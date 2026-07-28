Tài sản công dôi dư ở Đắk Lắk: Gánh nặng quản lý hay nguồn lực phát triển?

Nhằm đánh giá việc thực hiện chính sách về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính, ngày 28/7, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tiến hành giám sát tại phường trung tâm Buôn Ma Thuột.

Một nhà đất dôi dư tại phường Buôn Ma Thuột đang làm phương án sử dụng.

Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, UBND phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận quản lý 64 cơ sở nhà, đất, trong đó 13 cơ sở hiện dôi dư, chưa bố trí sử dụng. Việc xử lý các tài sản này gặp nhiều vướng mắc. Nhiều hồ sơ pháp lý thiếu hoặc thất lạc qua nhiều giai đoạn quản lý; tỷ lệ cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn cao; nhiều công trình đã xuống cấp nghiêm trọng. Bên cạnh đó, không ít cơ sở nằm xa trung tâm hoặc không còn phù hợp quy hoạch, khiến việc điều chuyển, khai thác hoặc cho thuê gặp khó khăn.

Trụ sở công dôi dư trên đường Phan Chu Trinh, phường Buôn Ma Thuột đang chờ xử lý.

Ông Trịnh Vũ Quang, Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công quản lý phường Buôn Ma Thuột cho biết, phường đang gặp vướng mắc trong việc xác định giá cho thuê khi hai thông tư của Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng không đồng bộ, hướng dẫn khác nhau.

“Theo Thông tư số 05 của Bộ Xây dựng quy định năm sử dụng sai khác so với Thông tư 141 của Bộ Tài chính. Ví dụ tài sản công trình dân dụng cấp 3 thời gian sử dụng là 50 năm, nhưng đánh giá hao mòn tài sản theo Thông tư 141 của Bộ Tài chính thì chỉ có 25 năm. Do vậy, giá trị tài sản còn sử dụng rất có giá trị, nhưng tính hao mòn thì còn lại thời gian rất ngắn. Do vậy, khó khăn trong việc xác định giá cho thuê”, ông Trịnh Vũ Quang cho biết.

Đại biểu Quốc hội Bế Trung Anh: Đắk Lắk cần xác định tài sản công dôi dư là gánh nặng quản lý hay nguồn lực phát triển.

Từ thực tế trên, đoàn giám sát đặt ra vấn đề cốt lõi: cần xác định tài sản công dôi dư là gánh nặng quản lý hay nguồn lực phát triển. Ông Bế Trung Anh, đại biểu hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội cho rằng, cách tiếp cận tài sản công dôi dư của các địa phương sẽ quyết định cơ chế chính sách trong thời gian tới.

“Nếu xác định đây là gánh nặng quản lý, thì có lẽ xuất phát từ những lo sợ chuyện sử dụng lãng phí, sai phạm dẫn đến bị kỷ luật. Nhưng nếu coi đó là nguồn lực phát triển thì cách sử dụng tài sản sẽ khác. Hai việc này chúng tôi rất muốn biết để tham mưu chính sách từ Trung ương, nên quản trị việc này như thế nào, chính sách nên ra theo hướng nào cho phù hợp”, đại biểu Bế Trung Anh nói.

Ông Nguyễn Thanh Vũ, Chủ tịch UBND phường Buôn Ma Thuột: tài sản công là nguồn lực để phát triển nhưng cần các cơ chế, chính sách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giao tài sản gắn với với giao quyền.

Ông Nguyễn Thanh Vũ, Chủ tịch UBND phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, tuy còn một số tồn tại, hạn chế trong việc quản lý, sử dụng, song phường xác định các tài sản công là nguồn lực để phát triển. Vấn đề là các cơ quan có thẩm quyền cần xem xét các cơ chế, chính sách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, theo hướng giao tài sản cùng với giao quyền, để có thể đưa các tài sản dôi dư vào quản lý, khai thác một cách hiệu quả.

“Chúng tôi xác định tài sản công không phải gáng nặng mà là nguồn lực phát triển. Tuy nhiên, cấp phường đang có vướng, cần phải có nghiên cứu về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và một số quy hoạch. Ví dụ, bây giờ muốn bán tài sản công thì phải điều chỉnh quy hoạch sang đất ở hoặc đất thương mại dịch vụ mới thực hiện được. Đây là điểm nghẽn vì điều chỉnh quy hoạch rất là lâu”, ông Nguyễn Thanh Vũ nêu kiến nghị.

Bà Lê Đào An Xuân: yêu cầu đặt ra là khai thác, sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí, sai phạm.

Kết luận buổi giám sát, bà Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk ghi nhận sự tích cực và quyết liệt của phường Buôn Ma Thuột trong quá trình triển khai các chỉ đạo của Trung ương và tỉnh. Đối với các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của phường, Đoàn ghi nhận, tổng hợp trong quá trình giám sát tại các xã, phường khác để báo cáo Quốc hội.

Bà Lê Đào An Xuân cho biết, việc quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính là vấn đề nóng, đang được cử tri, nhân dân cả nước quan tâm. Yêu cầu đặt ra là khai thác, sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí, sai phạm.

Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn giám sát.

“Song song với việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thì việc khai thác, sử dụng tài sản, đặc biệt là trụ sở làm việc sau sắp xếp thì cần phải thực hiện hiệu quả, tránh lãng phí. Quốc hội sẽ tổ chức giám sát tối cao trong năm nay đối với tất cả các tỉnh thành về nội dung này. Hôm nay chúng tôi làm trước một bước trên khía cạnh của tỉnh để nắm thực tiễn mang tính cập nhật, qua đó có kiến nghị với Quốc hội trong các kỳ họp sắp tới”, bà Lê Đào An Xuân nói.

Từ những vướng mắc thực tiễn ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu đặt ra không chỉ là quản lý chặt chẽ tài sản công để tránh lãng phí, sai phạm, mà còn phải hoàn thiện cơ chế để khai thác hiệu quả nguồn lực này. Đây cũng là cơ sở để Quốc hội xem xét, hoàn thiện chính sách phù hợp trong quá trình giám sát tối cao trên phạm vi cả nước.

Đắk Lắk xây dựng phương án cho thuê trụ sở dôi dư VOV.VN - Sau sáp nhập, tỉnh Đắk Lắk có hàng chục trụ sở dôi dư chưa được sử dụng. UBND tỉnh Đắk Lắk đang chỉ đạo sở, ngành liên quan và địa phương xây dựng phương án khai thác phù hợp đối với các cơ sở này, trong đó có phương án cho thuê nhằm tăng nguồn thu ngân sách, đồng thời tránh lãng phí tài sản công.