中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đắk Lắk khởi động mô hình kinh tế tuần hoàn nông nghiệp tiên phong

Thứ Bảy, 17:19, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 28/3, tại Cụm Công nghiệp Cư Kuin, xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco Daklak) tổ chức giới thiệu “Mô hình liên kết kinh tế tuần hoàn nông nghiệp tiên phong”, với sự tham dự của đại diện UBND tỉnh, các sở, ngành, doanh nghiệp và hơn 500 nông dân.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi xanh, giảm phát thải và nâng cao giá trị gia tăng. Đắk Lắk xác định nông nghiệp là trụ cột chiến lược, thúc đẩy phát triển theo hướng sinh thái, tuần hoàn và ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến sâu và hội nhập thị trường quốc tế.

Đắk Lắk xác định nông nghiệp là trụ cột chiến lược, thúc đẩy phát triển theo hướng sinh thái, tuần hoàn và ứng dụng công nghệ cao.

Điểm nổi bật của mô hình là việc tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp như vỏ cà phê và các phế phẩm khác để sản xuất phân bón hữu cơ, quay trở lại phục vụ vùng nguyên liệu. Chu trình khép kín này góp phần giảm chi phí đầu vào, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản.

Trong mô hình này, Simexco Daklak giữ vai trò đầu mối liên kết, nông dân và hợp tác xã là trung tâm sản xuất; các nhà khoa học, chuyên gia đảm nhiệm chuyển giao kỹ thuật; Nhà máy phân bón hữu cơ Elephant vận hành hệ thống tái chế, cung cấp đầu vào bền vững.

Các đại biểu và nông dân đã tham quan thực tế nhà máy, tìm hiểu quy trình sản xuất, trình diễn công nghệ về hiệu quả kinh tế – môi trường của mô hình.

Tại chương trình, các đại biểu và nông dân đã tham quan thực tế nhà máy, tìm hiểu quy trình sản xuất, trình diễn công nghệ và trao đổi về hiệu quả kinh tế – môi trường của mô hình. Dịp này, Simexco Daklak cùng các đối tác tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, hướng tới hình thành hệ sinh thái nông nghiệp tuần hoàn quy mô lớn. Với vùng nguyên liệu cà phê rộng 70.000 ha của Simexco, sản lượng hơn 120 nghìn tấn vỏ, nhà máy sẽ có lượng lớn nguyên liệu đầu vào và cung cấp hàng trăm nghìn tấn phân hữu cơ tuần hoàn trở lại vùng nguyên liệu.

Các đối tác ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, hướng tới hình thành hệ sinh thái nông nghiệp tuần hoàn quy mô lớn.

Theo ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, việc triển khai mô hình được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển trong tư duy sản xuất, giúp nông dân từ sản xuất nhỏ lẻ trở thành đối tác trong chuỗi liên kết hiện đại.

“Hội Nông dân sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động tuyên truyền vận động hỗ trợ bằng cơ chế chính sách đối với hội viên của mình. Doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ về ứng dụng về khoa học kỹ thuật, cam kết tiêu thụ đối với những sản phẩm đã và đang xây dựng mối liên kết này. Nhà máy phân bón phải tuân thủ quy trình sản xuất chất lượng đã được công bố, đảm bảo tính trung thực, trách nhiệm cao và giá trị mang lại đối với nông dân, đối với doanh nghiệp một cách hài hòa. 

Mong muốn rằng tỉnh Đắk Lắk sẽ có nhiều mô hình liên kết tuần hoàn khép kín để tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, giảm phát thải để mối liên kết trong sản xuất nông nghiệp tuần hoàn một cách bền vững" - ông Nguyễn Thiên Văn đề nghị.

Cà phê Robusta đặc sản Việt Nam bước vào năm mới với niềm tin và khát vọng vươn xa

VOV.VN - Bước sang năm 2026, cà phê đặc sản Việt Nam ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi doanh nghiệp và nông trại tự tin mở rộng thị trường cao cấp, đặc biệt tại các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, cho thấy sự chuyển dịch rõ nét từ xuất khẩu sản lượng sang xuất khẩu giá trị.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
Tag: Đắk Lắk cà phê nông nghiệp kinh tế tuần hoàn
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Doanh nghiệp nông sản Đắk Lắk tăng tốc xuất khẩu ngay từ đầu năm

VOV.VN - Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp nông sản tại Đắk Lắk đã nhanh chóng khởi động sản xuất, hoàn tất đơn hàng xuất khẩu và mở rộng thị trường.

Vùng mía Đông Đắk Lắk nguy cơ trễ vụ thu hoạch vì khó tìm nhân công

VOV.VN - Như thường lệ, cuối tháng 3 sẽ là thời điểm cuối cùng để hoàn tất vụ ép ở các vùng nguyên liệu mía tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, do khan hiếm nhân công, niên vụ này có nhiều diện tích vẫn chưa thể thu hoạch. Mía quá vụ có thể giảm cả năng suất và trữ đường, khiến nông dân thiệt hại đáng kể.

Đắk Lắk kiến nghị cơ chế đặc thù để huy động nguồn lực tăng trưởng hai con số

VOV.VN -Trong chuyến công tác tại Đắk Lắk, ông Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đã làm việc về phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh kiến nghị Trung ương sớm ban hành cơ chế đặc thù để khơi thông nguồn lực, hướng tới mục tiêu đạt mức tăng trưởng hai con số bền vững.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST