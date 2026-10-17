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Lâm Đồng tăng cường quản lý tàu cá nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU

Thứ Bảy, 15:46, 17/10/2026
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VOV.VN - Điểm số kết quả chống khai thác IUU của tỉnh Lâm Đồng hiện đang thuộc nhóm thấp nhất cả nước (đứng thứ 21/22 tỉnh, thành phố ven biển có tàu cá). Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có hơn 600 tàu thuộc diện nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU.

Sáng 17/10, tại phường Phan Thiết (khu vực Bình Thuận cũ), UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức đánh giá kết quả triển khai công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trong 9 tháng qua và đưa ra giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. 

Theo Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh Lâm Đồng, về tồn tại, hạn chế bị trừ điểm nhiều nhất hiện nay là số tàu cá không đủ điều kiện hoạt động lớn (888 tàu, cao thứ 2 cả nước); tàu cá nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU; trong đó, có nhiều tàu cá không còn tồn tại trên thực tế nhưng chậm xử lý, làm sạch dữ liệu.

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Toàn cảnh buổi họp ngày 17/10. Ảnh: Đoàn Sĩ 

Tỉnh còn hạn chế trong rà soát, làm sạch dữ liệu quản lý tàu cá trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase); Công tác quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, tàu cá nguy cơ cao vi phạm IUU chưa chặt chẽ, nhất là tàu cá chiều dài từ 15m trở lên.

Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh Lâm Đồng cho biết, qua kiểm tra trên hệ thống giám sát hành trình (VMS), còn nhiều tàu cá thuộc diện không đủ điều kiện hoạt động nhưng vẫn tham gia khai thác trên biển, trong đó có 6 tàu cá vi phạm bị tước giấy phép khai thác 9 tháng.

Đến nay, còn hơn 3.000 tàu cá chưa thực hiện hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT), trong đó tập trung chủ yếu ở nhóm tàu cá dưới 12 mét. Địa phương có nhiều tàu cá chưa thực hiện eCDT là: Phú Quý (637 tàu), La Gi (474 tàu), Mũi Né (397 tàu), Phước Hội (376 tàu).

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Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Đoàn Sĩ 

Để sớm khắc phục tồn tại trên, thời gian tới Ban chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan tăng cường quản lý tàu cá, đặc biệt rà soát, xác minh, xử lý dứt điểm tàu cá không đủ điều kiện hoạt động không còn trên thực tế, tàu cá mua, bán không có thông tin để làm sạch dữ liệu quản lý.

Tỉnh tổ chức quản lý, kiểm soát, giám sát chặt chẽ tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, tàu cá nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU, gắn biển nhận diện “tàu cá không đủ điều kiện hoạt động”; đảm bảo các tàu này không tham gia hoạt động thủy sản.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong thời gian tới các sở, ngành và địa phương liên quan cần thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục những tồn tại hạn chế đã nêu, nhất là dữ liệu tàu cá.

“Những dữ liệu tàu cá đảm bảo đầy đủ hoạt động, có khi tàu hôm nay đủ điều kiện nhưng ngày mai lại không đủ điều kiện thì phải cập nhật. Chi cục Thuỷ sản và Biển đảo phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh việc quản lý dữ liệu này. Những tàu không đảm bảo điều kiện để ra khơi, do quá thời hạn đăng kiểm, quá thời hạn đăng ký kinh doanh, quá thời hạn về an toàn thực phẩm… thì cũng phải xác định thời điểm. Còn nếu quá thời hạn, cảnh báo rồi mà không làm, thì tổ công tác của phường, xã xuống gắn thiết bị để theo dõi. Việc này phải nói rõ đối tượng để gắn là ai và chi phí thì ngành nông nghiệp sẽ đề xuất như thế nào?", ông Phúc nói. 

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 Tàu cá tại cảng cá Phan Thiết. Ảnh: Đoàn Sĩ   

Tính đến ngày 13/10, tỉnh Lâm Đồng có 8.162 tàu cá chiều dài từ 6 mét trở lên đã đăng ký, cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia. Trong đó, tàu cá còn hạn khai thác là 7.525 tàu (đạt 92,2%).

9 tháng qua, các cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng đã xử phạt hành chính 244 vụ tàu cá vi phạm với tổng số tiền trên 3,690 tỷ đồng, trong đó tàu cá ngoài tỉnh 83 vụ.

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Lâm Đồng ra quân cao điểm chống khai thác IUU

VOV.VN - Bộ đội biên phòng tỉnh Lâm Đồng chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các phạm pháp luật về khai thác thủy sản; kiên quyết không để tàu cá vi các hành vi phạm vùng biển nước ngoài.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
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