An Giang siết quản lý tàu cá, quyết liệt chống khai thác IUU

Toàn tỉnh An Giang hiện vẫn còn 1.690 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, gồm 742 tàu đã đăng ký và 948 tàu chưa đăng ký; việc kiểm soát tàu ra, vào cảng, xuất nhập bến và ghi nhận sản lượng trên hệ thống eCDT chưa đồng bộ. Đến ngày 15/10/2026, An Giang có 8.448/10.898 tàu cá đăng ký tài khoản eCDT, còn 2.450 tàu chưa đăng ký tài khoản; sản lượng thủy sản được giám sát qua cảng còn thấp so với thực tế khai thác. Đối với VMS, An Giang vẫn còn 221 lượt/128 mất kết nối trên biển, vượt ranh giới cho phép khai thác trên biển và 655 lượt/502 tàu cá mất tín hiệu kết nối trong bờ đang xác minh. Bên cạnh đó, việc xử lý các trường hợp tàu cá, ngư dân bị nước ngoài bắt giữ còn tồn đọng.

Để tăng cường siết chặt việc quản lý tàu cá, quyết liệt chống khai thác IUU, các sở, ngành, lực lượng và địa phương xác định nhiệm vụ chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị cấp bách, thường xuyên; thực hiện nghiêm nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ kết quả”; đồng thời, người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh việc tăng cường siết chặt việc quản lý tàu cá, các lực lượng như Vùng Cảnh sát biển 4 tuyên truyền pháp luật để chống khai thác IUU đến ngư dân trong tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường, đặc khu có tàu cá rà soát, đối chiếu, lập danh sách 1.690 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản, gồm 742 tàu đã đăng ký nhưng hết hạn đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản hoặc giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và 948 tàu cá chưa đăng ký; gửi danh sách đến UBND các xã, phường, đặc khu có tàu cá để cập nhật, theo dõi, quản lý, bảo đảm các tàu cá này không tham gia hoạt động khai thác thủy sản.

Chủ động liên hệ, thông báo đến chủ tàu, thuyền trưởng có tàu cá hết hạn đăng kiểm, hết hạn giấy phép khai thác thủy sản hoặc hết hạn giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, khẩn trương thực hiện các thủ tục về đăng kiểm, cấp giấy phép, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm theo quy định.

Khẩn trương rà soát các tàu cá từ 15m trở lên đã hết hạn giấy phép khai thác thủy sản trong thời gian dài, thực hiện thủ tục thông báo xóa đăng ký theo quy định; đồng thời phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cung cấp dữ liệu tàu cá đã đăng ký và cập nhật trên hệ thống Vnfishbase để tích hợp dữ liệu vào hệ thống IOC của tỉnh.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các Đồn Biên phòng tuyến biển kiểm soát nghiêm ngặt tàu cá xuất, nhập bến; kiên quyết không cho tàu cá không đủ điều kiện tham gia hoạt động khai thác thủy sản. Ông Lê Hữu Toàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho biết: “Hiện nay thì chúng tôi đang tiếp tục cũng như kiên quyết cùng với các ngành các cấp của bộ ngành trung ương chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để quyết tâm quyết liệt trong việc quản lý tốt hơn độ tạo của mình để mà từng bước để cùng đồng hành với cả nước để tháo gỡ thẻ vàng”.