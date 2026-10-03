GDP quý III/2026 tăng 9,95%, công nghiệp và xây dựng tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng

Sáng nay 3/10, Cục Thống kê tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026. Theo số liệu được công bố, nền kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, với GDP quý III ước tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước, đưa mức tăng trưởng 9 tháng lên 9,01%.

Thông tin tại họp báo, bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê cho biết, trong 9 tháng năm 2026, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều yếu tố bất định, diễn biến nhanh và khó dự báo. Xung đột quân sự kéo dài tại Nga - Ukraina và Trung Đông, cạnh tranh chiến lược gia tăng, chủ nghĩa bảo hộ cùng các biện pháp điều chỉnh chính sách thương mại, tiền tệ của các nền kinh tế lớn đã tác động đáng kể đến chuỗi cung ứng, nguồn cung năng lượng, giá nguyên, nhiên, vật liệu, chi phí vận tải và thương mại quốc tế.

Họp báo công bố số liệu thống kê tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026

Bên cạnh đó, áp lực lạm phát gia tăng trở lại, nợ công toàn cầu ở mức cao. Thiên tai, biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan diễn biến phức tạp tại nhiều khu vực, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. An ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh mạng tiếp tục đặt ra nhiều thách thức. Tuy nhiên, làn sóng đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ bán dẫn diễn ra mạnh mẽ, tạo động lực hỗ trợ tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Trong nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026. Việc hoàn thiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đồng thời thúc đẩy phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

“Mặc dù bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, kinh tế - xã hội quý III và chín tháng năm 2026 của nước ta tiếp tục đạt được kết quả tích cực, quan trọng trên hầu hết các ngành, lĩnh vực”, bà Nguyễn Thị Hương đánh giá.

GDP 9 tháng tăng 9,01%, công nghiệp và xây dựng đóng góp gần 50%

Theo Cục Thống kê, quý III/2026 ước tính tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 8,15% của quý I và 8,81% của quý II. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,21%, đóng góp 5,14% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 12,50%, đóng góp 51,57%; khu vực dịch vụ tăng 9,54%, đóng góp 43,29%.

Về sử dụng GDP quý III/2026, tiêu dùng cuối cùng tăng 8,96% so với cùng kỳ năm trước; tích lũy tài sản tăng 21,39%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 23,27%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 28,75%.

Bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê

GDP 9 tháng năm 2026 ước tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,02%, đóng góp 5,35% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,21%, đóng góp 49,62%; khu vực dịch vụ tăng 8,69%, đóng góp 45,03%.

Trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, năng suất, sản lượng lúa, cây ăn quả, chăn nuôi và thủy sản tăng trưởng tích cực, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Giá trị tăng thêm khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chín tháng năm 2026 tăng 4,02%. Trong đó, ngành nông nghiệp tăng 3,72% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 3,60% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; ngành lâm nghiệp tăng 3,99%, đóng góp 0,25%; ngành thủy sản tăng 4,99%, đóng góp 1,50%.

Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp duy trì mức tăng trưởng khá nhờ các động lực tăng trưởng được mở rộng, một số dự án có quy mô lớn đi vào hoạt động, đơn hàng xuất khẩu phục hồi và tiến độ đầu tư công được đẩy mạnh, tạo hiệu ứng lan tỏa đến sản xuất và xây dựng. Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp 9 tháng năm 2026 tăng 11,02% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 41,39% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực chủ yếu với tốc độ tăng 11,36%, đóng góp 33,85%; ngành xây dựng tăng 12,22%, đóng góp 8,23%.

“Trong khu vực dịch vụ, hoạt động thương mại, vận tải, du lịch và các dịch vụ phục vụ đời sống tiếp tục tăng trưởng tích cực; nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ, du lịch trong nước duy trì ở mức cao, góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung của nền kinh tế”, bà Nguyễn Thị Hương cho biết.

Việt Nam duy trì đà tăng trưởng, GDP 6 tháng đầu năm 2026 đạt 8,18% VOV.VN - Sáng nay (3/7), Cục Thống kê tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội Quý II và 6 tháng đầu năm 2026. Theo số liệu công bố, kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực khi GDP quý II và 6 tháng đầu năm đều đạt mức cao, với công nghiệp và dịch vụ tiếp tục là hai động lực chính.

Giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ 9 tháng năm 2026 tăng 8,69% so với cùng kỳ năm trước. Một số ngành dịch vụ có mức tăng và đóng góp đáng kể gồm: Ngành vận tải, kho bãi tăng 11,03%, đóng góp 7,21%; bán buôn và bán lẻ tăng 9,85% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 11,99%; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 9,45%, đóng góp 5,27%; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 8,83%, đóng góp 2,69%.

Về cơ cấu nền kinh tế, trong 9 tháng năm 2026, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 10,65%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 38,35%; khu vực dịch vụ chiếm 42,97%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,03% (Cơ cấu tương ứng của cùng kỳ năm 2025 là 11,33%; 37,47%; 43,05%; 8,15%).

Về sử dụng GDP 9 tháng năm 2026, tiêu dùng cuối cùng tăng 8,51% so với cùng kỳ năm 2025; tích lũy tài sản tăng 17,88%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 21,29%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 27,19%.

Quảng Ninh dẫn đầu tăng trưởng GRDP với 12,54%

Về tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), trong 9 tháng năm 2026, cả nước có 12/34 địa phương đạt mức tăng trưởng từ 10% trở lên.

Trong đó, Quảng Ninh dẫn đầu với mức tăng 12,54%; tiếp theo là Hà Tĩnh 12,36%; Hải Phòng 12,08%; Bắc Ninh 11,81%; Ninh Bình 11,31%.

Ở chiều ngược lại, một số địa phương có tốc độ tăng GRDP thấp: Sơn La 5,59%; Vĩnh Long 7,32%; Cà Mau 7,37%; Đồng Tháp 7,44% do sự sụt giảm của sản xuất điện và ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng khá cao trong cơ cấu kinh tế tại các địa phương này.

Nhìn chung, tăng trưởng cao tập trung chủ yếu ở các địa phương có nền tảng công nghiệp, quy mô sản xuất chế biến, chế tạo lớn, đồng thời được thúc đẩy bởi đầu tư, xuất khẩu và sự phát triển của khu vực dịch vụ, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước.