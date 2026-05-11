  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Đắk Lắk đẩy mạnh thu hút đầu tư nông nghiệp gắn với tăng trưởng hai con số

Thứ Hai, 16:24, 11/05/2026
VOV.VN - Với định hướng phát triển xanh và bền vững, tỉnh Đắk Lắk đang tập trung đẩy mạnh xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến và năng lượng tái tạo, tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới.

Trong 4 tháng đầu năm, tỉnh Đắk Lắk đã cấp phép cho 10 dự án mới đầu tư vào các lĩnh vực (với tổng số vốn gần 4.800 tỷ đồng), trong đó có 4 dự án thuộc lĩnh vực chế biến nông - lâm - thủy sản. Các dự án này tập trung mạnh vào chế biến trái cây và chăn nuôi công nghệ cao.

Đắk Lắk cũng tổ chức nhiều chương trình xúc tiến đầu tư, quảng bá tiềm năng, lợi thế của địa phương về nông nghiệp, như sản xuất- chế biến cà phê, sầu riêng, mắc ca. Bên cạnh đó, Đắk Lắk cũng ưu tiên kêu gọi các dự án ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị gia tăng, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo bà Đặng Thị Thuỷ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, các dự án được tỉnh ưu tiên khi cam kết bảo đảm sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, nâng tầm chuỗi giá trị nông sản địa phương.

Bà Đặng Thị Thủy cho biết, hoàn thiện chuỗi giá trị nông sản là một trong những hướng để Đắk Lắk tạo đà đạt chỉ tiêu tăng trưởng trong thời gian tới.

“Chúng tôi sẽ ưu tiên thu hút đầu tư, hợp tác về hạ tầng trong các chuỗi cung ứng, các nguồn lực để hỗ trợ về vốn, hỗ trợ máy móc sơ chế và bảo quản, cũng như kết nối chuỗi giá trị các sản phẩm để cho sản phẩm sẽ đạt chuẩn theo thị trường. Khi mà hình thành một hệ thống thì bài toán về hai con số thì sẽ rất khả thi và sẽ đem lại những bài toán về kinh tế nông nghiệp trong thời gian đến.”- Bà Thủy nói.

Nông dân Đắk Lắk tất bật gặt chạy úng lúa do mưa tiểu mãn

VOV.VN - Mưa tiểu mãn xảy ra trên địa bàn phía Đông tỉnh Đắk Lắk trong những ngày qua đã ảnh hưởng đến những diện tích lúa Đông Xuân 2026 sạ muộn. Lúa vừa chín tới bị ngã đồng loạt. Nhiều diện tích ở các xứ đồng sâu bị hư hại nặng, ảnh hưởng năng suất. Để cứu vãn, nông dân khẩn trương ra đồng thu hoạch chạy úng.

Nông dân Đắk Lắk tất bật gặt chạy úng lúa do mưa tiểu mãn
"30 ngày đêm" tháo điểm nghẽn mặt bằng dự án ven biển Đắk Lắk
