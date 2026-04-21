  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Đắk Lắk "dọn tổ đón đại bàng", sẵn sàng bứt phá

Thứ Ba, 21:22, 21/04/2026
VOV.VN - Hôm nay (21/4), UBND tỉnh Đắk Lắk họp rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 gắn với công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn 2050. Tỉnh Đắk Lắk hướng tới mục tiêu thực chất, ưu tiên khởi công, ký kết các dự án lớn.

Với chủ đề “Đắk Lắk – tiềm năng, khát vọng phát triển”, Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 của tỉnh dự kiến đón 1.000 đại biểu trong nước và quốc tế. Sự kiện diễn ra với chuỗi các hoạt động gồm hội nghị chính, khởi công – khánh thành công trình trọng điểm, thu hút đầu tư, khảo sát địa điểm đầu tư, hội thảo chuyên đề và các cuộc gặp song phương giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề “Đắk Lắk – tiềm năng, khát vọng phát triển”

Điểm nhấn của Hội nghị là danh mục 133 dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026–2030, với tổng vốn gần 552.000 tỷ đồng, trên nhiều lĩnh vực từ năng lượng tái tạo, hạ tầng công nghiệp, đô thị, du lịch đến nông nghiệp công nghệ cao và y tế.

Trong đó, tỉnh Đắk Lắk lựa chọn khoảng 20 dự án trọng điểm để tập trung xúc tiến, đồng thời dự kiến trao quyết định chủ trương đầu tư cho 26 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 48.300 tỷ đồng ngay tại hội nghị.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề xuất cần bổ sung các lĩnh vực còn thiếu, nhất là y tế và giáo dục, những lĩnh vực đang có nhiều nhà đầu tư quan tâm

Góp ý hoàn thiện nội dung chuẩn bị, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu rà soát, bổ sung các lĩnh vực còn thiếu, nhất là y tế và giáo dục, những lĩnh vực đang có nhiều nhà đầu tư quan tâm.

“Trong quy hoạch tỉnh lần này chúng ta có một số khu đất để làm viện dưỡng lão, các bệnh viện chuyên sâu thì phải đưa vào để thu hút đầu tư. Trong lĩnh vực giáo dục, cần chuẩn bị quỹ đất để xã hội hóa, thu hút các trường liên cấp quy mô lớn”, ông Văn đề xuất.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh yêu cầu nâng tầm chất lượng hội nghị, coi đây không chỉ là hoạt động xúc tiến đầu tư đơn thuần mà phải trở thành “điểm rơi” thu hút đầu tư của năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy khẳng định, địa phương sẵn sàng mọi mặt để đón làn sóng đầu tư mới, dọn tổ đón đại bàng, sẵn sàng bứt phá.

Theo ông Đỗ Hữu Huy, địa phương đã và đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết, sẵn sàng mọi mặt để đón làn sóng đầu tư mới. Tinh thần chung là chuyển mạnh từ chuẩn bị sang hành động, từ cam kết sang triển khai cụ thể ngay tại sự kiện, “dọn tổ đón đại bàng”, tạo đà bứt phá với các dự án quy mô lớn.

“Yêu cầu hội nghị này chúng ta tổ chức phải tốt hơn, thực chất hơn, đi thẳng vào việc khai trương, khởi công dự án; phấn đấu trong tuần diễn ra hội nghị phải khởi công được nhiều dự án nhất, nội dung phải rà soát lại cho xứng tầm”, ông Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
Đắk Lắk thu thuế quý I tăng gần 27% so với cùng kỳ năm trước
VOV.VN - Trong 3 tháng đầu năm 2026, tỉnh Đắk Lắk thu thuế đạt hơn 4.100 tỷ đồng, đạt gần 35% dự toán Trung ương giao và tăng gần 27% so với cùng kỳ năm 2025.

Dự án Đắk Lắk Center trên “đất vàng” nằm “bất động” gần 20 năm
VOV.VN - Ngay trung tâm phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, tòa nhà Đắk Lắk Center - Trung tâm Văn hóa, Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Đắk Lắk, xây chưa xong thì bỏ dở. Khối bê tông cốt thép và gạch đỏ ở vị trí biểu tượng của Đắk Lắk, đã dầm mưa dãi nắng suốt gần 20 năm mà chưa thể xử lý.

Đắk Lắk định hình trụ cột kinh tế biển: Từ gỡ IUU đến logistics, du lịch
VOV.VN - Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu thời gian tới, toàn tỉnh tập trung chuyển mạnh tư duy từ “khai thác” sang “kinh tế biển bền vững”, lấy bảo vệ môi trường biển làm nền tảng.

