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Đắk Lắk lần đầu đấu giá sầu riêng tại vùng trồng

Thứ Bảy, 19:08, 25/07/2026
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VOV.VN - Lần đầu tiên một lô sầu riêng được đấu giá ngay tại vùng trồng ở xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk đã được doanh nghiệp trả giá cao hơn gần 24% so với giá khởi điểm. Hoạt động đấu giá diễn ra sáng 25/7, là sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động chính của Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026.

Lô sầu riêng Dona hơn 14ha của 10 hộ dân tại thôn 19/5, xã Krông Pắc có sản lượng dự kiến khoảng 350 tấn được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 55.000 đồng/kg. Tham gia đấu giá có 10 doanh nghiệp thu mua và xuất khẩu nông sản. Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nông nghiệp Nguyên Thuận (thành phố Hồ Chí Minh) là đơn vị đấu giá thành công với mức giá 68.000 đồng/kg, tương đương giá trị hợp đồng khoảng 23,8 tỷ đồng.

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Phiên đấu giá được tổ chức kín qua 2 vòng, vòng 1 với mức giá khởi điểm là 55.000 đồng/kg
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Ở vòng đấu giá thứ 2, có 8 doanh nghiệp tham gia, mức khởi điểm là 66.000 đồng/kg, đây là mức giá cao nhất đạt được ở vòng đấu giá thứ nhất.

Ông Mai Đình Thọ, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp sạch Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk nhìn nhận, việc đấu giá không chỉ giúp nâng giá trị kinh tế của trái sầu riêng mà còn tạo động lực để người trồng đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm.

“Qua phiên đấu giá này, người được trúng đấu giá thì cũng tự hào vì được chọn những vườn tốt nhất, ngon nhất để đưa ra cho khách hàng. Mặt khác, người tiêu thụ thì tác động ngược trở lại, không chỉ tăng thêm hiệu quả về kinh tế mà còn cổ vũ động viên niềm tự hào của những người làm sầu riêng”, ông Mai Đình Thọ chia sẻ. 

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Doanh nghiệp và đại diện hộ nông dân vùng trồng được đấu giá ký kết biên bản hợp đồng mua bán.

Hoạt động đấu giá vườn sầu riêng là một trong những điểm mới của Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, góp phần xây dựng thương hiệu sầu riêng của tỉnh theo hướng chất lượng, minh bạch và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Theo Ban Tổ chức, từ nay đến ngày 20/8 sẽ tiếp tục tổ chức thêm hai phiên đấu giá. Dự kiến khoảng 200ha sầu riêng, sản lượng khoảng 4.600 tấn, đáp ứng tiêu chuẩn và có mã số vùng trồng sẽ được đưa ra đấu giá, tạo kênh kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp với vùng nguyên liệu.

Ông Lại Đức Đại, Chủ tịch UBND xã Krông Pắc cho biết, kết quả phiên đấu giá đầu tiên vượt kỳ vọng của Ban Tổ chức, tạo cơ sở để địa phương tiếp tục hoàn thiện mô hình đấu giá và nâng cao giá trị ngành hàng sầu riêng.

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Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tặng hoa và biểu trưng chúc mừng đơn vị đấu giá thành công.
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10 hộ nông dân thuộc vùng trồng lô đấu giá đầu tiên được vinh danh tại chương trình.

“Phiên đấu giá hôm nay vượt khỏi kỳ vọng của Ban Tổ chức. Được sự chỉ đạo của UBND tỉnh trong lộ trình xây dựng chuỗi sản xuất đối với ngành hàng sầu riêng, chúng tôi xác định tổ chức đấu giá là một hoạt động để từng bước khẳng định thương hiệu sầu riêng Krông Pắc nói riêng và sầu riêng Đắk Lắk nói chung trên thị trường. Người nông dân sẽ không chỉ bán sản phẩm mà là bán giá trị với những thành quả mà họ xứng đáng được hưởng”, ông Lại Đức Đại khẳng định.

Tỉnh Đắk Lắk hiện có khoảng 45.000ha sầu riêng. Năm 2025, sản lượng thu hoạch đạt trên 390.000 tấn, mang lại doanh thu hơn 1,1 tỷ USD. Năm nay, sản lượng thu hoạch dự kiến đạt trên 500.000 tấn. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, kết quả phiên đấu giá đầu tiên là cơ sở để địa phương tiếp tục hoàn thiện mô hình, mở rộng quy mô đấu giá trong các vụ sầu riêng tiếp theo.

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Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk: Ngày hội ngành hàng tỷ đô, đánh thức bản sắc buôn làng

VOV.VN - Chỉ còn chưa tới một tháng nữa, Lễ hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất sẽ chính thức khai mạc. Không chỉ chuẩn bị cho một sự kiện quảng bá nông sản, các buôn làng, vùng chuyên canh và địa phương đang tích cực chuẩn bị để tạo nên ngày hội của ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu hơn 1,1 tỷ USD.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
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