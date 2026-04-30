Khai thác 24/48 km cao tốc Chí Thạnh – Vân Phong qua Đắk Lắk từ 30/4

Theo đó, Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh-Vân Phong đã được nghiệm thu hoàn thành đoạn tuyến từ Km1277 đến Km1301 thuộc gói thầu XL01. Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đã chấp thuận kết quả công tác nghiệm thu và thống nhất đưa vào khai thác đoạn tuyến này.

Chiều dài đoạn tuyến đưa vào khai thác 24km với điểm đầu tiếp giáp cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh, điểm cuối tại nút giao đường Nguyễn Hữu Thọ.

Thời gian dự kiến bắt đầu thông xe đưa vào khai thác từ 23 giờ tối 30/4. Đơn vị vận hành tạm thời chưa thu phí các phương tiện.

Cao tốc Bắc - Nam qua tỉnh Đắk Lắk

Ông Lê Quốc Dũng, Giám đốc Ban Quản lý dự án 7, Bộ Xây dựng cho biết, hiện các nhà thầu đã hoàn thành khoảng 99,6% khối lượng công việc. Trong tổng số 48 km, có 36 km đủ điều kiện khai thác; hơn 12 km cuối tuyến, thuộc khu vực giáp ranh với tỉnh Khánh Hòa, vẫn chưa hoàn thành một số hạng mục nhỏ như ta-luy, biển báo, hộ lan và lề đường. Các hạng mục này đang được các nhà thầu khẩn trương thi công, dự kiến hoàn thành trước ngày 10/5 tới và khi đó sẽ đưa vào khai thác toàn tuyến.

Ông Lê Quốc Dũng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án 7, Bộ Xây dựng cho biết, đoạn cao tốc còn lại của dự án dự kiến sẽ đưa vào khai thác vào ngày 10/5.

Ông Lê Quốc Dũng lý giải về nguyên nhân dù có 36 km đủ điều kiện khai thác nhưng trong dịp này chỉ đưa vào sử dụng 24 km.

“Nếu khai thác 36 km thì tất cả phương tiện sẽ đi vào từ đầu tuyến Chí Thạnh và ra tại nút giao Quốc lộ 29, nhưng đây là nút giao nhỏ, đường chật hẹp và cùng lúc nhiều phương tiện ra vào sẽ gây ùn tắc, đặc biệt là các ngày lễ. Do vậy, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước đề xuất là dù nghiệm thu đủ điều kiện khai thác 36 km nhưng chỉ khai thác 24 km, vì các phương tiện sẽ ra khỏi đường ở nút giao lớn giao với đường Nguyễn Hữu Thọ, nhằm tránh ùn tắc", ông Lê Quốc Dũng nói.

Trong khi đó, Dự án thành phần Quy Nhơn-Chí Thạnh thuộc Dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông tỉnh Đắk Lắk do Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư đã thông xe một đoạn từ phía Bắc hầm Cù Mông đến giáp ranh tỉnh Gia Lai với chiều dài 20km vào ngày 29/4.

Dự kiến đến 23 giờ tối 30/4 sẽ tiếp tục thông xe đoạn giao với Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh-Vân Phong với chiều dài 34 km.

Theo ông Bùi Trọng Lai, Giám đốc Ban Điều hành Dự án thành phần Quy Nhơn-Chí Thạnh, dự án hiện còn vướng mặt bằng của 11 cá nhân và tổ chức với khoảng 900m để thi công đường gom thuộc xã Xuân Lộc.

Khi được giao mặt bằng, các đơn vị thi công sẽ mất khoảng gần 1 tháng để thi công hoàn thành, đảm bảo an toàn khai thác công trình.