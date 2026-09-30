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Đắk Lắk tăng trưởng 9 tháng 8,22%, áp lực quý IV lớn

Thứ Tư, 20:01, 30/09/2026
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VOV.VN - GRDP 9 tháng của Đắk Lắk đạt 8,22%, thấp hơn kịch bản đề ra. Để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm nay, Đắk Lắk đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy các nguồn lực đã thu hút sớm đi vào sản xuất, kinh doanh.


9 tháng năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đã tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đất đai, giải phóng mặt bằng và đầu tư công theo nguyên tắc “6 rõ”. GRDP 9 tháng của tỉnh đạt 8,22%; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 2,3 tỷ USD; du lịch bứt phá đón khoảng 8,34 triệu lượt khách.

Dak lak tang truong 9 thang 8,22 , ap luc quy iv lon hinh anh 1
Toàn cảnh hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026, bàn giải pháp tăng tốc tăng trưởng trong quý IV của tỉnh Đắk Lắk.

Đắk Lắk cũng đã xử lý dứt điểm được 258/396 dự án tồn đọng. Tuy nhiên, tăng trưởng 9 tháng vẫn thấp hơn kịch bản đề ra; giải ngân đầu tư công mới đạt khoảng 40% kế hoạch. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, quý IV Đắk Lắk cần phấn đấu tăng trưởng đạt trên 13%.

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Đại diện các sở, ngành báo cáo tại hội nghị, tập trung vào tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, giải ngân đầu tư công và tháo gỡ những vướng mắc ảnh hưởng đến tăng trưởng.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong 3 tháng cuối năm, địa phương còn phải thu ngân sách 7.254 tỷ đồng và giải ngân 8.702 tỷ đồng vốn đầu tư công. Những điểm nghẽn lớn hiện nay nằm ở giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai, tốc độ chuyển vốn đăng ký, cam kết đầu tư thành vốn thực hiện. Một số nơi còn chậm trong thực thi nhiệm vụ, phối hợp giữa các sở, ngành chưa đồng bộ.

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Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu chuyển mạnh cách điều hành, từ xử lý hồ sơ sang tạo sản phẩm, doanh thu, việc làm và giá trị gia tăng thực tế.

Ông Đỗ Hữu Huy yêu cầu quý IV phải chuyển mạnh cách điều hành, không chỉ tập trung hoàn thành các chỉ tiêu mà phải tạo ra sản phẩm và giá trị thực tế.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng, tăng trưởng 9 tháng chưa đạt kịch bản, trong khi nhiều nguồn lực mới dừng ở khâu chủ trương, chưa thực sự đi vào nền kinh tế. Vì vậy, quý IV phải tập trung cao độ để chuyển các nguồn lực này thành tăng trưởng.

“Tốc độ chuyển hóa các nguồn lực và động lực tăng trưởng thành kết quả thực tế là chưa đáp ứng được yêu cầu. Dự án chúng ta thu hút khá nhiều, làm việc cũng rất là tích cực, thu hút nhiều nguồn vốn mới nhưng hầu như cũng ở trong giai đoạn là mới xem xét, nghiên cứu và cấp chủ trương đầu tư, chứ chưa đưa một đồng nào vào trong thực tế để phục vụ cho tăng trưởng”, ông Triết nói.

Dak lak tang truong 9 thang 8,22 , ap luc quy iv lon hinh anh 4
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu tăng tốc chuyển các nguồn lực, động lực tăng trưởng thành kết quả thực tế trong quý IV.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng yêu cầu tập trung đồng bộ cả đầu tư công và nguồn vốn ngoài ngân sách; từ nay đến cuối năm phải huy động thêm khoảng 40.000 tỷ đồng vốn đầu tư, đồng thời rà soát danh mục dự án để ưu tiên những công trình, dự án có khả năng tạo sản phẩm và đóng góp ngay cho tăng trưởng. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả thực hiện.

 

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
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