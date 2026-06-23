Kinh tế tập thể Đắk Lắk hướng tới chuyển đổi số, liên kết chuỗi giá trị

Nhiệm kỳ 2020-2025, kinh tế tập thể của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng, với hơn 1.200 hợp tác xã và trên 184.000 thành viên, tăng hơn 400 hợp tác xã so với đầu nhiệm kỳ. Doanh thu bình quân đạt 2,9 tỷ đồng/HTX/năm, vượt hơn 160% mục tiêu đề ra.

Đáng chú ý, nhiều hợp tác xã đã chủ động ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất và kinh doanh. Hiện toàn tỉnh Đắk Lắk có 104 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; 185 hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị. Nhiều đơn vị triển khai truy xuất nguồn gốc điện tử, quảng bá sản phẩm trên nền tảng số, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị, phát triển kinh tế tập thể tại địa phương gắn với chuyển đổi số, liên kết chuỗi giá trị.

Ông Trần Văn Toàn, đại diện hợp tác xã nông nghiệp và du lịch cho rằng, nhiệm kỳ tới, cùng với việc hỗ trợ thành lập các hợp tác xã mới, Liên minh HTX cần có các giải pháp thiết thực hơn để nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã hiện có.

“Cần sàng lọc để đánh giá hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã và chọn ra một số hợp tác xã hoạt động hiệu quả tích cực để ưu tiên các nguồn vốn để các hợp tác xã họ tập trung đầu tư phát triển thêm góp phần vào tăng trưởng hai con số cùng địa phương”, ông Trần Văn Toàn nêu rõ.

Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk khoá I, nhiệm kỳ 2025- 2030.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Liên minh HTX tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu phát triển khoảng 1.500 hợp tác xã, 600 tổ hợp tác và 8 liên hiệp hợp tác xã; trong đó 30% hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao và truy xuất nguồn gốc, 65% hợp tác xã nông nghiệp tham gia liên kết chuỗi giá trị với doanh nghiệp.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, trong mục tiêu tăng trưởng hai con số của địa phương những năm tới, khu vực kinh tế tập thể giữ vai trò quan trọng. Với lợi thế về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, du lịch cộng đồng và logistics, Đắk Lắk có nhiều điều kiện để hình thành các mô hình hợp tác xã quy mô lớn, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị Liên minh HTX tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển các mô hình sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn.

"Tập trung xây dựng các mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ và liên kết chuỗi giá trị. Khuyến khích hợp tác xã phát triển theo nhu cầu thị trường, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ số trong quản trị, truy xuất nguồn gốc và kết nối thị trường", ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong sự phát triển của hợp tác xã.

Đại hội đại biểu khóa I, Liên minh hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025- 2030 đã bầu Ban Chấp hành gồm 41 người, ông Lê Văn Dần được bầu giữ chức Chủ tịch.