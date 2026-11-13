Đắk Lắk đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10,81% trong năm 2027

Năm 2026, kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục ổn định, nhiều lĩnh vực tăng trưởng tích cực. Trong 46 chỉ tiêu chủ yếu, dự kiến có 33 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Nổi bật, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 16,62%; kim ngạch xuất khẩu tăng 9,66%; tổng lượt khách du lịch tăng hơn 39%; thu ngân sách nhà nước ước đạt 18.780 tỷ đồng, bằng gần 110% dự toán Trung ương giao.

Tuy nhiên, tăng trưởng GRDP chỉ ước đạt 7,91%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 10,02%. Một số lĩnh vực còn nhiều hạn chế, nhất là xây dựng, giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng. Đáng chú ý, đến ngày 10/11, giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 66,98% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn mức bình quân cả nước; còn 114 dự án tồn đọng chưa được tháo gỡ.

Xây dựng đang là lĩnh vực có mức tăng trưởng thấp của Đắk Lắk

Năm 2027, Đắk Lắk đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10,81% trở lên, tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 100.000 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước hơn 25.000 tỷ đồng và đón khoảng 11,5 triệu lượt khách du lịch.

Để thực hiện mục tiêu này, Đắk Lắk xác định phải tạo chuyển biến thực chất trong điều hành, thúc đẩy công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, thu hút đầu tư và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu ngay từ tháng 12 năm nay, các sở, ngành, địa phương phải chủ động chuẩn bị nhiệm vụ năm 2027, xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể theo từng ngành, lĩnh vực, từng địa bàn; tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, không để nguồn lực có nhưng chậm chuyển thành kết quả phát triển.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu ngay từ tháng 12 năm nay tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, không để nguồn lực có nhưng chậm chuyển thành kết quả phát triển.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành, địa phương đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành, phân công rõ trách nhiệm và gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với đánh giá người đứng đầu.

“Yêu cầu các đồng chí Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Tỉnh sẽ đánh giá bằng kết quả và sản phẩm cụ thể, không đánh giá bằng báo cáo thành tích hay số lượng văn bản đã ban hành. Nhiệm vụ nào chậm phải làm rõ trách nhiệm; việc nào thuộc thẩm quyền phải giải quyết ngay. Không để mục tiêu tăng trưởng cao nhưng giải pháp chung chung, không để nguồn lực có mà không triển khai được, không để nhiệm vụ tồn đọng kéo dài”, ông Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh.