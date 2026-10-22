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Đắk Lắk gặp khó trong phát huy hiệu quả mã số vùng trồng

Thứ Năm, 17:00, 22/10/2026
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VOV.VN - Cấp xã tại Đắk Lắk gặp khó khăn trong phát huy hiệu quả mã số vùng trồng do hạn chế về năng lực chuyên môn của cán bộ. Đây là nội dung được nêu tại Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức ngày 22/10 tại Đắk Lắk.


Tại diễn đàn, các đại biểu nhận định, việc cấp mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói là điều kiện quan trọng để nông sản tham gia xuất khẩu chính ngạch. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, các địa phương, hợp tác xã, doanh nghiệp và người sản xuất cần chú trọng duy trì điều kiện canh tác, kiểm soát sinh vật gây hại, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định và minh bạch thông tin sản xuất.

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Sau 2 tháng triển khai đến nay đã có gần 1.500 mã số vùng trồng đã được đăng ký trên hệ thống của Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Bà Hồ Thị Bích Kiều, Trưởng phòng Kinh tế xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk, cho biết địa phương gặp khó với các yêu cầu vừa nêu do năng lực chuyên môn của cán bộ còn hạn chế, thiếu nhân lực kiểm tra sinh vật gây hại và vướng mắc trong xác định vị trí từng thửa đất để lập hồ sơ mã số vùng trồng.

“Hiện nay, địa phương đang khó khăn trong việc xác định vị trí của từng thửa đất theo quy định, do liên quan đến các công ty, doanh nghiệp cà phê. Trên thực tế, các công ty chủ yếu trồng cà phê, nhưng khi thực hiện mã số vùng trồng riêng cho từng khu vực thì có thể phát sinh vướng mắc trong việc xác định tên gọi, ranh giới vùng trồng.Từ những khó khăn này, địa phương cần được hỗ trợ về chuyên môn, hướng dẫn kỹ thuật và chuẩn hóa dữ liệu vùng trồng, tạo thuận lợi cho quá trình cấp mã số cũng như công tác kiểm tra, giám sát sau cấp”, bà Hồ Thị Bích Kiều nêu thực tế.

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Nhiều địa phương ở Đắk Lắk gặp khó trong phát huy hiệu quả mã số vùng trồng.

Các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong tổ chức sản xuất và liên kết tiêu thụ gắn với mã số vùng trồng. Đại diện một số doanh nghiệp, hợp tác xã cho rằng, mã số vùng trồng chỉ phát huy hiệu quả khi gắn với hoạt động tự giám sát, ghi chép nhật ký canh tác và ứng dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc. Việc tuân thủ quy trình sản xuất là yếu tố quan trọng để bảo vệ uy tín mã số, hạn chế nguy cơ bị thị trường nhập khẩu cảnh báo hoặc thu hồi mã số vùng trồng.

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Các đơn vị ký kết thực hiện quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói phục vụ tiêu thụ và xuất khẩu nông sản.

Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, khẳng định cấp mã số vùng trồng mới chỉ là điều kiện ban đầu; vấn đề quan trọng hơn là tổ chức sản xuất và duy trì mã số để nông sản tiếp cận ổn định các thị trường. Muốn làm được điều này, cần tổ chức liên kết chặt chẽ, xác định rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên.

“Chúng ta phải định danh rõ được là vai trò quyền, lợi ích, nghĩa vụ, trách nhiệm từng tác nhân một trong  liên kết . Và hôm nay chúng tôi rất mong muốn là chính người sản xuất phải xác định được rõ vai trò của mình khi tham gia. Doanh nghiệp cũng như vậy, rồi đặc biệt là cơ quan nhà nước, cơ quan chuyên môn, lực lượng khuyến nông. Khi mà chúng ta xác định rõ như vậy thì chúng ta phải bắt tay vào để xây dựng mã số vùng trồng để tiếp cận được thị trường”, ông Lê Quốc Thanh đề nghị.

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Đắk Lắk số hóa vùng trồng, minh bạch ngành hàng sầu riêng

VOV.VN - Đắk Lắk triển khai chiến dịch “30 ngày đêm” rà soát, số hóa, chuẩn hóa dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng. Đây là giải pháp nâng cao truy xuất nguồn gốc, minh bạch ngành hàng, chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị dựa trên dữ liệu, góp phần thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
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