công suất 75%. Theo kế hoạch của Công ty chúng tôi sẽ tăng dần công suất lên tối đa. Dự kiện đến giữa tháng 4 này chúng tôi sẽ nâng lên 100% công suất”.

Công ty Cổ phần Nhiên liệu sinh học Dầu khí miền Trung cũng đang đẩy mạnh tận dụng tối đa phụ phẩm. Cụ thể, toàn bộ nước thải sau chưng cất và bã sắn sau ép được nghiên cứu chuyển hóa thành các sản phẩm có giá trị cao hơn, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và giảm áp lực môi trường.

nha may nhien lieu sinh hoc dung quat chay het cong suat vao giua thang 4 hinh anh 2
Cuối tháng 3, những lô E100 đã được xuất bán

Hiện nay, để phục vụ cho hoạt động phối trộn xăng sinh học, Công ty Cổ phần Nhiên liệu sinh học Dầu khí miền Trung (BSR-BF) đang phối hợp cùng Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn để triển khai việc nâng cấp và bảo dưỡng tuyến đường ống vận chuyển sản phẩm E100 từ Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất sang cảng xuất sản phẩm và khu vực phối trộn của Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Sau khi hoàn thiện, Ethanol có thể được xuất trực tiếp qua đường ống, giúp giảm chi phí logistics và tăng tính chủ động trong cung ứng.

Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn cho biết, Nhà máy vận hành đáp ứng tiến độ, lộ trình pha trộn sản xuất xăng E10 của Chính phủ: “Đến nay nhà máy đã vận hành trên 75% công suất và trong một vài ngày tới sẽ vận hành ở 100% công suất, đáp ứng tiên độ, lộ trình pha chế, sản xuất xăng E10 của Chính phủ. Bắt đầu từ 1/6/2026, thậm chí công ty cũng đặt mục tiêu sớm hơn từ tháng 5/2026 sẽ sản xuất và cung ứng ra thị trường các sản phẩm E10 theo lộ trình và sớm hơn lộ trình của Chính phủ đề ra”.

Việc Nhà máy nhiên liêu sinh học Dung Quất hoạt động trở lại đã giúp tạo việc làm và góp phần ổn định cuộc sống, công ăn việc làm cho người lao động ở tỉnh Quảng Ngãi. Việc vận hành lại nhà máy sẽ giúp tăng cường nguồn E100 cho thị trường. Với công suất 100%, nhà máy này sẽ sản xuất ra khoảng 330m3 E100/ngày, qua đó, giúp đảm bảo nguồn E100 để phối trộn xăng sinh học, thúc đẩy lộ trình sử dụng xăng sinh học và gia tăng nguồn cung xăng dầu, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong thời gian tới.

Thành Long/VOV-Miền Trung
Tag: Dung Quất ethanol nhiên liệu sinh học nhà máy Dung Quất xăng E10
Chủ động nguồn cung, bảo đảm vận hành an toàn Nhà máy lọc dầu Dung Quất
VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tác động mạnh đến thị trường năng lượng thế giới, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã kích hoạt các phương án ứng phó rủi ro, chủ động nguồn cung nguyên liệu nhằm bảo đảm Nhà máy lọc dầu Dung Quất vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả.

Tăng công suất 2 nhà máy lọc dầu đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước
VOV.VN - Bộ Công Thương yêu cầu Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn và Lọc hóa dầu Bình Sơn duy trì hoạt động sản xuất ổn định của nhà máy lọc dầu, tăng công suất ở mức tối đa có thể để cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước.

Bảo đảm tiến độ Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất
VOV.VN - Trong hai ngày 29 và 30/1, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hỗ trợ, bảo vệ thi công một số hạng mục quan trọng của Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Đây là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và khu vực miền Trung.

