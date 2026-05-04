Đắk Lắk mở rộng hợp tác với UAE trên 3 trụ cột chiến lược

Tại buổi làm việc, Đắk Lắk đề xuất 3 trụ cột hợp tác gồm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và phát triển kinh tế xanh gắn với chuyển đổi số. Trong đó, Đắk Lắk định hướng nghiên cứu phát triển khu vực ven biển thành trung tâm dự trữ, phân phối năng lượng quy mô khu vực, góp phần đảm bảo chuỗi cung ứng ổn định.

Buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk và Đoàn công tác Đại sứ quán UAE tại Việt Nam

Về nông nghiệp, Đắk Lắk nhấn mạnh lợi thế vùng nguyên liệu lớn với cà phê, thủy sản và nông nghiệp công nghệ cao, đủ điều kiện xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm Halal chất lượng cao. Đắk Lắk kêu gọi các nhà đầu tư UAE tham gia quy hoạch các khu nông nghiệp chuyên biệt, đồng thời cam kết bố trí quỹ đất và chính sách ưu đãi để trở thành nguồn cung chiến lược cho thị trường này.

Ngài Đại sứ UAE tại Việt Nam cùng đoàn công tác trao quà lưu niệm tặng tỉnh Đắk Lắk.

Song song đó, Đắk Lắk cũng đề xuất hợp tác phát triển các dự án trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo sử dụng năng lượng tái tạo, tạo nền tảng cho chuyển đổi số và kinh tế xanh.

Phía UAE đánh giá cao tiềm năng phát triển của Đắk Lắk, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp và công nghệ; đồng thời bày tỏ mong muốn thúc đẩy kết nối, sớm cụ thể hóa các cơ hội đầu tư.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất tiếp tục trao đổi, nghiên cứu thành lập tổ công tác chung và tổ chức khảo sát thực địa nhằm hiện thực hóa các nội dung hợp tác trong thời gian tới.