English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

An Giang siết quản lý tàu cá, quyết liệt chống khai thác IUU

Thứ Sáu, 20:21, 23/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tỉnh An Giang còn khá nhiều tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động, tình trạng mất kết nối thiết bị theo dõi, vượt ranh giới cho phép vẫn còn xảy ra. Trước thực trạng trên, tỉnh đã xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị cấp bách, yêu cầu các ngành, địa phương vào cuộc quyết liệt để tiến tới gỡ thẻ vàng

Toàn tỉnh An Giang hiện vẫn còn 1.690 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, gồm 742 tàu đã đăng ký và 948 tàu chưa đăng ký; việc kiểm soát tàu ra, vào cảng, xuất nhập bến và ghi nhận sản lượng trên hệ thống eCDT chưa đồng bộ. Đến ngày 15/10/2026, An Giang có 8.448/10.898 tàu cá đăng ký tài khoản eCDT, còn 2.450 tàu chưa đăng ký tài khoản; sản lượng thủy sản được giám sát qua cảng còn thấp so với thực tế khai thác. Đối với VMS, An Giang vẫn còn 221 lượt/128 mất kết nối trên biển, vượt ranh giới cho phép khai thác trên biển và 655 lượt/502 tàu cá mất tín hiệu kết nối trong bờ đang xác minh. Bên cạnh đó, việc xử lý các trường hợp tàu cá, ngư dân bị nước ngoài bắt giữ còn tồn đọng.

Để tăng cường siết chặt việc quản lý tàu cá, quyết liệt chống khai thác IUU, các sở, ngành, lực lượng và địa phương xác định nhiệm vụ chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị cấp bách, thường xuyên; thực hiện nghiêm nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ kết quả”; đồng thời, người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. 

an giang siet quan ly tau ca, quyet liet chong khai thac iuu hinh anh 1
Bên cạnh việc tăng cường siết chặt việc quản lý tàu cá, các lực lượng như Vùng Cảnh sát biển 4 tuyên truyền pháp luật để chống khai thác IUU đến ngư dân trong tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường, đặc khu có tàu cá rà soát, đối chiếu, lập danh sách 1.690 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản, gồm 742 tàu đã đăng ký nhưng hết hạn đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản hoặc giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và 948 tàu cá chưa đăng ký; gửi danh sách đến UBND các xã, phường, đặc khu có tàu cá để cập nhật, theo dõi, quản lý, bảo đảm các tàu cá này không tham gia hoạt động khai thác thủy sản.

Chủ động liên hệ, thông báo đến chủ tàu, thuyền trưởng có tàu cá hết hạn đăng kiểm, hết hạn giấy phép khai thác thủy sản hoặc hết hạn giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, khẩn trương thực hiện các thủ tục về đăng kiểm, cấp giấy phép, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm theo quy định.

Khẩn trương rà soát các tàu cá từ 15m trở lên đã hết hạn giấy phép khai thác thủy sản trong thời gian dài, thực hiện thủ tục thông báo xóa đăng ký theo quy định; đồng thời phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cung cấp dữ liệu tàu cá đã đăng ký và cập nhật trên hệ thống Vnfishbase để tích hợp dữ liệu vào hệ thống IOC của tỉnh.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các Đồn Biên phòng tuyến biển kiểm soát nghiêm ngặt tàu cá xuất, nhập bến; kiên quyết không cho tàu cá không đủ điều kiện tham gia hoạt động khai thác thủy sản. Ông Lê Hữu Toàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho biết: “Hiện nay thì chúng tôi đang tiếp tục cũng như kiên quyết cùng với các ngành các cấp của bộ ngành trung ương chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để quyết tâm quyết liệt trong việc quản lý tốt hơn độ tạo của mình để mà từng bước để cùng đồng hành với cả nước để tháo gỡ thẻ vàng”.

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lâm Đồng tăng cường quản lý tàu cá nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU
Lâm Đồng tăng cường quản lý tàu cá nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU

VOV.VN - Điểm số kết quả chống khai thác IUU của tỉnh Lâm Đồng hiện đang thuộc nhóm thấp nhất cả nước (đứng thứ 21/22 tỉnh, thành phố ven biển có tàu cá). Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có hơn 600 tàu thuộc diện nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU.

