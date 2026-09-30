Đắk Lắk: “Cà phê sáng” tuyên truyền chống khai thác IUU



Mới đây, mô hình “cà phê sáng” được tổ chức để trao đổi, tuyên truyền, giải đáp những thắc mắc tới ngư dân trước mỗi chuyến vươn khơi đã được tổ chức tại phường Phú Yên.

Sau buổi “cà phê sáng” đầu tiên với ngư dân do Đồn Biên phòng Tuy Hòa, thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk, tổ chức tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Đà Rằng, ông Nguyễn Ngọc Liêm, ở khu phố Phú Đông 4, phường Phú Yên, trở lại làm thủ tục trước khi đưa tàu ra khơi từ cảng Đông Tác. Buổi trao đổi với cán bộ biên phòng đã giúp ông hiểu thêm các quy định cũng như các thủ tục cần thiết về chống khai thác IUU.

Hơn 30 năm gắn bó với ngư trường, ông Liêm cho biết, luôn tuân thủ chặt chẽ các quy định của Nhà nước. Trước mỗi chuyến biển, ông đều kiểm tra lại hạn đăng kiểm tàu, khai báo lý trình và chuẩn bị đầy đủ thiết bị giám sát hành trình, kết nối theo quy định. Băn khoăn về vành đai biên giới biển ngoài khơi theo bản đồ mới đã được lực lượng chức năng giải đáp, giúp ông nắm rõ và yên tâm hơn khi vươn khơi.

Buổi cà phê sáng với ngư dân diễn ra vui vẻ, đầy ắp tình quân dân.

“Thủ tục, giấy tờ trước khi rời bến thì mình đều chuẩn bị đầy đủ. Khi ra ngoài khơi, mình chỉ đánh bắt ở những khu vực được phép. Các khu vực này thuộc vùng biển chủ quyền của Việt Nam như Trường Sa, Hoàng Sa hay khu vực giàn khoan DK1. Những khu vực không được đánh bắt thì mình không bao giờ đi qua. Trước kia là từ cuối vĩ độ 16 đến đầu vĩ độ 17, nhưng hiện nay thì từ đầu vĩ độ 14 đến đầu vĩ độ 15. Mình phải tuân thủ thôi", ông Liêm nói.

Cũng gắn bó với ngư trường hơn 40 năm, ông Nguyễn Văn Hùng, ở khu phố 6, phường Phú Yên, cho biết buổi “cà phê sáng” không chỉ giúp ngư dân trao đổi kinh nghiệm đi biển, nhất là trong mùa mưa bão, mà còn được lực lượng biên phòng, đại diện các cấp ngành và lãnh đạo cảng cá hỗ trợ cài đặt lại phần mềm, hoàn tất các thủ tục cho chuyến biển tiếp theo. Qua đó, ông càng nắm rõ hơn những quy định mới về ngư trường và chủ động phòng tránh vi phạm.

Lực lượng Biên phòng Đắk Lắk tặng cờ ngư dân.

“Riêng tàu của tôi, khi đánh bắt lúc nào cũng trừ hao ranh giới để mình không vi phạm. Khi trừ rồi thì gió thổi tàu trôi cũng không vi phạm được. Chúng tôi thường đi theo đoàn, khoảng 4-5 tàu, và khi khai thác thì chia từng khu vực. Các tàu cũng nhắc nhở nhau không vi phạm, để dần gỡ “thẻ vàng” IUU. Như vậy thì giá cá xuất bán mới cao, đời sống ngư dân bớt vất vả", ông Hùng tự tin khẳng định.

Tỉnh Đắk Lắk có khoảng 189 km đường bờ biển, trong đó Đồn Biên phòng Tuy Hòa quản lý, bảo vệ 14,6 km thuộc địa bàn 3 phường Phú Yên, Tuy Hòa và Bình Kiến. Đại úy Nguyễn Minh Hoàng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Tuy Hòa cho biết, cùng với bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển của Tổ quốc, đơn vị chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chấp hành các quy định mới về khai thác thủy sản. Để đổi mới cách tuyên truyền, nhất là trong cao điểm tuyên truyền năm nay, đơn vị tổ chức các buổi “cà phê sáng” với chủ tàu, ngư dân, dự kiến 2 buổi mỗi tháng.

Đến từng tàu cá phát tờ rơi.

“Vừa rồi, chúng tôi đã tổ chức mô hình này với khoảng 40 chủ phương tiện tham dự. Trong buổi này, chúng tôi phổ biến ngắn gọn, rõ ràng về Nghị định 246/2026/NĐ-CP, trong đó có 14 hành vi bị xử phạt với mức phạt tăng cao hơn nhằm chống khai thác bất hợp pháp trên biển. Đồng thời, chúng tôi cũng tặng cờ, động viên ngư dân thêm tự tin, vươn khơi, bám biển", Đại uý Hoàng chia sẻ.

Cùng tham gia buổi “cà phê sáng” với ngư dân, ông Đào Quang Minh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo (Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk) cho biết, toàn tỉnh hiện có 2.594 tàu cá, trong đó 690 tàu khai thác xa bờ. Trước những thay đổi quy định về ranh giới trên biển, ngành chức năng đang phối hợp rà soát, cập nhật phần mềm giám sát hành trình, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân nắm rõ từng khu vực biển được phép khai thác, tránh vi phạm vùng biển nước ngoài, từng bước góp phần gỡ “thẻ vàng” IUU của Uỷ ban Châu Âu.

Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk hỗ trợ ngư dân khai báo lý trình trước khi ra khơi.

“Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các địa phương và ngành thuỷ sản phối hợp với các nhà cung cấp phần mềm, rà soát và cập nhật phần mềm trên các tàu cá của ngư dân. Đồng thời, chúng tôi tuyên truyền, phổ biến tới ngư dân về ranh giới mới trên biển có một số thay đổi về tọa độ, vị trí để bà con chú ý rõ hơn. Qua đó, chỉ đánh bắt, khai thác ở vùng biển Việt Nam, không vi phạm vùng biển nước ngoài trong quá trình khai thác", ông Minh cho hay.

Sự đồng hành của cơ quan chức năng cùng ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân Đắk Lắk đã góp phần hạn chế vi phạm. Từ năm 2019 đến nay, toàn tỉnh chỉ ghi nhận một trường hợp duy nhất vi phạm vùng biển nước ngoài bị xử lý. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức ngư dân, hướng đến phát triển nghề khai thác thủy sản bền vững.