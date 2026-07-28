English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đắk Lắk điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, phấn đấu đạt GRDP trên 10% năm 2026

Thứ Ba, 21:26, 28/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 28/7, Ban Chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030 (Ban Chỉ đạo 152) tổ chức Phiên họp lần thứ tư, rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 đạt 10,02%.

 

6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Đắk Lắk ước tăng 7,84%; thu ngân sách đạt 8.933 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,577 tỷ USD. Để hoàn thành mục tiêu cả năm, GRDP 6 tháng cuối năm phải tăng khoảng 11,65% trở lên. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu 6 tháng cuối năm đạt tổng vốn đầu tư thực hiện hơn 53.200 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 116.270 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu trên 1,5 tỷ USD; doanh thu du lịch trên 9.625 tỷ đồng.

Dak lak dieu chinh kich ban tang truong, phan dau dat grdp tren 10 nam 2026 hinh anh 1
Phiên họp lần thứ tư Ban Chỉ đạo 152 rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2026, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%.

Đến ngày 24/7, Đắk Lắk đã phân bổ chi tiết hơn 9.600 tỷ đồng vốn đầu tư công; thành lập 5 tổ công tác chỉ đạo giải phóng mặt bằng đối với 51 công trình, dự án trọng điểm; phát động Chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh giải phóng mặt bằng 20 dự án; đồng thời rà soát 396 dự án tồn đọng, tháo gỡ dứt điểm 215 dự án.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tăng trưởng, nhất là giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng, sản xuất công nghiệp và thu hút đầu tư; đồng thời thống nhất chuyển mạnh sang quản trị kết quả, gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, nông nghiệp tiếp tục là điểm sáng khi tăng trưởng 6 tháng qua 5,98%, cao nhất cả nước; du lịch cơ bản đạt kế hoạch và phấn đấu đón 6,4 triệu lượt khách trong 6 tháng cuối năm. Riêng lĩnh vực công nghiệp đang có dấu hiệu chững lại ở một số doanh nghiệp, UBND tỉnh sẽ làm việc trực tiếp với từng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, tạo thêm động lực cho tăng trưởng.

Dak lak dieu chinh kich ban tang truong, phan dau dat grdp tren 10 nam 2026 hinh anh 2
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy cho biết, tỉnh sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phát huy lợi thế nông nghiệp, du lịch và thúc đẩy các động lực tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm 2026.

“Về công nghiệp, tăng trưởng sản xuất của một số doanh nghiệp có xu hướng giảm. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo sẽ sớm rà soát, làm việc với từng doanh nghiệp để tìm giải pháp hỗ trợ nhằm đóng góp vào sự tăng trưởng chung.” Ông Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh.

Dak lak dieu chinh kich ban tang truong, phan dau dat grdp tren 10 nam 2026 hinh anh 3
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các cấp, ngành chuyển mạnh từ quản lý tiến độ sang quản trị kết quả, xác định rõ từng nhiệm vụ, từng dự án đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết, Trưởng Ban Chỉ đạo 152 của tỉnh yêu cầu các cấp cụ thể hóa ngay các nhiệm vụ quý III và quý IV, xác định rõ từng lĩnh vực, dự án có khả năng đóng góp vào tăng trưởng để ưu tiên nguồn lực thực hiện. Ông yêu cầu những đơn vị làm tốt phải được biểu dương; đơn vị chậm trễ, né tránh trách nhiệm phải được kiểm điểm, xử lý nghiêm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu.

“Bây giờ cần sự vào cuộc, cách đôn đốc, giao nhiệm vụ và tổ chức kiểm tra thực hiện sao cho thực sự hiệu quả. Nguồn lực ở đâu, động lực ở đâu để tăng trưởng, chúng ta đã nhìn nhận và rà soát thấy hết. Tôi đề nghị trưởng các ngành phải cụ thể hóa lại nhiệm vụ trong ngành của mình vào quý 3 và quý 4; xác định rõ những yếu tố đóng góp vào tăng trưởng. Hạng mục nào có khả năng tham gia và đóng góp sớm cho tăng trưởng, các đồng chí cần tập trung ưu tiên đầu tư hơn.” Ông Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đắk Lắk giữ vững mục tiêu không để xảy ra vi phạm khai thác IUU
Đắk Lắk giữ vững mục tiêu không để xảy ra vi phạm khai thác IUU

VOV.VN - Đắk Lắk đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), không để xảy ra tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, góp phần cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC).

Đắk Lắk giữ vững mục tiêu không để xảy ra vi phạm khai thác IUU

Đắk Lắk giữ vững mục tiêu không để xảy ra vi phạm khai thác IUU

VOV.VN - Đắk Lắk đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), không để xảy ra tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, góp phần cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC).

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp