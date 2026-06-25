Khởi công 3 nhà máy 770 tỷ đồng, góp phần tạo động lực tăng trưởng cho Đắk Lắk



Đây được xem là những dự án góp phần tạo động lực mới cho tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển công nghiệp của tỉnh.

Ba nhà máy sản xuất được xây dựng trên diện tích 8,8 ha tại Cụm 1, Khu công nghiệp Hòa Hiệp. Trong đó, Nhà máy chế biến thực phẩm đóng hộp có diện tích 3,8 ha, tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng; Nhà máy sản xuất phân bón có diện tích 3 ha, tổng mức đầu tư 177 tỷ đồng; Nhà máy sản xuất thiết bị rơ-moóc, phụ tùng xe tải có diện tích 2 ha, tổng mức đầu tư khoảng 300 tỷ đồng.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk, Ban Quản lý Khu công nghiệp Phú Yên và các nhà đầu tư đã thực hiện nghi thức khởi công xây dựng các nhà máy.

Ông Nguyễn Hồng Phong, đại diện nhà đầu tư dự án nhà máy sản xuất phân bón cho biết, đơn vị sẽ ứng dụng công nghệ AI và robot trong sản xuất, dự kiến đưa nhà máy vào hoạt động cuối năm 2027.

“Hiện tại phần vốn chúng tôi đã làm việc với các ngân hàng và họ đã cam kết cung cấp đủ tài chính để chúng tôi xây dựng nhà máy ngay trong tháng 8 này. Song song với việc chuẩn bị thủ tục pháp lý, chúng tôi đã làm việc với các nhà cung cấp máy móc, thiết bị và sớm đưa về lắp đặt để đưa vào hoạt động theo kế hoạch”, ông Phong nói.

Ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk hoan nghênh các nhà đầu tư đến Đắk Lắk đầu tư xây dựng nhà máy.

Theo ông Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên, sau khi khởi công 3 nhà máy mới, Khu công nghiệp Hòa Hiệp đã đạt tỷ lệ lấp đầy 100%, với hơn 60 nhà máy đang hoạt động trong các lĩnh vực chế biến thủy sản, nông sản, dược phẩm, phân bón và cơ khí công nghệ cao.

Bà Cao Thị Hoà An, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk dự lễ khởi công.

Ông Tân cho rằng, việc lấp đầy Khu công nghiệp Hòa Hiệp cho thấy các chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Đắk Lắk đang phát huy hiệu quả, tạo tiền đề để phát triển các khu công nghiệp mới tại Khu kinh tế phía Đông, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của địa phương trong năm nay và những năm tiếp theo.

“Triển khai xây dựng mới các nhà máy sẽ tạo động lực để thu hút nguồn nhân lực về với tỉnh Đắk Lắk, cũng như tạo ra các sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao cho địa phương và đặc biệt là giúp dịch chuyển cơ cấu kinh tế của tỉnh từ nông nghiệp sang hướng công nghiệp và dịch vụ", ông Tân nhấn mạnh.