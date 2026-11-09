Đắk Lắk đạt 98 điểm chống IUU, quyết tâm gỡ thẻ vàng thủy sản

Ngày 8/11, đoàn công tác của UBND tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra tại cảng cá Dân Phước, vịnh Xuân Đài và các khu vực liên quan về việc thực hiện các quy định chống khai thác (IUU); Kiểm tra thực tế việc triển khai thực hiện nhiều dự án quan trọng ở khu vực ven biển.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk, tỉnh Đắk Lắk hiện có chỉ số thực hiện phòng chống IUU đạt 98 điểm, là 1 trong 14 tỉnh thực hịện tốt phòng chống IUU trong 22 tỉnh, thành có biển trong cả nước.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk kiểm tra công tác phòng chống IUU tại Vịnh Xuân Đài

Trong đó, truy xuất nguồn gốc thủy sản bằng hệ thống eCDT, đạt gần 98%; công tác quản lý đội tàu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu. Đắk Lắk cũng chủ động mở rộng giám sát đối với tàu cá từ 12 mét đến dưới 15 mét. 100% tàu cá đã được cập nhật trên hệ thống VNFishbase; 100% tàu cá từ 15 mét trở lên (với 691/691 tàu) đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh Đắk Lắk không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Những vụ việc vi phạm năm 2025 đã xử lý hình sự và xét xử dứt điểm vào tháng 4/2026 khép hồ sơ.

Công tác kiểm soát tàu cá qua cảng và truy xuất nguồn gốc được thực hiện chặt chẽ; Công tác kiểm soát tàu cá ra, vào cảng và truy xuất nguồn gốc được duy trì tại 04 cảng cá, với sự phối hợp của các lực lượng chức năng là đơn vị quản lý cảng cá, Bộ đội Biên phòng và Văn phòng đại diện kiểm tra, kiểm soát nghề cá.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn yêu cầu ngành chức năng và các địa phương tiếp tục quản lý tốt đội tàu; quản lý chặt các tàu cải hoán từ tàu đánh bắt sang phục vụ nuôi trồng thuỷ sản tại khu vực vịnh Xuân Đài; coi việc phòng chống IUU là nhiệm vụ chính trị quan trọng.

“Khắc phục các hạn chế để gỡ thẻ vàng cho ngành thủy sản. Đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của cả hệ thống chính trị. Trong đó, cơ quan quản lý nhà nước về chuyên ngành là Sở Nông nghiệp và Môi trường, cùng các địa phương phải tập trung cao độ. Tôi đề nghị không khoán trắng cho các phòng chuyên môn hoặc các tổ; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc về quản lý đội tàu cho thật chặt chẽ. Đối với các tàu có nguy cơ cao liên quan đến tai nạn chống khai thác bất hợp pháp, đề nghị các địa phương cùng với Sở và các cơ quan công an đi phòng, quản lý chặt chẽ đối với các đội tàu này”, ông Nguyễn Thiên Văn yêu cầu.

Cùng ngày, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk Kiểm tra Dự án Khu đô thị mới Bắc Lục Khẩu (khu A) tại phường Sông Cầu; Dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam và các dự án khác tại các phường Bình Kiến, Tuy Hoà, Phường Phú Yên và phường Hòa Hiệp.