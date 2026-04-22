Đắk Lắk đặt mục tiêu vào nhóm 10 tỉnh dẫn đầu về cải cách hành chính

Thứ Tư, 18:55, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 22/4, UBND tỉnh Đắk Lắk họp chuyên đề về cải cách hành chính, tập trung làm rõ các điểm nghẽn trong Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, với mục tiêu đưa địa phương vào nhóm 10 tỉnh, thành phố có chỉ số cao nhất cả nước trong thời gian tới.

 

Năm 2024, Chỉ số cải cách hành chính của Đắk Lắk đạt 86,15 điểm, xếp vị trí 53/63 tỉnh, thành phố. Qua thẩm định lần 1 năm 2025, tổng điểm đạt 56,48/68 điểm, giảm so với năm trước; nhiều lĩnh vực tiếp tục mất điểm, nhất là chuyển đổi số, cải cách công vụ, tài chính công.

Mức độ hài lòng của người dân chỉ đạt khoảng 80,67%, vẫn còn tình trạng gây phiền hà, phát sinh chi phí ngoài quy định trong giải quyết thủ tục hành chính. Đây là những “điểm nghẽn” cần tập trung khắc phục.

Hội nghị xác định cải cách hành chính là khâu đột phá, gắn trực tiếp với trách nhiệm người đứng đầu

Từ thực trạng này, Đắk Lắk xác định cải cách hành chính là khâu đột phá, gắn trực tiếp với trách nhiệm người đứng đầu. Các chỉ tiêu năm 2026 được đặt ra theo các chỉ số cụ thể: giảm 15% văn bản, 10% hội nghị; 100% thủ tục thực hiện qua cơ chế một cửa; cắt giảm 50% thời gian, chi phí tuân thủ đối với thủ tục liên quan đến doanh nghiệp.

Trọng tâm cải cách tiếp tục dồn vào thủ tục hành chính và chuyển đổi số, với yêu cầu số hóa 100% hồ sơ, đồng bộ hệ thống với Cổng Dịch vụ công quốc gia, bảo đảm toàn bộ quy trình được theo dõi, giám sát công khai. Các lĩnh vực phát sinh nhiều phản ánh như đất đai sẽ được tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm nhũng nhiễu; thực hiện xin lỗi khi hồ sơ trễ hạn.

Ông Trương Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk báo cáo về lĩnh vực cải cách hành chính của tỉnh Đắk Lắk trong thời gian qua

Cùng với đó, Đắk Lắk đẩy mạnh đối thoại với người dân, doanh nghiệp, xử lý dứt điểm các kiến nghị, coi đây là kênh kiểm chứng hiệu quả cải cách, hướng tới nền hành chính minh bạch, thực chất.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, cải cách hành chính phải gắn trách nhiệm người đứng đầu, làm thực chất, không “cắt giảm trên giấy”. Với mục tiêu đưa Đắk Lắk vào nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu theo dõi chặt tiến độ giải quyết thủ tục, công khai tỷ lệ hồ sơ trễ hạn của từng đơn vị; đồng thời xây dựng cơ chế xếp hạng để khen thưởng, kỷ luật rõ ràng.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh cải cách hành chính phải gắn trách nhiệm người đứng đầu, làm thực chất, không “cắt giảm trên giấy

“Tỉnh đã giao cho chúng ta vào Top 10 tỉnh thành có điểm số cao, thế giải pháp thế nào? Việc nhắc nhở phê bình đã đảm bảo chưa? Văn phòng tham mưu giúp tôi xây dựng bảng xếp hạng của các Sở ngành, xã phường về thủ tục hành chính. Đối với các Sở ngành, các xã phường xếp hạng cao thì khen thưởng tuyên dương, đối với các đơn vị xếp hạng thấp nhất thì tham mưu đề xuất đánh giá lại cán bộ, nếu cần thì luân chuyển cán bộ. Thứ hai đề nghị thống kê tỷ lệ hồ sơ của từng đơn vị chậm và tham mưu công khai việc này lên Cổng thông tin của tỉnh” - ông Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh.

Đắk Lắk "dọn tổ đón đại bàng", sẵn sàng bứt phá

VOV.VN - Hôm nay (21/4), UBND tỉnh Đắk Lắk họp rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 gắn với công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn 2050. Tỉnh Đắk Lắk hướng tới mục tiêu thực chất, ưu tiên khởi công, ký kết các dự án lớn.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
Tag: Đắk Lắk Cải cách hành chính điểm nghẽn chỉ số CCHC 10 tỉnh đứng đầu
Đắk Lắk ra mắt Trung tâm dữ liệu
Đắk Lắk ra mắt Trung tâm dữ liệu

VOV.VN - Chiều 16/4, tỉnh Đắk Lắk tổ chức ra mắt Trung tâm dữ liệu tỉnh và phát động Phong trào “Bình dân học vụ số”, triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026.

Đắk Lắk ra mắt Trung tâm dữ liệu

Đắk Lắk ra mắt Trung tâm dữ liệu

VOV.VN - Chiều 16/4, tỉnh Đắk Lắk tổ chức ra mắt Trung tâm dữ liệu tỉnh và phát động Phong trào “Bình dân học vụ số”, triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026.

VOV.VN - Chiều nay (22/4), Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự thảo nghị quyết về việc thí điểm chế định luật sư công.

Tránh cào bằng mức bồi dưỡng để thu hút nhân tài làm luật sư công

Tránh cào bằng mức bồi dưỡng để thu hút nhân tài làm luật sư công

VOV.VN - Chiều nay (22/4), Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự thảo nghị quyết về việc thí điểm chế định luật sư công.

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng yêu cầu các sở, ngành, địa phương trong tỉnh rà soát toàn bộ đất đai, tài sản công bỏ hoang; lập danh mục dự án chậm triển khai, xử lý cụ thể từng dự án; phấn đấu quý II giải quyết tối thiểu 70% vướng mắc tồn đọng, quyết tâm không để tình trạng "biết vướng nhưng không ai chịu tháo gỡ".

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng: Không để "biết vướng nhưng không ai tháo gỡ"

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng: Không để "biết vướng nhưng không ai tháo gỡ"

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng yêu cầu các sở, ngành, địa phương trong tỉnh rà soát toàn bộ đất đai, tài sản công bỏ hoang; lập danh mục dự án chậm triển khai, xử lý cụ thể từng dự án; phấn đấu quý II giải quyết tối thiểu 70% vướng mắc tồn đọng, quyết tâm không để tình trạng “biết vướng nhưng không ai chịu tháo gỡ".

