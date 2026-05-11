Đắk Lắk đẩy mạnh thu hút đầu tư nông nghiệp gắn với tăng trưởng hai con số

Trong 4 tháng đầu năm, tỉnh Đắk Lắk đã cấp phép cho 10 dự án mới đầu tư vào các lĩnh vực (với tổng số vốn gần 4.800 tỷ đồng), trong đó có 4 dự án thuộc lĩnh vực chế biến nông - lâm - thủy sản. Các dự án này tập trung mạnh vào chế biến trái cây và chăn nuôi công nghệ cao.

Đắk Lắk cũng tổ chức nhiều chương trình xúc tiến đầu tư, quảng bá tiềm năng, lợi thế của địa phương về nông nghiệp, như sản xuất- chế biến cà phê, sầu riêng, mắc ca. Bên cạnh đó, Đắk Lắk cũng ưu tiên kêu gọi các dự án ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị gia tăng, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo bà Đặng Thị Thuỷ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, các dự án được tỉnh ưu tiên khi cam kết bảo đảm sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, nâng tầm chuỗi giá trị nông sản địa phương.

Bà Đặng Thị Thủy cho biết, hoàn thiện chuỗi giá trị nông sản là một trong những hướng để Đắk Lắk tạo đà đạt chỉ tiêu tăng trưởng trong thời gian tới.

“Chúng tôi sẽ ưu tiên thu hút đầu tư, hợp tác về hạ tầng trong các chuỗi cung ứng, các nguồn lực để hỗ trợ về vốn, hỗ trợ máy móc sơ chế và bảo quản, cũng như kết nối chuỗi giá trị các sản phẩm để cho sản phẩm sẽ đạt chuẩn theo thị trường. Khi mà hình thành một hệ thống thì bài toán về hai con số thì sẽ rất khả thi và sẽ đem lại những bài toán về kinh tế nông nghiệp trong thời gian đến.”- Bà Thủy nói.