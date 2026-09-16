Đà Nẵng tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm khai thác IUU

Theo báo cáo của UBND thành phố, từ ngày 13/2 đến 31/8/2026, Đà Nẵng có hơn 4.000 tàu cá từ 6 mét trở lên được đăng ký, cập nhật trên hệ thống VNFishbase. Thành phố đang theo dõi, kiểm soát 794 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; đồng thời quản lý 634 tàu cá thuộc nhóm có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU. 100% số tàu này được lập danh sách, theo dõi vị trí neo đậu và áp dụng các biện pháp giám sát, không cho tham gia hoạt động khai thác.

Đoàn kiểm tra Bộ Tư pháp về thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU làm việc với thành phố Đà Nẵng

Các lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên biển, ven biển và tại các cảng cá. Trong kỳ báo cáo, lực lượng Kiểm ngư đã kiểm tra 27 tàu cá, phát hiện, xử phạt 13 trường hợp với tổng số tiền 61 triệu đồng. Các cơ quan chức năng của thành phố phát hiện 108 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, xử phạt 72 vụ với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng; 100% quyết định xử phạt đã được thi hành.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Cục trưởng Cục Pháp luật Hình sự - Hành chính và Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Trưởng đoàn kiểm tra Bộ Tư pháp phát biểu

Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp về thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU ghi nhận, Đà Nẵng có chuyển biến rõ rệt trong công tác xử lý vi phạm hành chính về khai thác IUU; công tác chỉ đạo, quản lý đội tàu, kiểm soát tại cảng, tuần tra và chuyển đổi số được triển khai nghiêm túc. Đà Nẵng không có tàu cá của địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ và 100% quyết định xử phạt đã được thi hành là những kết quả tích cực.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tại buổi làm việc

Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra lưu ý, thành phố Đà Nẵng vẫn còn số lượng lớn tàu cá không đủ điều kiện hoạt động và tàu thuộc nhóm nguy cơ cao vi phạm; cần làm rõ sự chênh lệch số liệu tàu xuất, nhập bến giữa lực lượng Biên phòng và cảng cá, đồng thời tiếp tục rà soát, củng cố hồ sơ xử lý vi phạm.

Công tác quản lý, giám sát tàu cá và xử lý vi phạm tại Đà Nẵng có nhiều chuyển biến

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Cục trưởng Cục Pháp luật Hình sự - Hành chính và Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Trưởng đoàn kiểm tra Bộ Tư pháp đề nghị, Đà Nẵng tiếp tục huy động tối đa nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp; quản lý chặt nhóm tàu không đủ điều kiện, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đặc biệt, các hồ sơ xử phạt hoặc xác định không vi phạm còn sai sót phải được khẩn trương rà soát, khắc phục, bảo đảm đúng quy định pháp luật, góp phần vào nỗ lực tháo gỡ “thẻ vàng” IUU.

Bà Nguyễn Thị Hạnh nhấn mạnh: “Đối với các lực lượng chức năng, các cơ quan đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các đơn vị tiếp tục phát huy sự chủ động, phối hợp trong việc trao đổi thông tin thực hiện các hoạt động nhiệm vụ. Sau kiểm tra, kết luận kiểm tra sẽ chính thức được gửi đến Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Ngay sau khi nhận được kết luận kiểm tra, các cơ quan được kiểm tra có trách nhiệm thực hiện kết luận kiểm tra”.