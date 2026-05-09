Nông dân Đắk Lắk tất bật gặt chạy úng lúa do mưa tiểu mãn

Mưa giông xảy ra vào sáng sớm và chiều tối trong 3 ngày qua đã khiến nhiều diện tích lúa phía cuối nguồn hệ thống thủy nông Đồng Cam, vừa chín tới bị ngã rạp. Diện tích lúa ngã chiếm khoảng 20-40% diện tích (tùy vùng). Riêng các xứ đồng sâu dọc theo hệ thống kênh Bầu Bèo, thuộc phường Phú Yên, Hòa Vinh, Hòa Hiệp… lúa chín ngã rạp dưới bùn non và nước mưa.

Nông dân Đắk Lắk tất bật thu hoạch lúa chạy úng

Ông Nguyễn Tấn Ngoan, khu phố Phú Lâm 3, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk cho biết: "Những đám sạ muộn sau này bị ngã nằm dưới nước thiệt hại lên 80% hoặc mất trắng luôn. Bà con phải bỏ tiền nhà ra đắp vào".

"Lúa ngã đen thui, phải đãi rồi đem phơi, bán cho vịt. Mọi lần làm lúa 60, 70 mà phân có 320-330 ngàn một bao u rê mà nay gần một triệu", bà Nguyễn Thị Nhiên, khu phố Phú Lâm 3, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk cho biết.

Cánh đồng Phước Lộc nằm giữa phường Phú Yên và Phường Hòa Vinh là đồng lúa lớn nhất tỉnh Đắk Lắk, năm nay xuống giống muộn hơn mọi năm gần 1 tháng do hệ thống kênh mương bị hư hại nặng sau lũ lịch sử cuối năm ngoái. Nay lúa vừa chín thì gặp mưa tiểu mãn, khiến nông dân tất bật đi tìm máy gặt. Tuy nhiên, các máy đều chưa thể hoạt động vì ruộng còn lầy sụt. Nhiều chân ruộng, lúa đã bị nảy mầm, nếu thu hoạch cũng bán với giá rất thấp.

Lúa Đông Xuân tại cánh đồng Phước Lộc ngã chìm trong nước mưa

Trước tình hình này, các hợp tác xã nông nghiệp có diện tích lúa ngã, một mặt tích cực vận động nông dân khẩn trương ra đồng gặt lúa với phương châm "xanh nhà hơn già đồng". Đồng thời huy động các chủ máy gặt ở các địa phương đã thu hoạch trước đến hỗ trợ thu hoạch diện tích lúa bị ngã. Tuy nhiên, chi phí gặt cao hơn, thời gian thu hoạch cũng kéo dài hơn.

Bà Lương Thị Lành, chủ máy gặt đang thu hoạch tại xứ đồng Ổ Vạc, dọc theo Quốc lộ 29, phường Hòa Hiệp cho biết: "Cắt có hai đám mà hồi sáng giờ chưa xong. Kiểu như cứu vớt bà con lại dùm chớ bà con cũng khó khăn, ai cũng thiệt hết. Giờ nói thẳng ra dân bán lúa cũng ế hờ mà mình làm máy cũng lỗ quá trời quá đất".

Hiện tại dự báo mưa giông còn tiếp tục xảy ra trong những ngày tới. Những diện tích lúa đã chín từ 90% và máy gặt có thể xuống đồng, đang được nông dân khẩn trương thu hoạch. Những diện tích ở dưới sâu, các đội thủy nông các hợp tác xã tìm cách tiêu úng nước mưa, giúp nông dân hạn chế thiệt hại, có điều kiện tiếp tục tái sản xuất vụ lúa hè thu 2026.