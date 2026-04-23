Đắk Lắk chấn chỉnh tiến độ các dự án đầu tư công

Thứ Năm, 18:51, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - 4 tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu tư công tại Đắk Lắk chậm, xếp 32/34 tỉnh, thành. Ngày 23/4, UBND tỉnh họp rà soát, tháo gỡ vướng mắc các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư; đơn vị này mới giải ngân 9,93% kế hoạch năm 2026.

Năm 2026 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk (Ban B) được giao quản lý 33 dự án, với tổng kế hoạch vốn hơn 917 tỷ đồng. Tuy nhiên, tiến độ triển khai và giải ngân còn chậm. Nhiều dự án hạ tầng khu du lịch hồ Lắk, đường trục N6, đường Nguyễn Đình Chiểu nối dài, hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Phú… đều gặp khó trong khâu bồi thường, chưa đạt đồng thuận với người dân. Một số dự án khác vướng điều chỉnh chủ trương đầu tư, thiếu vốn hoặc chưa được bố trí vốn năm 2026. Ông Nguyễn Quốc Đồng, Giám đốc Ban Quản lý cam kết sẽ xây dựng kịch bản cụ thể cho từng dự án, từng phần việc, đảm bảo thực hiện đúng các mục tiêu.

Ông Nguyễn Quốc Đồng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk cam kết xây dựng kịch bản chi tiết, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Tại cuộc họp, nhiều ý kiến tập trung vào cách phân loại dự án và xử lý dứt điểm từng nhóm vướng mắc, thay vì dàn trải. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái lưu ý, cần nhìn thẳng vào từng nhóm dự án để có giải pháp cụ thể, tránh tình trạng kéo dài.

Ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nêu giải pháp xử lý các nhóm dự án

“Nhóm thứ nhất đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán phải khẩn trương nghiệm thu, bàn giao ngay cho đơn vị sử dụng. Nhóm thứ 2 là các công trình đang thi công phải tập trung tháo gỡ vướng mắc bằng, vật liệu, đất đắp, cát đá sỏi, khoảng sản. Trong nhóm này khi nhà thầu không làm thì phải tính toán, một là cắt khối lượng đã làm rồi thanh lý,  chứ bây giờ chủ đầu tư cứ lệ thuộc nhà thầu thì chết rồi. Vấn đề này các đồng chí phải kiên quyết”, ông Trương Công Thái yêu cầu.

Đối với các dự án chậm giải ngân, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu siết tiến độ và kỷ luật đầu tư công. Đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh thủ tục đầu tư, tránh dồn áp lực giải ngân vào cuối năm. Trường hợp cần thiết, phải điều chuyển vốn sớm để đảm bảo tỷ lệ giải ngân.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu siết tiến độ và điều chuyển vốn.

“Yêu cầu chủ động điều chuyển vốn trong các dự án của Ban mình để đảm bảo tỷ lệ, chậm nhất ngày 5/5/2026 phải hoàn thành xong việc này. Ban phải chủ động làm việc tiếp với các xã, phường để chốt phương án bồi thường, phương án tái định cư trong việc giải phóng mặt bằng. Đối với những dự án tính toán không có khả năng giải ngân thì kiên quyết cắt để đảm bảo tỷ lệ giải ngân”, ông Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh.

Đắk Lắk "dọn tổ đón đại bàng", sẵn sàng bứt phá

VOV.VN - Hôm nay (21/4), UBND tỉnh Đắk Lắk họp rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 gắn với công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn 2050. Tỉnh Đắk Lắk hướng tới mục tiêu thực chất, ưu tiên khởi công, ký kết các dự án lớn.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
Tag: Đắk Lắk Đầu tư công chậm tiến độ tháo gỡ rà soát
