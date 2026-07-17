Đắk Lắk sẽ số hóa hồ sơ truy xuất 100% lô hàng cà phê, sầu riêng xuất khẩu

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Viện Chiến lược (Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ) tổ chức hội thảo trao đổi, tham vấn dự thảo Đề án "Phát triển kinh tế số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045".

Đề án "Phát triển kinh tế số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045" đề xuất 5 mũi đột phá gồm: Xây dựng dòng chảy nông sản số với mục tiêu số hóa hồ sơ truy xuất 100% lô hàng cà phê, sầu riêng xuất khẩu; thu hút đầu tư trung tâm dữ liệu xanh; phát triển sàn dữ liệu nông sản; số hóa tín chỉ carbon từ rừng và nông nghiệp phấn đấu 1 triệu tín chỉ carbon được số hoá; đồng thời phổ cập kỹ năng số cho 95% người dân trong độ tuổi lao động có kỹ năng số cơ bản.

Đề án áp dụng cơ chế quản lý số liệu kinh tế số theo hai tầng trong giai đoạn chuyển tiếp: Số liệu do cơ quan thống kê công bố được sử dụng để báo cáo và đánh giá chỉ tiêu pháp lý; số liệu ước tính theo mô hình nghiên cứu phục vụ điều hành, phân tích và xây dựng kịch bản phát triển.

PGS.TS Nguyễn Văn Nam, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên góp ý cần tạo được cơ sở dữ liệu dùng chung giữa các sở ngành, địa phương, đơn vị để tránh tình trạng manh mún, lãng phí.

Dự thảo đề án xác định phát triển kinh tế số là động lực tăng trưởng mới, góp phần đưa GRDP của tỉnh Đắk Lắk tăng bình quân từ 11%/năm trở lên. Đến năm 2030, kinh tế số phấn đấu đóng góp tối thiểu 30% GRDP và đến năm 2045 trở thành phương thức phát triển chủ đạo.

Góp ý vào đề án, PGS.TS Nguyễn Văn Nam, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên cho rằng, để hiện thực hóa mục tiêu, Đề án cần tập trung khai thác phần "kinh tế số lan tỏa" trong chuỗi giá trị thay vì chỉ chú trọng vào phần lõi công nghệ. Ông Nguyễn Văn Nam kiến nghị cần tạo được cơ sở dữ liệu dùng chung giữa các sở ngành, địa phương, đơn vị để tránh tình trạng manh mún, lãng phí.

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Nam: "Tỉnh Đắk Lắk cần xây dựng một trung tâm dữ liệu dùng chung, tập trung toàn bộ dữ liệu của các ngành về một đầu mối. Nếu giao từng sở, ngành tự đầu tư hạ tầng và xây dựng cơ sở dữ liệu riêng sẽ dẫn đến phân tán, trùng lặp và tốn kém. Vì vậy, cùng với việc các ngành đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực của mình, UBND tỉnh cần đóng vai trò đầu mối, ưu tiên đầu tư hạ tầng số và các nền tảng dùng chung trước để tạo nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số hiệu quả".

Ông Bùi Thanh Toàn, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đắk Lắk cho biết, những ý kiến đóng góp tại hội thảo sẽ góp phần hoàn thiện đề án theo hướng khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Ông Bùi Thanh Toàn, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đắk Lắk cho biết: Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Đắk Lắk dự kiến triển khai 20 chương trình, dự án ưu tiên với tổng nhu cầu vốn đăng ký hơn 3.400 tỷ đồng nhằm phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, nhân lực số và thúc đẩy chuyển đổi số trong các lĩnh vực kinh tế trọng điểm. Những ý kiến đóng góp tại hội thảo sẽ góp phần hoàn thiện đề án theo hướng khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

“Ban tổ chức hội thảo đã nhận được những góc nhìn sắc sảo, thực tiễn, những ý kiến sâu sắc từ các thành viên, các chuyên gia, các nhà khoa học, các doanh nghiệp và các đồng chí tham dự hội thảo để tiếp tục hoàn thiện đề án "Phát triển kinh tế số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045". Đề án khi được ban hành sẽ lập tức biến thành những căn cứ cho hành động cụ thể, ngành nào thì phải chịu trách nhiệm về chỉ tiêu kinh tế số của ngành đó để việc triển khai kinh tế số trên địa bàn tỉnh cùng đạt được kết quả” - ông Bùi Thanh Toàn nhấn mạnh.