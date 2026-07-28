Đắk Lắk điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, phấn đấu đạt GRDP trên 10% năm 2026

6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Đắk Lắk ước tăng 7,84%; thu ngân sách đạt 8.933 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,577 tỷ USD. Để hoàn thành mục tiêu cả năm, GRDP 6 tháng cuối năm phải tăng khoảng 11,65% trở lên. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu 6 tháng cuối năm đạt tổng vốn đầu tư thực hiện hơn 53.200 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 116.270 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu trên 1,5 tỷ USD; doanh thu du lịch trên 9.625 tỷ đồng.

Phiên họp lần thứ tư Ban Chỉ đạo 152 rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2026, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%.

Đến ngày 24/7, Đắk Lắk đã phân bổ chi tiết hơn 9.600 tỷ đồng vốn đầu tư công; thành lập 5 tổ công tác chỉ đạo giải phóng mặt bằng đối với 51 công trình, dự án trọng điểm; phát động Chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh giải phóng mặt bằng 20 dự án; đồng thời rà soát 396 dự án tồn đọng, tháo gỡ dứt điểm 215 dự án.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tăng trưởng, nhất là giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng, sản xuất công nghiệp và thu hút đầu tư; đồng thời thống nhất chuyển mạnh sang quản trị kết quả, gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, nông nghiệp tiếp tục là điểm sáng khi tăng trưởng 6 tháng qua 5,98%, cao nhất cả nước; du lịch cơ bản đạt kế hoạch và phấn đấu đón 6,4 triệu lượt khách trong 6 tháng cuối năm. Riêng lĩnh vực công nghiệp đang có dấu hiệu chững lại ở một số doanh nghiệp, UBND tỉnh sẽ làm việc trực tiếp với từng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, tạo thêm động lực cho tăng trưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy cho biết, tỉnh sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phát huy lợi thế nông nghiệp, du lịch và thúc đẩy các động lực tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm 2026.

“Về công nghiệp, tăng trưởng sản xuất của một số doanh nghiệp có xu hướng giảm. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo sẽ sớm rà soát, làm việc với từng doanh nghiệp để tìm giải pháp hỗ trợ nhằm đóng góp vào sự tăng trưởng chung.” Ông Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các cấp, ngành chuyển mạnh từ quản lý tiến độ sang quản trị kết quả, xác định rõ từng nhiệm vụ, từng dự án đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết, Trưởng Ban Chỉ đạo 152 của tỉnh yêu cầu các cấp cụ thể hóa ngay các nhiệm vụ quý III và quý IV, xác định rõ từng lĩnh vực, dự án có khả năng đóng góp vào tăng trưởng để ưu tiên nguồn lực thực hiện. Ông yêu cầu những đơn vị làm tốt phải được biểu dương; đơn vị chậm trễ, né tránh trách nhiệm phải được kiểm điểm, xử lý nghiêm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu.

“Bây giờ cần sự vào cuộc, cách đôn đốc, giao nhiệm vụ và tổ chức kiểm tra thực hiện sao cho thực sự hiệu quả. Nguồn lực ở đâu, động lực ở đâu để tăng trưởng, chúng ta đã nhìn nhận và rà soát thấy hết. Tôi đề nghị trưởng các ngành phải cụ thể hóa lại nhiệm vụ trong ngành của mình vào quý 3 và quý 4; xác định rõ những yếu tố đóng góp vào tăng trưởng. Hạng mục nào có khả năng tham gia và đóng góp sớm cho tăng trưởng, các đồng chí cần tập trung ưu tiên đầu tư hơn.” Ông Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị.