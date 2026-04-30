中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khai thác 24/48 km cao tốc Chí Thạnh – Vân Phong qua Đắk Lắk từ 30/4

Thứ Năm, 15:36, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thông tin từ Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) cho biết Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh-Vân Phong thuộc Dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông tỉnh Đắk Lắk thông xe một phần và thống nhất đưa vào khai thác vào tối 30/4.

Theo đó, Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh-Vân Phong đã được nghiệm thu hoàn thành đoạn tuyến từ Km1277 đến Km1301 thuộc gói thầu XL01. Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đã chấp thuận kết quả công tác nghiệm thu và thống nhất đưa vào khai thác đoạn tuyến này.

Chiều dài đoạn tuyến đưa vào khai thác 24km với điểm đầu tiếp giáp cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh, điểm cuối tại nút giao đường Nguyễn Hữu Thọ.

Thời gian dự kiến bắt đầu thông xe đưa vào khai thác từ 23 giờ tối 30/4. Đơn vị vận hành tạm thời chưa thu phí các phương tiện.

Cao tốc Bắc - Nam qua tỉnh Đắk Lắk 

Ông Lê Quốc Dũng, Giám đốc Ban Quản lý dự án 7, Bộ Xây dựng cho biết, hiện các nhà thầu đã hoàn thành khoảng 99,6% khối lượng công việc. Trong tổng số 48 km, có 36 km đủ điều kiện khai thác; hơn 12 km cuối tuyến, thuộc khu vực giáp ranh với tỉnh Khánh Hòa, vẫn chưa hoàn thành một số hạng mục nhỏ như ta-luy, biển báo, hộ lan và lề đường. Các hạng mục này đang được các nhà thầu khẩn trương thi công, dự kiến hoàn thành trước ngày 10/5 tới và khi đó sẽ đưa vào khai thác toàn tuyến.

Ông Lê Quốc Dũng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án 7, Bộ Xây dựng cho biết, đoạn cao tốc còn lại của dự án dự kiến sẽ đưa vào khai thác vào ngày 10/5.

Ông Lê Quốc Dũng lý giải về nguyên nhân dù có 36 km đủ điều kiện khai thác nhưng trong dịp này chỉ đưa vào sử dụng 24 km.

“Nếu khai thác 36 km thì tất cả phương tiện sẽ đi vào từ đầu tuyến Chí Thạnh và ra tại nút giao Quốc lộ 29, nhưng đây là nút giao nhỏ, đường chật hẹp và cùng lúc nhiều phương tiện ra vào sẽ gây ùn tắc, đặc biệt là các ngày lễ. Do vậy, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước đề xuất là dù nghiệm thu đủ điều kiện khai thác 36 km nhưng chỉ khai thác 24 km, vì các phương tiện sẽ ra khỏi đường ở nút giao lớn giao với đường Nguyễn Hữu Thọ, nhằm tránh ùn tắc", ông Lê Quốc Dũng nói. 

Trong khi đó, Dự án thành phần Quy Nhơn-Chí Thạnh thuộc Dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông tỉnh Đắk Lắk do Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư đã thông xe một đoạn từ phía Bắc hầm Cù Mông đến giáp ranh tỉnh Gia Lai với chiều dài 20km vào ngày 29/4.

Dự kiến đến 23 giờ tối 30/4 sẽ tiếp tục thông xe đoạn giao với Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh-Vân Phong với chiều dài 34 km.

Theo ông Bùi Trọng Lai, Giám đốc Ban Điều hành Dự án thành phần Quy Nhơn-Chí Thạnh, dự án hiện còn vướng mặt bằng của 11 cá nhân và tổ chức với khoảng 900m để thi công đường gom thuộc xã Xuân Lộc.

Khi được giao mặt bằng, các đơn vị thi công sẽ mất khoảng gần 1 tháng để thi công hoàn thành, đảm bảo an toàn khai thác công trình.

PV/VOV.VN
Tag: cao tốc Chí Thạnh Vân Phong cao tốc Bắc Nam đoạn Quy Nhon Chí Thạnh đưa vào khai thác dự án cao tốc Bắc Nam Đăk Lắk tiến độ cao tốc Quy Nhon Vân Phong
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đường sắt cao tốc và sự thức dậy của tam giác kinh tế Đông Bắc
VOV.VN - Một chuyến đi từ Hà Nội tới Hạ Long chỉ trong 23 phút - con số tưởng như phi thực tế trong điều kiện hạ tầng hiện nay - đang trở thành điểm nhấn của dự án đường sắt cao tốc do VinSpeed triển khai. Ý nghĩa của nó không nằm ở tốc độ, 23 phút ấy có thể là cú hích định hình cấu trúc kinh tế của vùng Đông Bắc Bộ

VOV.VN - Một chuyến đi từ Hà Nội tới Hạ Long chỉ trong 23 phút - con số tưởng như phi thực tế trong điều kiện hạ tầng hiện nay - đang trở thành điểm nhấn của dự án đường sắt cao tốc do VinSpeed triển khai. Ý nghĩa của nó không nằm ở tốc độ, 23 phút ấy có thể là cú hích định hình cấu trúc kinh tế của vùng Đông Bắc Bộ

Đồng Nai chuẩn bị khai thác tạm 37km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước 30/4
VOV.VN - Ngày 23/4, Ban Quản lý dự án (QLDA) 85, Bộ Xây dựng cho biết, đơn vị vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh hỗ trợ tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông khi đưa vào khai thác tạm tuyến chính thuộc dự án thành phần 2, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

VOV.VN - Ngày 23/4, Ban Quản lý dự án (QLDA) 85, Bộ Xây dựng cho biết, đơn vị vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh hỗ trợ tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông khi đưa vào khai thác tạm tuyến chính thuộc dự án thành phần 2, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

Cần giải pháp đột phá đẩy nhanh tiến độ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam
VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 98/NQ-CP về việc triển khai Nghị quyết của Quốc hội nhằm tạo bước đột phá trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, quyết tâm căn bản hoàn thành “siêu” dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam vào năm 2035.

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 98/NQ-CP về việc triển khai Nghị quyết của Quốc hội nhằm tạo bước đột phá trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, quyết tâm căn bản hoàn thành “siêu” dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam vào năm 2035.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp