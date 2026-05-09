“30 ngày đêm” tháo điểm nghẽn mặt bằng dự án ven biển Đắk Lắk

Ngày thứ 5 của chiến dịch, tại xã Tuy An Đông, lực lượng công an, quân đội cùng chính quyền địa phương huy động máy móc, phương tiện hỗ trợ các hộ dân có nhà nằm trong phạm vi dự án di dời tài sản đến khu tái định cư. Dù nhà mới chưa hoàn thiện, nhiều hộ vẫn tự nguyện bàn giao mặt bằng để công trình sớm triển khai.

Các lực lượng công an, quân đội và địa phương hỗ trợ người dân xã Tuy An Đông di dời tài sản để bàn giao mặt bằng dự án tuyến đường bộ ven biển

Ông Phạm Chí Bảo, ở xã Tuy An Đông cho biết, gia đình đồng thuận giao mặt bằng với mong muốn tuyến đường sớm hoàn thành, tạo thuận lợi cho giao thông và phát triển địa phương. “Mình cũng giao mặt bằng cho nhà nước làm đường xá cho lưu thông", ông Bảo nói.

Ông Phạm Chí Bảo ký cam kết bàn giao mặt bằng, hưởng ứng chiến dịch “30 ngày đêm” giải phóng mặt bằng dự án ven biển

Để đảm bảo tiến độ bàn giao hơn 19km mặt bằng trên tổng chiều dài hơn 22km đã triển khai thi công, các địa phương đang phát huy vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên. Gia đình ông Nguyễn Văn Hiếu, cán bộ xã Tuy An Đông, là một trong những hộ tự nguyện di dời sớm dù việc kiểm kê còn chưa hoàn tất.

“Gia đình mới kiểm kê nhưng vẫn động viên vợ con chấp hành bàn giao mặt bằng sớm để đơn vị thi công triển khai theo chiến dịch của Tỉnh ủy và UBND tỉnh", ông Hiếu nói.

Gia đình ông Nguyễn Văn Hiếu tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng sớm phục vụ thi công tuyến đường bộ ven biển

Hiện nhiều công trình đầu tư công trên địa bàn Đắk Lắk đang chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng. Riêng tuyến đường ven biển có khoảng 1.500 hộ dân bị ảnh hưởng về đất đai, nhà ở. Vì vậy, chiến dịch “30 ngày đêm” được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của các xã, phường nơi dự án đi qua.

Sau 3 ngày phát động, riêng xã Tuy An Đông đã vận động di dời được 25 hộ dân. Cùng với tuyên truyền, địa phương còn triển khai chính sách hỗ trợ, khen thưởng đối với các hộ bàn giao mặt bằng sớm.

Ông Trần Văn Biên, Chủ tịch UBND xã Tuy An Đông cho biết: "Tuyên truyền tạo sự lòng tin đối với người dân và tuyên truyền những chính sách, chế độ khen thưởng theo quy định 26 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó có vấn đề hỗ trợ cho những hộ gia đình chấp hành trước là từ 8 triệu đến 15 triệu".

Chính quyền xã Tuy An Đông đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng dự án ven biển

Chiến dịch diễn ra từ ngày 4/5 đến 4/6/2026. Tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu sau 10 ngày sẽ nâng chiều dài mặt bằng được bàn giao lên hơn 17km; kết thúc chiến dịch đạt trên 19km và phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 31/8/2026. Riêng đoạn gần 1km phía Bắc cầu An Hải qua xã Tuy An Đông phải hoàn thành trước ngày 30/6/2026.

Để đảm bảo tiến độ chung của dự án, các đơn vị thi công sẽ triển khai theo hình thức cuốn chiếu, có mặt bằng đến đâu thi công đến đó.

Máy móc, phương tiện được huy động thi công tuyến đường bộ ven biển ngay tại các vị trí đã được bàn giao mặt bằng

Ông Nguyễn Khoa Anh, đại diện Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Địa phương bàn giao mặt bằng đến đâu, Ban Quản lý dự án sẽ yêu cầu nhà thầu huy động nhiều mũi thi công để triển khai ngay, đảm bảo tiến độ công trình".

Với quyết tâm của chính quyền cùng sự đồng thuận của người dân, chiến dịch “30 ngày đêm” đang tạo chuyển biến rõ nét tại các địa phương ven biển. Những mét mặt bằng được bàn giao hôm nay sẽ góp phần hình thành tuyến đường ven biển hiện đại, mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế biển Đắk Lắk trong thời gian tới.