Đắk Lắk khởi động mô hình kinh tế tuần hoàn nông nghiệp tiên phong

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi xanh, giảm phát thải và nâng cao giá trị gia tăng. Đắk Lắk xác định nông nghiệp là trụ cột chiến lược, thúc đẩy phát triển theo hướng sinh thái, tuần hoàn và ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến sâu và hội nhập thị trường quốc tế.

Đắk Lắk xác định nông nghiệp là trụ cột chiến lược, thúc đẩy phát triển theo hướng sinh thái, tuần hoàn và ứng dụng công nghệ cao.

Điểm nổi bật của mô hình là việc tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp như vỏ cà phê và các phế phẩm khác để sản xuất phân bón hữu cơ, quay trở lại phục vụ vùng nguyên liệu. Chu trình khép kín này góp phần giảm chi phí đầu vào, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản.

Trong mô hình này, Simexco Daklak giữ vai trò đầu mối liên kết, nông dân và hợp tác xã là trung tâm sản xuất; các nhà khoa học, chuyên gia đảm nhiệm chuyển giao kỹ thuật; Nhà máy phân bón hữu cơ Elephant vận hành hệ thống tái chế, cung cấp đầu vào bền vững.

Các đại biểu và nông dân đã tham quan thực tế nhà máy, tìm hiểu quy trình sản xuất, trình diễn công nghệ về hiệu quả kinh tế – môi trường của mô hình.

Tại chương trình, các đại biểu và nông dân đã tham quan thực tế nhà máy, tìm hiểu quy trình sản xuất, trình diễn công nghệ và trao đổi về hiệu quả kinh tế – môi trường của mô hình. Dịp này, Simexco Daklak cùng các đối tác tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, hướng tới hình thành hệ sinh thái nông nghiệp tuần hoàn quy mô lớn. Với vùng nguyên liệu cà phê rộng 70.000 ha của Simexco, sản lượng hơn 120 nghìn tấn vỏ, nhà máy sẽ có lượng lớn nguyên liệu đầu vào và cung cấp hàng trăm nghìn tấn phân hữu cơ tuần hoàn trở lại vùng nguyên liệu.

Các đối tác ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, hướng tới hình thành hệ sinh thái nông nghiệp tuần hoàn quy mô lớn.

Theo ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, việc triển khai mô hình được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển trong tư duy sản xuất, giúp nông dân từ sản xuất nhỏ lẻ trở thành đối tác trong chuỗi liên kết hiện đại.

“Hội Nông dân sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động tuyên truyền vận động hỗ trợ bằng cơ chế chính sách đối với hội viên của mình. Doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ về ứng dụng về khoa học kỹ thuật, cam kết tiêu thụ đối với những sản phẩm đã và đang xây dựng mối liên kết này. Nhà máy phân bón phải tuân thủ quy trình sản xuất chất lượng đã được công bố, đảm bảo tính trung thực, trách nhiệm cao và giá trị mang lại đối với nông dân, đối với doanh nghiệp một cách hài hòa.

Mong muốn rằng tỉnh Đắk Lắk sẽ có nhiều mô hình liên kết tuần hoàn khép kín để tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, giảm phát thải để mối liên kết trong sản xuất nông nghiệp tuần hoàn một cách bền vững" - ông Nguyễn Thiên Văn đề nghị.