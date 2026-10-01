Bàn cách duy trì mã số vùng trồng, mở rộng thị trường xuất khẩu tại Lâm Đồng

Tọa đàm có sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý Trung ương, địa phương, hệ thống khuyến nông, cùng các hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, sơ chế, đóng gói và xuất khẩu nông sản.

Các đại biểu trao đổi, thảo luận giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói tại tọa đàm tổ chức ở Lâm Đồng.

Các đại biểu tập trung trao đổi những yêu cầu mới trong quản lý, duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói; đồng thời phân tích những khó khăn trong tổ chức sản xuất, kiểm soát vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc và liên kết giữa vùng trồng với cơ sở đóng gói, doanh nghiệp xuất khẩu.

Từ thực tế sản xuất, ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Nông nghiệp Đạ M’ri cho biết, HTX có 180 thành viên, với gần 450 ha sầu riêng. Khó khăn lớn hiện nay là quy trình canh tác giữa các hộ chưa đồng đều, trong khi thị trường ngày càng quan tâm không chỉ đến sản phẩm cuối cùng mà cả tiêu chuẩn, quy trình sản xuất và khả năng truy xuất của vùng nguyên liệu.

Tọa đàm thu hút đại diện cơ quan quản lý, hệ thống khuyến nông, doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất tham gia, chia sẻ những khó khăn trong quản lý, duy trì mã số vùng trồng.

“Hiện trạng của nông dân chúng ta là sản xuất mỗi người một kiểu, không ai giống ai. Vấn đề đặt ra ở đây là tổ chức sản xuất như thế nào. Hợp tác xã chúng tôi đã có quy trình, tập huấn, hội thảo, mô hình thử nghiệm; mục đích cuối cùng là tổ chức sản xuất theo hướng hữu cơ bền vững”, ông Nguyễn Thanh Sơn phản ánh.

Thực tế từ HTX Đạ M’ri cũng phản ánh yêu cầu ngày càng lớn trong việc duy trì mã số trên toàn tỉnh. Đến ngày 18/9/2026, Lâm Đồng có 1.611 mã số vùng trồng, trong đó 1.094 mã phục vụ xuất khẩu đã được nước nhập khẩu phê duyệt; cùng 547 mã số cơ sở đóng gói. Đáng chú ý, 173 mã số vùng trồng với hơn 3.600 ha và 61 mã số cơ sở đóng gói đã bị đình chỉ hoặc thu hồi.

Những con số này cho thấy, khi thủ tục cấp mã ngày càng được đơn giản hóa, phân cấp và số hóa, trọng tâm quản lý cần chuyển mạnh sang khâu duy trì điều kiện sau cấp, tăng cường giám sát và nâng trách nhiệm của từng chủ thể trong chuỗi sản xuất.

Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia nhấn mạnh, mã số vùng trồng mới chỉ là điều kiện ban đầu; giá trị thực sự nằm ở phương thức canh tác, tiêu chuẩn áp dụng, vật tư sử dụng và toàn bộ dữ liệu gắn với quá trình sản xuất.

Các đại biểu tham quan thực tế cơ sở đóng gói sầu riêng của Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Long Thủy tại xã Bảo Lâm 2, tìm hiểu quy trình kiểm soát nguyên liệu và truy xuất nguồn gốc.

“Mã số vùng trồng chưa nói lên điều gì cả, nó mới chỉ là điều kiện. Còn nông dân trồng bằng phương thức nào, áp dụng tiêu chuẩn nào, sử dụng quy trình nào, vật tư ra sao thì tất cả những dữ liệu của mã số ấy mới nói lên chất lượng sản phẩm”, ông Lê Quốc Thanh nói.

Từ những vấn đề đặt ra, tọa đàm đề xuất tăng liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, cơ sở đóng gói và doanh nghiệp xuất khẩu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý dữ liệu, truy xuất nguồn gốc, cảnh báo rủi ro; đồng thời nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các thị trường nhập khẩu.