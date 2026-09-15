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Ngành hàng sầu riêng muốn đi xa, liên kết phải thực chất

Thứ Ba, 19:05, 15/09/2026
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VOV.VN - Chiều nay (15/9), tại tỉnh Đắk Lắk, tọa đàm “Liên kết để bền vững – Hợp tác để vươn xa” nhấn mạnh yêu cầu xây dựng liên kết thực chất trong chuỗi sầu riêng. Khi thị trường siết chặt tiêu chuẩn, liên kết phải bắt đầu từ sản xuất, chất lượng, truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm của từng mắt xích.

Các ý kiến tại tọa đàm đều nhìn nhận để một trái sầu riêng có thể đi xa, chất lượng phải được bắt đầu ngay từ vườn cây. Người trồng không thể chỉ quan tâm đến năng suất, sản lượng hay giá bán từng vụ, mà cần tuân thủ quy trình sản xuất, bảo đảm an toàn, truy xuất nguồn gốc và duy trì chất lượng ổn định. Ông Nguyễn Hữu Chiến, Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Tân Lập Đông, xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk đang tham gia liên kết sản xuất sầu riêng, chia sẻ:

“Như thời gian vừa qua, những người làm tốt và những người làm xấu cùng đứng chung hàng, dẫn đến những người làm tốt thì không có động lực mà những người làm xấu thì không cần phải cố gắng. Hi vọng doanh nghiệp và người nông dân sẽ có tiếng nói chung, cùng nhau phát triển trong thời gian tới".

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Các đại biểu đều nhìn nhận để sầu riêng vươn xa, không thể thiếu liên kết bền vững.

Tọa đàm nhấn mạnh: liên kết không nên dừng ở việc doanh nghiệp đến thu mua khi vào vụ. Sự đồng hành cần được thực hiện từ sớm, từ hướng dẫn kỹ thuật, kiểm soát quy trình canh tác, cập nhật thông tin thị trường đến truy xuất nguồn gốc và chuẩn bị vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Chương trình cũng đặt vấn đề đưa khuyến nông cộng đồng đến gần hơn với người sản xuất, đồng thời kết nối khuyến nông – doanh nghiệp – nông dân.

Bên cạnh kỹ thuật, dữ liệu và công nghệ cũng được xem là một phần của chuỗi liên kết mới. Việc số hóa thông tin vùng trồng, cảnh báo sớm và hỗ trợ quyết định trong canh tác có thể giúp người sản xuất chủ động hơn, đồng thời tạo nền tảng minh bạch cho doanh nghiệp trong thu mua và xuất khẩu.

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Chất lượng sầu riêng Việt Nam cần cải thiện hơn nữa để đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của các thị trường xuất khẩu.

Từ góc độ doanh nghiệp, bà Ngô Tường Vy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Chánh Thu cho rằng, yêu cầu đặt ra không chỉ là có vùng nguyên liệu đủ lớn mà phải có vùng nguyên liệu đủ chất lượng, ổn định và có khả năng đáp ứng lâu dài những tiêu chuẩn của thị trường.

"Mỗi một mắt xích trong chuỗi liên kết đều phải có sự cải thiện của mình. Doanh nghiệp cũng phải đưa ra những tiêu chuẩn của các nhà nhập khẩu, tiêu chí của khách hàng để thương lái cũng như là các hợp tác xã, nông dân hiểu được mong muốn về chất lượng của sản phẩm của mình như thế nào. Tư vấn cho bà con nông dân làm sao để cải thiện được chất lượng. Nếu như mỗi một doanh nghiệp cùng với một tư duy như thế, cải thiện chính hệ sinh thái của sản phẩm của mình thì mỗi người sẽ một góp một phần nhỏ để mà có thể nâng cao cái giá trị về chất lượng cho sản phẩm sầu riêng của Việt Nam", bà Ngô Tường Vy nêu ý kiến.

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Giải pháp nào để xuất khẩu sầu riêng đạt 4 tỷ USD trong năm 2026?

VOV.VN - Sầu riêng là một sản phẩm chủ chốt của ngành trồng trọt và đóng góp khoảng 40% sản lượng xuất khẩu của ngành trồng trọt. Riêng trong 8 tháng đầu năm nay, xuất khẩu sầu riêng ước đạt khoảng 1,95 tỷ USD. Thị trường Trung Quốc đóng góp khoảng 1,85 tỷ USD, chiếm khoảng 95% thị phần.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
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