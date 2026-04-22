Đắk Lắk đặt mục tiêu vào nhóm 10 tỉnh dẫn đầu về cải cách hành chính

Năm 2024, Chỉ số cải cách hành chính của Đắk Lắk đạt 86,15 điểm, xếp vị trí 53/63 tỉnh, thành phố. Qua thẩm định lần 1 năm 2025, tổng điểm đạt 56,48/68 điểm, giảm so với năm trước; nhiều lĩnh vực tiếp tục mất điểm, nhất là chuyển đổi số, cải cách công vụ, tài chính công.

Mức độ hài lòng của người dân chỉ đạt khoảng 80,67%, vẫn còn tình trạng gây phiền hà, phát sinh chi phí ngoài quy định trong giải quyết thủ tục hành chính. Đây là những “điểm nghẽn” cần tập trung khắc phục.

Hội nghị xác định cải cách hành chính là khâu đột phá, gắn trực tiếp với trách nhiệm người đứng đầu

Từ thực trạng này, Đắk Lắk xác định cải cách hành chính là khâu đột phá, gắn trực tiếp với trách nhiệm người đứng đầu. Các chỉ tiêu năm 2026 được đặt ra theo các chỉ số cụ thể: giảm 15% văn bản, 10% hội nghị; 100% thủ tục thực hiện qua cơ chế một cửa; cắt giảm 50% thời gian, chi phí tuân thủ đối với thủ tục liên quan đến doanh nghiệp.

Trọng tâm cải cách tiếp tục dồn vào thủ tục hành chính và chuyển đổi số, với yêu cầu số hóa 100% hồ sơ, đồng bộ hệ thống với Cổng Dịch vụ công quốc gia, bảo đảm toàn bộ quy trình được theo dõi, giám sát công khai. Các lĩnh vực phát sinh nhiều phản ánh như đất đai sẽ được tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm nhũng nhiễu; thực hiện xin lỗi khi hồ sơ trễ hạn.

Ông Trương Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk báo cáo về lĩnh vực cải cách hành chính của tỉnh Đắk Lắk trong thời gian qua

Cùng với đó, Đắk Lắk đẩy mạnh đối thoại với người dân, doanh nghiệp, xử lý dứt điểm các kiến nghị, coi đây là kênh kiểm chứng hiệu quả cải cách, hướng tới nền hành chính minh bạch, thực chất.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, cải cách hành chính phải gắn trách nhiệm người đứng đầu, làm thực chất, không “cắt giảm trên giấy”. Với mục tiêu đưa Đắk Lắk vào nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu theo dõi chặt tiến độ giải quyết thủ tục, công khai tỷ lệ hồ sơ trễ hạn của từng đơn vị; đồng thời xây dựng cơ chế xếp hạng để khen thưởng, kỷ luật rõ ràng.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh cải cách hành chính phải gắn trách nhiệm người đứng đầu, làm thực chất, không “cắt giảm trên giấy

“Tỉnh đã giao cho chúng ta vào Top 10 tỉnh thành có điểm số cao, thế giải pháp thế nào? Việc nhắc nhở phê bình đã đảm bảo chưa? Văn phòng tham mưu giúp tôi xây dựng bảng xếp hạng của các Sở ngành, xã phường về thủ tục hành chính. Đối với các Sở ngành, các xã phường xếp hạng cao thì khen thưởng tuyên dương, đối với các đơn vị xếp hạng thấp nhất thì tham mưu đề xuất đánh giá lại cán bộ, nếu cần thì luân chuyển cán bộ. Thứ hai đề nghị thống kê tỷ lệ hồ sơ của từng đơn vị chậm và tham mưu công khai việc này lên Cổng thông tin của tỉnh” - ông Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh.