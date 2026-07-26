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Đại tướng Phan Văn Giang dự lễ công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên sản xuất tại VN

Chủ Nhật, 14:05, 26/07/2026
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VOV.VN - Sáng 26/7, tại Nhà máy Điện phân Nhôm Đắk Nông, Khu công nghiệp Nhân Cơ, xã Nhân Cơ, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo.

Sau hơn 11 năm đầu tư xây dựng, Nhà máy Điện phân Nhôm Đắk Nông đã chính thức cho ra đời sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên trong nước hoàn thiện chuỗi giá trị từ khai thác bôxít, sản xuất alumin đến điện phân nhôm kim loại bằng công nghệ điện phân nhôm với cường độ dòng điện 500kA, khép kín mắt xích cuối cùng của ngành công nghiệp bôxít - alumin - nhôm.

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Sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam chuẩn bị rời Nhà máy Điện phân Nhôm Đắk Nông, Khu công nghiệp Nhân Cơ, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng.

Sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên đạt độ tinh khiết 99,71%; phân kỳ 1 của nhà máy có công suất 150.000 tấn/năm và sẽ nâng lên 300.000 tấn vào cuối năm nay, trước khi đạt công suất thiết kế 450.000 tấn mỗi năm vào quý I/2027.

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Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, việc sản xuất thành công nhôm thỏi là dấu mốc lịch sử của ngành luyện kim Việt Nam, hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển công nghiệp chế biến sâu khoáng sản.

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Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại Lễ công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam.

"Việc sản xuất thành công nhôm thỏi đã khẳng định năng lực làm chủ công nghệ, trình độ quản trị, chất lượng nguồn nhân lực và quyết tâm của doanh nghiệp Việt Nam trong việc tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đây là bước chuyển quan trọng từ xuất khẩu nguyên liệu, bán thành phẩm sang sản xuất vật liệu cơ bản phục vụ các ngành công nghiệp trọng điểm, như điện lực, cơ khí chế tạo ô tô, đường sắt, hàng không, quốc phòng, xây dựng và công nghiệp công nghệ cao", Đại tướng Phan Văn Giang nói.

Đại tướng đề nghị các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển ngành công nghiệp nhôm; tỉnh Lâm Đồng đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, năng lượng, logistics và thu hút các dự án chế biến sâu sau nhôm; đồng thời yêu cầu doanh nghiệp vận hành nhà máy an toàn, bảo vệ môi trường, xây dựng nhà máy xanh, thông minh theo tiêu chuẩn quốc tế.

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Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu tại Lễ công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam.

Về phía địa phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm khẳng định, thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh; đồng thời cam kết tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án phát huy hiệu quả.

"Về phía tỉnh Lâm Đồng, chúng tôi cam kết sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp; tập trung đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tích cực thu hút các dự án công nghiệp chế biến sâu, công nghiệp phụ trợ và công nghệ cao. Từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp nhôm hiện đại, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển nhanh, xanh và bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới", Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cam kết.

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Đại tướng Phan Văn Giang và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tham quan, kiểm tra sản phẩm nhôm thỏi tại Nhà máy Điện phân Nhôm Đắk Nông, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng.

Khi vận hành toàn bộ ba phân kỳ vào năm 2027, nhà máy sẽ đạt công suất 450.000 tấn nhôm mỗi năm, tạo giá trị sản xuất khoảng 35.000-36.000 tỷ đồng, tạo việc làm trực tiếp và gián tiếp cho khoảng 3.500 lao động, đồng thời góp phần giảm nhập khẩu nhôm khoảng 1,5 tỷ USD mỗi năm. Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành hạt nhân thúc đẩy hình thành trung tâm công nghiệp nhôm và công nghiệp vật liệu mới của Việt Nam tại Lâm Đồng.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
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