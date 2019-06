Đại biểu Quốc hội cho rằng “Đâu đó vẫn còn lợi ích nhóm“

Nhiều ĐBQH không có đủ thời gian phát biểu

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết, tại Kỳ họp thứ 7 lần này, trong phiên thảo luận về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi), lần đầu tiên có nhiều đại biểu đăng ký phát biểu nhưng cuối giờ vẫn còn 54 đại biểu đăng ký mà chưa được phát biểu.

Bà Phóng cho hay, trong những năm làm Phó chủ tịch Quốc hội, đây là phiên đầu tiên có nhiều vị đại biểu Quốc hội đăng ký mà chưa được phát biểu.

"Tôi thấy đây (luật lao động - PV) là một trong những nội dung quan trọng, chắc chắn Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức nhiều phiên nữa để chúng ta thảo luận nội dung này cho thật thấu đáo" - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nói.

Đồng quan điểm với bà Tòng Thị Phóng, một số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cũng cho rằng cần tăng thêm thời gian thảo luận, đặc biệt là với các luật mà nhiều ĐBQH và cử tri quan tâm.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) đánh giá, Đoàn chủ tịch có cách điều hành nhạy bén và chủ động, có sự phân công "đều tay" giữa Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch, cương quyết với những đại biểu nói quá giờ hoặc chất vấn ngoài nội dung.

Ông Hoà cho biết, có một số góp ý về thời gian thảo luận tại hội trường cũng như ở tổ về một số luật như Luật Giáo dục, Luật Công chức, Viên chức, đặc biệt là Bộ luật Lao động sửa đổi cần có nhiều thời gian để thảo luận, có rất nhiều đại biểu đăng ký phát biểu nhưng thời gian thảo luận các luật này lại bị chèn vào bằng việc biểu quyết các Nghị quyết nên nhiều đại biểu muốn phát biểu mà không có thời gian.

Đại biểu Phạm Văn Hoà đề nghị cần tăng thời gian thảo luận ở tổ. "Với thời gian 2 tiếng đồng hồ mà thảo luận 2 bộ luật thì không đủ. Tại tổ của các ĐB tỉnh Đồng Tháp, chỉ 5 – 6 ý kiến phát biểu là đã hết thời gian. Với những bộ luật mà đại biểu quan tâm, nhiều ý kiến đăng ký phát biểu thì bố trí dài thời gian, còn những dự án luật có khả năng ít đại biểu tham gia thì bố trí ngắn thời gian", ông Hoà nêu ý kiến.

Vẫn còn lợi ích nhóm

Đại biểu Nguyễn Mai Bộ (An Giang), Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội nhận định, việc thẩm tra, tiếp thu ý kiến các đại biểu Quốc hội để chỉnh lý dự án luật còn chưa đạt mong muốn do đâu đó vẫn còn "lợi ích nhóm".

"Có việc đưa ra luật để có lợi cho ngành mình. Khi ban hành Nghị định triển khai luật thì lợi ích Bộ ngành càng thể hiện rất rõ", đại biểu Nguyễn Mai Bộ nêu thực tế.

Còn đại biểu Dương Minh Tuấn (Bà Rịa - Vũng Tàu) bày tỏ ấn tượng với công tác điều hành linh hoạt của Chủ tịch Quốc hội, chất lượng và đạt hiệu quả cao, đặc biệt là tại các phiên chất vấn, chủ tọa rất sát sao các vấn đề, điều hành thời gian chính xác.

Với các đại biểu, qua mỗi kỳ họp các bài phát biểu thảo luận đã đi vào trọng tâm, có sự nâng cao hơn về mặt chất lượng, câu hỏi chất vấn đi thẳng vào vấn đề và có sự tranh luận, phản biện phù hợp. Với công tác ban hành luật và chương trình giám sát của Kỳ họp này, qua thảo luận và đóng góp của các ĐB, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu và bấm nút thông qua với tỷ lệ rất cao, đại biểu Dương Minh Tuấn đánh giá.

Có những điểm khiến ĐBQH chưa hài lòng

Đại biểu Nguyễn Bá Sơn (Đà Nẵng) nhận xét: Kết thúc Kỳ họp, cơ bản chúng ta đều đạt được các chương trình đề ra. Hình ảnh sinh động nhất là tính dân chủ trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của đại biểu ngày càng được nâng cao, thể hiện trong các biểu quyết của ĐBQH tại Kỳ họp.

"Tôi nghĩ rằng tinh thần đó nên tiếp tục duy trì và phát huy ở mức độ cao hơn, đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng pháp luật, bởi nó tiệm cận tới nhu cầu về mặt chân lý đó là đảm bảo hệ thống pháp luật , thống nhất đồng bộ, tránh những chồng chéo không cần thiết", ông Sơn nói.

Tuy nhiên, ông Sơn cho rằng, có một số quy định sau nhiều lần thảo luận, các ĐBQH và các đoàn, các địa phương cho ý kiến nhưng dường như cách tiếp thu của ban soạn thảo còn khiên cưỡng, có những ý được giải thích theo hướng khác để bảo vệ quan điểm so với góc nhìn thực tiễn từ địa phương, cơ sở.

Ví dụ, với hệ thống văn bằng của trường Y, chúng ta vừa thông qua Luật Giáo dục, trong đó có rất nhiều ý kiến cần phải quy định rõ ràng hơn hệ thống văn bằng của ngành y bởi có đặc thù riêng. Nhưng dự thảo vừa rồi đưa ra để thông qua thì vẫn chưa đạt được như mong muốn, một số ĐBQH tỏ thái độ không đồng tình với việc này.