中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đắk Lắk mở rộng hợp tác với UAE trên 3 trụ cột chiến lược

Thứ Hai, 19:09, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 4/5, tại cơ sở 2 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với Đoàn công tác Đại sứ quán Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tại Việt Nam, nhằm trao đổi, định hướng hợp tác trong giai đoạn tới.

Tại buổi làm việc, Đắk Lắk đề xuất 3 trụ cột hợp tác gồm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và phát triển kinh tế xanh gắn với chuyển đổi số. Trong đó, Đắk Lắk định hướng nghiên cứu phát triển khu vực ven biển thành trung tâm dự trữ, phân phối năng lượng quy mô khu vực, góp phần đảm bảo chuỗi cung ứng ổn định.

Dak lak mo rong hop tac voi uae tren 3 tru cot chien luoc hinh anh 1
Buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk và Đoàn công tác Đại sứ quán UAE tại Việt Nam

Về nông nghiệp, Đắk Lắk nhấn mạnh lợi thế vùng nguyên liệu lớn với cà phê, thủy sản và nông nghiệp công nghệ cao, đủ điều kiện xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm Halal chất lượng cao. Đắk Lắk kêu gọi các nhà đầu tư UAE tham gia quy hoạch các khu nông nghiệp chuyên biệt, đồng thời cam kết bố trí quỹ đất và chính sách ưu đãi để trở thành nguồn cung chiến lược cho thị trường này.

Dak lak mo rong hop tac voi uae tren 3 tru cot chien luoc hinh anh 2
Ngài Đại sứ UAE tại Việt Nam cùng đoàn công tác trao quà lưu niệm tặng tỉnh Đắk Lắk.

Song song đó, Đắk Lắk cũng đề xuất hợp tác phát triển các dự án trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo sử dụng năng lượng tái tạo, tạo nền tảng cho chuyển đổi số và kinh tế xanh.

Phía UAE đánh giá cao tiềm năng phát triển của Đắk Lắk, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp và công nghệ; đồng thời bày tỏ mong muốn thúc đẩy kết nối, sớm cụ thể hóa các cơ hội đầu tư.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất tiếp tục trao đổi, nghiên cứu thành lập tổ công tác chung và tổ chức khảo sát thực địa nhằm hiện thực hóa các nội dung hợp tác trong thời gian tới.

Phơi thóc.jpg

“Mùa vàng” ở vùng rốn lũ Đắk Lắk

VOV.VN - Sau nhiều gian lao, vất vả người dân các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk bước vào vụ thu hoạch lúa trên những cánh đồng từng bị lũ vùi lấp hồi cuối năm ngoái. Những thửa ruộng ngày nào còn ngổn ngang sau lũ, nay đã trĩu hạt.

 

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
Tag: đầu tư UAE vào Đắk Lắk an ninh năng lượng Đắk Lắk an ninh lương thực Việt Nam kinh tế xanh Đắk Lắk chuyển đổi số Đắk Lắk
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Từ “rốn hạn” đến cánh đồng công nghệ cao: Nông dân Đắk Lắk nâng tầm hạt gạo
Từ “rốn hạn” đến cánh đồng công nghệ cao: Nông dân Đắk Lắk nâng tầm hạt gạo

VOV.VN - Tại các xã giáp biên Ea Bung, Ea Súp, Ia Lốp từng được xem là “rốn hạn” của tỉnh Đắk Lắk, sản xuất nông nghiệp đang chuyển mình. Từ những thửa ruộng manh mún, phụ thuộc phân bón hóa học, người dân đã chuyển sang sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao, tiếp cận tiêu chuẩn hữu cơ và quy trình giảm phát thải.

Từ “rốn hạn” đến cánh đồng công nghệ cao: Nông dân Đắk Lắk nâng tầm hạt gạo

Từ “rốn hạn” đến cánh đồng công nghệ cao: Nông dân Đắk Lắk nâng tầm hạt gạo

VOV.VN - Tại các xã giáp biên Ea Bung, Ea Súp, Ia Lốp từng được xem là “rốn hạn” của tỉnh Đắk Lắk, sản xuất nông nghiệp đang chuyển mình. Từ những thửa ruộng manh mún, phụ thuộc phân bón hóa học, người dân đã chuyển sang sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao, tiếp cận tiêu chuẩn hữu cơ và quy trình giảm phát thải.

Mãn nhãn kỹ nghệ xẻ cá ngừ tại Tuy Hòa (Đắk Lắk), du khách xếp hàng chờ ăn tại chỗ
Mãn nhãn kỹ nghệ xẻ cá ngừ tại Tuy Hòa (Đắk Lắk), du khách xếp hàng chờ ăn tại chỗ

VOV.VN - Không gian trình diễn, chế biến cá ngừ và ẩm thực biển tại Quảng trường Phú Yên (phường Tuy Hòa, Đắk Lắk) trở thành “sân khấu mở” dịp lễ 30/4 - 1/5, thu hút đông đảo người dân, du khách, góp phần quảng bá giá trị kinh tế - văn hóa của cá ngừ.

Mãn nhãn kỹ nghệ xẻ cá ngừ tại Tuy Hòa (Đắk Lắk), du khách xếp hàng chờ ăn tại chỗ

Mãn nhãn kỹ nghệ xẻ cá ngừ tại Tuy Hòa (Đắk Lắk), du khách xếp hàng chờ ăn tại chỗ

VOV.VN - Không gian trình diễn, chế biến cá ngừ và ẩm thực biển tại Quảng trường Phú Yên (phường Tuy Hòa, Đắk Lắk) trở thành “sân khấu mở” dịp lễ 30/4 - 1/5, thu hút đông đảo người dân, du khách, góp phần quảng bá giá trị kinh tế - văn hóa của cá ngừ.

Khai thác 24/48 km cao tốc Chí Thạnh – Vân Phong qua Đắk Lắk từ 30/4
Khai thác 24/48 km cao tốc Chí Thạnh – Vân Phong qua Đắk Lắk từ 30/4

VOV.VN - Thông tin từ Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) cho biết Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh-Vân Phong thuộc Dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông tỉnh Đắk Lắk thông xe một phần và thống nhất đưa vào khai thác vào tối 30/4.

Khai thác 24/48 km cao tốc Chí Thạnh – Vân Phong qua Đắk Lắk từ 30/4

Khai thác 24/48 km cao tốc Chí Thạnh – Vân Phong qua Đắk Lắk từ 30/4

VOV.VN - Thông tin từ Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) cho biết Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh-Vân Phong thuộc Dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông tỉnh Đắk Lắk thông xe một phần và thống nhất đưa vào khai thác vào tối 30/4.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp