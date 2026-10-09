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Đắk Lắk chạy nước rút tăng trưởng quý IV

Thứ Sáu, 21:16, 09/10/2026
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VOV.VN - Tăng trưởng GRDP 9 tháng năm 2026 của Đắk Lắk đạt 8,22%. Để cả năm đạt từ 10,02% trở lên, quý IV, tỉnh phải tăng trưởng 13,63%. Áp lực lớn nhất là bù đắp phần hụt của ngành xây dựng, công nghiệp và chuyển nguồn vốn thành khối lượng sản xuất thực tế.

UBND tỉnh Đắk Lắk xác định, kết quả tăng trưởng 9 tháng chưa đáp ứng yêu cầu kịch bản. Trong đó, quý III, ngành xây dựng chỉ tăng 0,77%; khối lượng từ nhiều dự án chưa phát sinh như dự kiến. Công nghiệp cũng gặp khó do sản lượng điện thấp, năng lực sản xuất mới chậm phát huy. Tổng giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt 7.270 tỷ đồng, bằng 47,66% kế hoạch.

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Ông Cao Đình Huy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, báo cáo các giải pháp điều hành tăng trưởng quý IV/2026, trong đó tập trung đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc dự án và tăng thu ngân sách.

3 tháng cuối năm, Đắk Lắk phải huy động khoảng 34.586 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội. Đây là nhiệm vụ rất khó, vì cả 9 tháng trước, chỉ huy động khoảng 46 nghìn tỷ đồng. Ông Cao Đình Huy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, cho biết, quý IV, tỉnh tập trung bù tăng trưởng ở những lĩnh vực nhiêu thiếu hụt.

“Thứ nhất là bù đắp thiếu hụt tăng trưởng tập trung vào xây dựng, công nghiệp, năng lượng, chốt sản lượng, khối lượng vốn thực hiện từng dự án các ngành đạt và vượt kịch bản. Thứ hai là chuyển vốn thành khối lượng thực tế, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và điều chuyển vốn hợp lý, tháo gỡ mặt bằng, thủ tục, thúc đẩy các dự án ngoài ngân sách; tăng cường thu ngân sách, bám sát các khoản thu lớn và công tác chống thất thu”, ông Huy nhấn mạnh.

Theo kịch bản điều hành, trong quý IV, ngành xây dựng phải tăng trưởng 70,27%, công nghiệp tăng 25,24%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 21,30%. Đây là những mục tiêu cao, đòi hỏi các ngành phải xác định cụ thể công trình, dự án, sản lượng và thời điểm có thể đóng góp vào tăng trưởng.

Đắk Lắk cũng yêu cầu tiếp tục xử lý 396 dự án tồn đọng, kéo dài và đẩy nhanh khai thác 925 cơ sở nhà, đất dôi dư, đưa các nguồn lực vào sử dụng thực tế.

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Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung xử lý điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10,02% trở lên là yêu cầu rất cao, chỉ có thể thực hiện bằng cách tháo gỡ đúng những vướng mắc. Ngay trong tháng 10 phải tạo được chuyển biến; những phần việc chậm phải được xử lý sớm để còn thời gian bù đắp.

“Tỉnh sẽ rà soát điều chỉnh các nhóm dự án theo khả năng tạo ra kết quả ngay trong quý IV, các nhóm có thể vận hành ngay, nhóm có thể tăng công suất, nhóm có thể tạo khối lượng xây dựng lớn, nhóm còn một hoặc hai thủ tục có thể xử lý dứt điểm và các nhóm chưa đủ điều kiện cần kiên quyết sàng lọc. Nguồn lực quản lý của tỉnh phải ưu tiên cho các dự án có khả năng chuyển hóa nhanh nhất vào tăng trưởng thực tế trong quý IV”, theo ông Đỗ Hữu Huy.

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Nam Trang/VOV - Tây Nguyên
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