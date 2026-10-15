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Đắk Lắk: Kịch bản tăng trưởng công nghiệp, xây dựng nhiều rủi ro, khó khả thi

Thứ Năm, 20:37, 15/10/2026
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VOV.VN -Sau 9 tháng, tăng trưởng GRDP của Đắk Lắk chỉ đạt 8,22%, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026 khoảng 10,02%, mức tăng quý IV phải đạt 13,63%, trong đó, xây dựng và công nghiệp đang là hai lĩnh vực chịu sức ép lớn nhất.

 

9 tháng qua, ngành xây dựng Đắk Lắk chỉ tăng trưởng 3,95%. Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 23,53%, trong quý IV mức tăng trưởng của ngành phải đạt 70,27%, tương ứng giá trị thực hiện công trình phải đạt khoảng 23.400 tỷ đồng. Đây là bài toát rất khó vì nhiều dự án động lực chưa triển khai như kỳ vọng; các dự án cao tốc lớn đã bước vào giai đoạn hoàn thiện, không còn tạo khối lượng xây dựng lớn như năm trước.

Dak lak kich ban tang truong cong nghiep, xay dung nhieu rui ro, kho kha thi hinh anh 1
Nhiều dự án chậm tiến độ, khiến việc huy động khối lượng xây dựng để đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh Đắk Lắk gặp nhiều khó khăn.

Trong khi đó, giải ngân đầu tư công của Đắk Lắk cũng mới đạt 44,65%, và còn chưa phản ánh đầy đủ khối lượng thực tế, các dự án ngoài ngân sách tiềm ẩn rủi ro chậm tiến độ.

Ông Hồ Quang Đệ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Trên cơ sở tính toán rà soát lại rủi ro, rủi ro mà đối với việc mà đảm bảo kịch bản này, thì Sở Xây dựng cũng đưa ra kịch bản thì chúng ta chỉ cũng đạt khoảng 73% so với mục tiêu đạt được. Thì do khối lượng thực hiện của một số công trình, nhất là những công trình ngoài ngân sách thì có sự rủi ro trong việc triển khai tiến độ”.

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Ông Hồ Quang Đệ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk, cho biết ngành xây dựng phải đạt mức tăng trưởng 70,27% trong quý IV để hoàn thành kịch bản cả năm.

Với công nghiệp, áp lực không kém khi sản lượng điện, nhất là thủy điện, có nguy cơ sụt giảm do thiếu nước. Dự án điện gió của Cư Né 1, Cư Né 2 bị sự cố một số trụ điện nên phải tạm dừng vận hành để sửa chữa. Trong khi quy mô sản xuất của nhiều doanh nghiệp còn nhỏ, có doanh nghiệp tạm dừng hoạt động.

Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho rằng: “Các dự án thủy điện sụt giảm, thiếu nước cả phía Đông và phía Tây. Thứ hai là vừa rồi. Thứ hai điện gió của Cư Né 1, Cư Né 2 thì cũng bị sự cố. Thứ ba là các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp quy mô sản xuất nhỏ, một số doanh nghiệp đã tạm dừng. Từ ba lý do đó tôi thấy số lượng đóng góp khu công nghiệp 9.500 tỷ đồng này là không biết phấn đấu bằng cái gì?”

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Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, nhận định mục tiêu đóng góp 9.500 tỷ đồng của ngành công nghiệp trong ba tháng cuối năm gặp nhiều thách thức

Trước áp lực phải đạt mức tăng trưởng 13,63% trong quý IV, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các sở, ngành không dừng ở việc xây dựng kịch bản trên giấy. Từng dự án phải được rà soát cụ thể về tiến độ, khả năng triển khai, khối lượng thực hiện và giá trị có thể đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng. Đối với vốn đầu tư công, cần làm rõ giải ngân có đi kèm khối lượng thực tế, có đủ điều kiện thanh toán hay không; đồng thời xác định rõ những vướng mắc cần tháo gỡ và trách nhiệm của từng đơn vị.

Dak lak kich ban tang truong cong nghiep, xay dung nhieu rui ro, kho kha thi hinh anh 4
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các sở, ngành xác định cụ thể từng dự án, khối lượng thực hiện và giá trị đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng quý IV; làm rõ trách nhiệm, tháo gỡ vướng mắc, không xây dựng kịch bản chung chung.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: “Xác định rõ những dự án, nguồn tăng trưởng cụ thể, đóng góp trực tiếp vào trong quý IV này. Dự án nào đóng góp được bao nhiêu trong thực tế, giải ngân có khối lượng hay không, thanh toán được khối lượng bao nhiêu để đưa vào tăng trưởng là phải xác định rất rõ những kịch bản như thế để có giải pháp đồng hành, rồi tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Tinh thần là không chung chung, phải đến tận cùng kết quả để có được sản phẩm phục vụ và tăng trưởng”.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
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