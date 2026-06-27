Đắk Lắk công bố quy hoạch mới, thu hút hơn 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư

Tham dự hội nghị có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk; cùng hơn 1.000 đại biểu là đại diện các bộ, ngành Trung ương, các tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Hội nghị có sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu là đại diện các bộ, ngành Trung ương, các tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư

Hội nghị là sự kiện kinh tế - chính trị quan trọng của tỉnh Đắk Lắk trong năm 2026, đánh dấu bước phát triển mới sau sáp nhập, đồng thời mở ra không gian phát triển với tầm nhìn dài hạn, tạo nền tảng thu hút các nguồn lực đầu tư. Trong quy hoạch mới, Đắk Lắk đặt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, phát triển theo hướng xanh, hiện đại và bền vững.

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế biển được tỉnh Đắk Lắk xác định là những động lực tăng trưởng mới. Không gian phát triển mới được tổ chức theo mô hình 3 vùng phát triển, 3 hành lang kinh tế và 2 trung tâm động lực.

Trong đó, khu vực Buôn Ma Thuột tiếp tục giữ vai trò hạt nhân phát triển của Tây Nguyên, còn khu vực phía Đông được định hướng trở thành cực tăng trưởng mới về công nghiệp, logistics, cảng biển và kinh tế biển, phát triển dựa trên kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 11%/năm trở lên, đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người đạt trên 153 triệu đồng.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk: Thành công của doanh nghiệp là thành công của Đắk Lắk

Phát biểu khai mạc, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định, quy hoạch mới không chỉ định hình không gian phát triển mà còn là cơ sở pháp lý quan trọng để thu hút các nguồn lực đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương sau hợp nhất.

“Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng quy hoạch chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được tổ chức hiệu quả. Mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững chỉ có thể đạt được khi cả hệ thống chính trị cùng đồng hành với doanh nghiệp, nhà đầu tư. Điều mà các nhà đầu tư kỳ vọng không chỉ là tầm nhìn phát triển mà còn là một chính quyền hành động minh bạch, quyết liệt và đồng hành. Vì vậy, cùng với việc hoàn thiện quy hoạch, đầu tư hạ tầng và chuẩn bị phát triển quỹ đất, Đắk Lắk xác định cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá; lấy người dân và doanh nghiệp làm Trung tâm phục vụ”, ông Đỗ Hữu Huy cho biết.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy (bên trái) và ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (bên phải) trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp.

Tại hội nghị, tỉnh Đắk Lắk cũng công bố danh mục các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư, tập trung vào nông nghiệp công nghệ cao và chế biến sâu, công nghiệp chế biến - chế tạo, năng lượng tái tạo, logistics và hạ tầng. UBND tỉnh Đắk Lắk đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 25 dự án, với tổng vốn đầu tư hơn 40.290 tỷ đồng. Tỉnh cũng ký biên bản ghi nhớ hợp tác với 78 nhà đầu tư, có tổng vốn đăng ký ban đầu hơn 1 triệu tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, việc công bố quy hoạch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Đắk Lắk trong giai đoạn mới. Chính phủ kỳ vọng Đắk Lắk sẽ tận dụng tốt các điều kiện và lợi thế để tạo ra động lực phát triển mới, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Đắk Lắk tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thực sự đồng hành cùng doanh nghiệp, trên tinh thần cầu thị, minh bạch, hiệu quả, các cấp phải giải quyết dứt điểm, kịp thời. Vấn đề vượt thẩm quyền thì tổng hợp báo cáo, Chính phủ sẽ xem xét, giải quyết kịp thời các kiến nghị, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu và định hướng lớn của quy hoạch.

"Xây dựng Đắk Lắk trở thành địa phương phát triển năng động của cả nước, là vùng đất giàu bản sắc, là nơi đáng sống, có năng lực cạnh tranh cao, phát triển nhanh và bền vững, đóng góp ngày càng quan trọng vào sự nghiệp xây dựng đất nước”, Phó Thủ tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

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