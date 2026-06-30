Đắk Lắk gỡ “điểm nghẽn” để tăng trưởng hai con số

Theo các đại biểu, để đạt mức tăng trưởng trên 10% cả năm từ mức 7,84 % hiện tại, UBND tỉnh Đắk Lắk cần sớm xây dựng kịch bản cụ thể, xác định rõ các dự án động lực, nguồn vốn sẽ giải ngân và các giải pháp tạo đột phá. Ông Lê Văn Cường, Trưởng ban Văn hoá - Xã hội của HĐND tỉnh Đắk Lắk đề nghị: "Tôi đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phải chỉ rõ ra được là 6 tháng cuối năm sẽ có công trình nào, dự án nào, giải ngân nguồn vốn nào để đảm bảo được tăng trưởng bình quân cả năm từ 10,02% trở lên".

Các đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk thảo luận về các giải pháp tăng trưởng hai con số.

Phân tích những điểm nghẽn tăng trưởng, các đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk cho rằng cả trong lĩnh vực đất đai, thủ tục hành chính, đều có nhiều vấn đề cần khắc phục. Bà Bùi Thị Hà Giang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk nêu thực tế tại địa phương: "Sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính là chưa tốt. Thứ hai là công tác quản lý nhà nước về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như là các phương án sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường đang gặp rất nhiều điểm nghẽn mà chúng ta sẽ khó thực hiện nhiệm vụ là phát triển kinh tế của xã chúng tôi nói riêng, của tỉnh nói chung".

Đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk cho rằng, cả trong lĩnh vực đất đai, thủ tục hành chính, đều có nhiều vấn đề cần khắc phục.

Kỳ họp của HĐND tỉnh Đắk Lắk được tiến hành ngay sau khi tỉnh công bố Quy hoạch và tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư. 25 dự án, tổng vốn hơn 40.200 tỷ đồng đã được cấp chứng nhận đầu tư. Các dự án đầu tư công đang triển khai ở Đắk Lắk cũng có quy mô rất lớn. Tuy nhiên, theo đại biểu Huỳnh Gia Hoàng, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, để đóng góp thực chất cho tăng trưởng, cả hệ thống chính trị cần vào cuộc quyết liệt hơn, khắc phục hạn chế về giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn.

"Để giải ngân vốn đầu tư công, phải xác định đây là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt là tập trung vào khâu giải phóng mặt bằng. Chưa có năm nào mà nguồn vốn dành cho đầu tư công lại dồi dào như vậy. Do vậy là cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là chính quyền cơ sở cấp xã, phường, phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt để thực hiện trong cả nhiệm kỳ."- ông Huỳnh Gia Hoàng đề nghị.

Kết thúc phiên thảo luận, các đại biểu đều thống nhất nhận định Đắk Lắk đang có nhiều cơ hội phát triển khi không gian phát triển được mở rộng, quy hoạch đã được công bố và sự quan tâm của các nhà đầu tư ngày càng lớn. Tuy nhiên, cơ hội chỉ có thể trở thành động lực tăng trưởng khi các điểm nghẽn về đầu tư công, đất đai, quy hoạch, thủ tục hành chính và cơ chế thực thi được tháo gỡ kịp thời trong những tháng cuối năm.