Lâm Đồng tăng cường quản lý tàu cá nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU

Lâm Đồng tăng cường quản lý tàu cá nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU

VOV.VN - Điểm số kết quả chống khai thác IUU của tỉnh Lâm Đồng hiện đang thuộc nhóm thấp nhất cả nước (đứng thứ 21/22 tỉnh, thành phố ven biển có tàu cá). Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có hơn 600 tàu thuộc diện nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU.

Địa phương cam kết, siết trách nhiệm thực thi chống khai thác IUU
Địa phương cam kết, siết trách nhiệm thực thi chống khai thác IUU

VOV.VN - Từ kiểm soát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đến hoàn thiện dữ liệu nghề cá, các địa phương ven biển đang tăng cường rà soát, giám sát và xử lý vi phạm, hướng tới mục tiêu gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU trong năm 2026.

Địa phương cam kết, siết trách nhiệm thực thi chống khai thác IUU

Địa phương cam kết, siết trách nhiệm thực thi chống khai thác IUU

VOV.VN - Từ kiểm soát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đến hoàn thiện dữ liệu nghề cá, các địa phương ven biển đang tăng cường rà soát, giám sát và xử lý vi phạm, hướng tới mục tiêu gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU trong năm 2026.

Đà Nẵng khép kín chuỗi giám sát IUU
Đà Nẵng khép kín chuỗi giám sát IUU

VOV.VN - Từ quản lý đội tàu, giám sát hành trình đến kiểm soát sản lượng và xử lý vi phạm, Đà Nẵng đang từng bước khép kín chuỗi kiểm soát IUU. Nhưng phía sau những con số tích cực vẫn còn những “khoảng hở”, đòi hỏi phải kiểm soát chặt để không một trường hợp nào lọt khỏi chuỗi giám sát.

Đà Nẵng khép kín chuỗi giám sát IUU

Đà Nẵng khép kín chuỗi giám sát IUU

VOV.VN - Từ quản lý đội tàu, giám sát hành trình đến kiểm soát sản lượng và xử lý vi phạm, Đà Nẵng đang từng bước khép kín chuỗi kiểm soát IUU. Nhưng phía sau những con số tích cực vẫn còn những “khoảng hở”, đòi hỏi phải kiểm soát chặt để không một trường hợp nào lọt khỏi chuỗi giám sát.

Gia Lai siết chặt quản lý, ngư dân chủ động chống IUU
Gia Lai siết chặt quản lý, ngư dân chủ động chống IUU

VOV.VN - Gia Lai đang đẩy mạnh số hóa quản lý nghề cá, hỗ trợ ngư dân tuân thủ pháp luật. Từ giấy tờ, nhật ký khai thác đến truy xuất nguồn gốc, các yêu cầu chống khai thác IUU đang dần trở thành công việc thường xuyên của mỗi chuyến biển.

Gia Lai siết chặt quản lý, ngư dân chủ động chống IUU

Gia Lai siết chặt quản lý, ngư dân chủ động chống IUU

VOV.VN - Gia Lai đang đẩy mạnh số hóa quản lý nghề cá, hỗ trợ ngư dân tuân thủ pháp luật. Từ giấy tờ, nhật ký khai thác đến truy xuất nguồn gốc, các yêu cầu chống khai thác IUU đang dần trở thành công việc thường xuyên của mỗi chuyến biển.

Khánh Hòa siết chặt quản lý, ngăn nguy cơ vi phạm IUU
Khánh Hòa siết chặt quản lý, ngăn nguy cơ vi phạm IUU

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa đang tăng cường quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Từ năm 2025 đến nay, tỉnh không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; những điểm nghẽn về đội tàu, giám sát hành trình và dữ liệu đang được tập trung xử lý.

Khánh Hòa siết chặt quản lý, ngăn nguy cơ vi phạm IUU

Khánh Hòa siết chặt quản lý, ngăn nguy cơ vi phạm IUU

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa đang tăng cường quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Từ năm 2025 đến nay, tỉnh không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; những điểm nghẽn về đội tàu, giám sát hành trình và dữ liệu đang được tập trung xử lý.

 
CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp