Đắk Lắk giữ vững mục tiêu không để xảy ra vi phạm khai thác IUU

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về chống khai thác IUU diễn ra hôm nay (28/7), toàn tỉnh hiện có 2.596 tàu cá đã đăng ký và đồng bộ dữ liệu với hệ thống VNeID. Tỷ lệ tàu cá còn hạn đăng kiểm và được cấp giấy phép khai thác đều đạt trên 99%.

Tất cả tàu cá của tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện đồng bộ dữ liệu với hệ thống VNeID.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã làm thủ tục cho hơn 8.100 lượt tàu xuất bến, gần 7.700 lượt tàu cập cảng và giám sát hơn 7.400 tấn thủy sản bốc dỡ qua cảng. Việc ứng dụng nhật ký khai thác điện tử eCDT đạt 99%, tỷ lệ thu nộp nhật ký khai thác đạt 100%.

Các lực lượng chức năng đã xử phạt 17 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 278 triệu đồng, chủ yếu liên quan đến thiết bị giám sát hành trình (VMS). Địa phương không phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài và không có trường hợp mất kết nối VMS trên 10 ngày. Đối với vụ tàu cá bị nước ngoài bắt giữ từ năm 2025, tỉnh này đã khởi tố, xét xử thuyền trưởng và xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan.

Nhằm giảm áp lực khai thác, HĐND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá không còn nhu cầu hoạt động đến năm 2030. Dự kiến khoảng 185 tàu cá sẽ được hỗ trợ với tổng kinh phí khoảng 25 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk thực hiện nghiêm quản lý nghề cá, từ kiểm soát tàu cá, dữ liệu VMS, truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Phát biểu tại hội nghị, bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau đợt thanh tra lần thứ 5 của Đoàn kiểm tra Ủy ban châu Âu (EC) , địa phương đã tập trung khắc phục các tồn tại trong quản lý nghề cá, từ kiểm soát tàu cá, dữ liệu VMS, truy xuất nguồn gốc thủy sản đến xử lý trách nhiệm cán bộ và các trường hợp vi phạm. Khẳng định quyết tâm của địa phương trong thực hiện chống khai thác IUU, góp phần cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC).

“Từ nay đến cuối năm, tỉnh Đắk Lắk xác định là phải hết sức quyết liệt, nâng cao cái hiệu lực, hiệu quả và thực thi pháp luật trong lĩnh vực này; đẩy mạnh phối hợp liên ngành và ứng dụng công nghệ, hỗ trợ an sinh và cơ cấu lại ngành nghề; quyết liệt theo sát và chỉ đạo có hiệu quả các nội dung về chống khai thác IUU", bà Hồ Thị Nguyên Thảo cho biết.