Đại biểu QH bức xúc vì cao tốc 34.000 tỷ đồng vừa thông xe đã hỏng

Thảo luận ở Hội trường về tình hình kinh tế - xã hội sáng nay (26/10), đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Hữu Cầu (đoàn Nghệ An) bày tỏ bức xúc trước tình trạng dự án cao tốc hơn 34.000 tỷ đồng vừa đưa vào sử dụng đã hỏng nghiêm trọng.

Cao tốc hơn 34.000 tỷ (tương đương 1,65 tỷ USD) Đà Nẵng - Quảng Ngãi vừa thông xe toàn tuyến chưa lâu đã có nhiều hỏng hóc khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi.

Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An - cho biết, cử tri còn nhiều tâm tư, băn khoăn, lo lắng về vấn nạn thất thoát, lãng phí đầu tư công còn lớn. Nếu như đầu nhiệm kỳ các đại biểu Quốc hội lên tiếng phản ứng gay gắt về 12 dự án thất thoát lãng phí hàng nghìn tỷ của Bộ Công Thương thì bây giờ lại phát sinh nhiều dự án thất thoát lãng phí do Bộ Giao thông Vận tải quản lý. Điển hình như dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với vốn đầu tư hơn 34.000 tỷ đồng, mới đưa vào sử dụng nhưng chỉ sau vài cơn mưa đã hỏng.

Ông Cầu cũng đề cập dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đội vốn hơn 18.000 tỷ đồng so vốn ban đầu, dự kiến hoàn thành 2013 nhưng đã quá 6 năm vẫn chưa vận hành. Còn dự án đường sắt đô thị tuyến Bến Thành - Suối Tiên (TP HCM) cũng đội vốn hơn 47.320 tỷ , tăng 273%, và hiện mới hoàn thành 52% khối lượng công việc. Theo Kiểm toán Nhà nước, Bộ Giao thông có 27/42 dự án điều chỉnh tăng thêm vốn, tương đương 97,2 triệu USD. Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Quochoi.vn)

ĐBQH Nguyễn Hữu Cầu cho rằng, tình trạng điều chỉnh vốn như vậy, thời gian kéo dài, thất thoát lãng phí là điều có thể. Cử tri đòi hỏi Chính phủ xử lý nghiêm những sai phạm này, nếu không, tới đây Nhà nước giao Bộ Giao thông xây dựng dự án sân bay Long Thành, đường cao tốc Bắc Nam với vốn đầu tư hàng triệu tỷ đồng thì thất thoát lớn là điều khó tránh. Do đó, cần có sự rà soát, xử lý kịp thời.

Bày tỏ vui mừng khi 12 chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt và vượt, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu nhấn mạnh: GDP 3 năm qua tăng bình quân 6,7%; nợ công giảm từ 63,7% xuống còn 61,4% GDP năm 2018; FDI năm 2018 khoảng 18 tỷ USD. Xếp hạng thế giới, Việt Nam là một trong 18 nước có nền kinh tế nổi trội. "Những thành công này có được là nhờ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, đồng lòng của cử tri, người dân cả nước", ông Cầu nói.

