Đắk Lắk đề nghị gỡ vướng để hơn 7.600 ha sầu riêng kịp vụ xuất khẩu

Trước niên vụ sầu riêng này, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp thêm 253 mã số vùng trồng và 93 mã số cơ sở đóng gói. Nếu được xem xét, phê duyệt kịp thời, sẽ có thêm khoảng 7.600 ha sầu riêng đủ điều kiện phục vụ xuất khẩu.

Sầu riêng Đắk Lắk chuẩn bị bước vào chính vụ thu hoạch năm 2026.

Để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP của Chính phủ, tỉnh Đắk Lắk đang lên kế hoạch phát động Chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm hỗ trợ người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói. Đồng thời, Đắk Lắk dự kiến đưa vào vận hành Bản đồ số nông sản và sản phẩm OCOP nhằm quản lý vùng nguyên liệu, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc và kết nối dữ liệu phục vụ xuất khẩu.

Sầu riêng là một trong những mặt hàng nông sản chủ lực mang lại giá trị kinh tế cho nông dân Đắk Lắk.

Từ thực tiễn triển khai, Đắk Lắk kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các đơn vị chuyên môn đẩy nhanh việc xem xét, cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói đối với các hồ sơ đã hoàn thiện; tiếp tục mở rộng đàm phán với các thị trường nhập khẩu để tạo điều kiện cho diện tích sầu riêng đủ tiêu chuẩn sớm tham gia xuất khẩu chính ngạch.Địa phương cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi Trường sớm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, cho phép kết nối Bản đồ số nông sản của Đắk Lắk với Hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia, qua đó đồng bộ dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, nâng cao hiệu quả quản lý, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục và đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc của các thị trường nhập khẩu.

"Hiện nay tỉnh chúng tôi cũng đã gửi các hồ sơ về cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói. Mong Bộ Nông nghiệp và Môi trường đẩy nhanh quá trình xem xét, đàm phán để tạo điều kiện cho tỉnh thuận lợi trong mùa thu hoạch sầu riêng. Vấn đề thứ hai, tỉnh đề nghị có sự đồng bộ về hạ tầng để liên thông Bản đồ số nông sản của tỉnh với Hệ thống truy xuất nguồn gốc của Bộ", bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết.